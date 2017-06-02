Гога Шаматава: Емельяненко просто нереально крутой и сильный человек

Российский боец, победитель Гран-при Prime Selection 2016, чемпион Европы 25-летний Гога Шаматава проведет бой за титул чемпиона мира против бразильца Джованни да Сильва Сантоса по прозвищу «Солдат». Титульный поединок станет главным событием пятого этапа Prime Selection-2017, который пройдет 15 июня в Краснодаре. О подготовке, желании «прыгнуть выше головы», тактике на бой с бразильцем российский боец рассказал в своем интервью.

- Твой промоутер прокомментировал, что ты не фаворит в бою с бразильцем, «чтобы выиграть Гоге, надо прыгнуть выше головы», не удар ли это по самолюбию? Как собираешься «прыгнуть выше головы»?

- Алексей Яценко абсолютно прав, потому что этот соперник очень крут. Такой, с которым я хотел встретиться очень давно. Его «рекорд» говорит сам за себя (18 побед, 11 досрочно). Именно это для меня дополнительная мотивация, это еще больше подстегивает идти к своей цели и победить в этом бою. Это тот соперник, после которого я выйду на новый уровень. И я не обижаюсь на это высказывания. Оно так и есть, пришло мое время, когда надо «газовать». Будем не только прыгать, но и перепрыгивать.

- Изучал ли его, есть тактика на бой?

- Я смотрел его бои, он достаточно комфортно чувствует себя в стойке и имеет отличные борцовские навыки, особенно в джиу-джитсу. Он универсальный боец. У него много побед приемами и нокаутами. Его сильная сторона – это борьба и работа в партере, можно сказать он «прилипает» к сопернику и работает. Постараюсь держать его на дистанции. Так как я люблю заканчивать свои бои досрочно, на этот раз если представится такая возможность я обязательно это сделаю.

- Где проводишь свою подготовку?

- Как и всегда готовлюсь в своем родном клубе «Виктория» в Краснодаре. Подготовку начал 3 месяца назад. За 15 дней до боя я выехал в Алушту в тренировочный лагерь, где выхожу на пик своей формы. Все идет по плану.

- В какой сейчас форме, будешь ли гонять вес перед боем?

- Конечно, и у меня есть свои слабости, я люблю вкусно покушать – это разные осетинские пироги, хачапури, блюда грузинской и греческой кухни. За полтора месяца я отказываюсь от этого и делаю вес, перехожу на сбалансированное питание. Сгонка веса - не самое приятное занятие, но такова наша профессия. И делать это без ущерба для здоровья.

- Ты активен в Инстаграм. Какой самый безумный хэштег придумал бы к сопернику?

- Наверно самый безумный хэштег я бы написал #соперниканамясо #соперниканагриль #соперникбудетбит…

- Какие твои глобальные цели в ММА, помимо того, чтоб удерживать титул чемпиона мира, не хотел бы вернутся в футбол?

- Очень много лет отдал футболу и там исчерпал себя там. Могу погонять мяч во дворе, но вернуться в большой спорт, наверное, нет. Я полностью переквалифицировался в бойца. На данный момент у меня одна цель выиграть титул чемпиона мира в моем родном городе. Я всю жизнь и шел к этому, мне дали этот поединок, пусть это волшебство не заканчивается. А если говорить о глобальном, то это, конечно же, попасть в UFC и стать чемпионом в суперлегком весе.

- За кем следишь в ММА из россиян?

- Хотел бы выделить одного человека Марата «Мотиватора» Балаева с его невероятной историей. Этот человек действительно мотивирует за счет своей несгибаемой воли. Дай Бог ему крепкого здоровья и долгих лет в спорте, побед в ММА.

- А в чем на твой взгляд феномен Конона Макгрегора?

- Феноменальным можно назвать только его поведение, высказывания, выходки, ну и то, что все свои слова он оправдывает на деле. Очень необычный и неординарный персонаж в ММА, наверное, самый популярный.

- Для чего ты занимаешься спортом?

- В первую очередь, чтобы быть сильным. Но и никто не отменял меркантильные причины, которые преследуют все профессиональные спортсмены. Я занимаюсь этим, чтобы прокормить себя и семью, так зарабатываю на жизнь, ведь это моя работа.

- Ты чемпион Европы, а ездишь на «шестерке» Жигули.

- Не считаю себя звездой, считаю себя парнем, которому немного повезло в спорте и у которого есть небольшие успехи. И вообще я очень скромный, не люблю, когда даже окружающие называют меня популярным или что-то в этом роде. Насчет машины, мне нравится моя машина, это моя «ласточка», и она неубиваемая, бесценная.

- Ты очень открытый и позитивный человек, но всегда есть обратная сторона. Какая она у тебя?

- Я веселый позитивный человек. Моя обратная сторона, когда выхожу драться становлюсь абсолютно другим, не тем веселым Гогой, которого все знают, просто. иным.

- Расскажи о самом страшном ночном кошмаре?

- Очень интересный вопрос. Особо не запоминаю сны, но иногда мне снится, как моему сопернику поднимают руку. Я не про конкретный бой, а вообще. Снится, что я дерусь и в конце поднимают руку моему сопернику. Вот это действительно страшно.

- И завершающий вопрос: твой прогноз на бой Емельяненко - Митрион?

- Событие, которое уже все давно ждут. Мой прогноз - я верю в Федора, ведь он легенда нашего спорта, первопроходец, и просто нереально крутой и сильный человек. Буду болеть за него, надеюсь, он «уронит» Митриона в первом или втором раунде, по другому быть не может.