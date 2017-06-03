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Александр Мостовой: Что будет делать «Реал», когда «Юве» выключит Роналду?

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Мостовой: Что будет делать «Реал», когда «Юве» выключит Роналду?
Фото: Gettyimages.ru

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящей встречи мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов.

– Это самый непредсказуемый финал, – говорит экс-футболист «Сельты» и «Бенфики». – Лично я не вижу фаворита. Если в последние годы это можно было сделать, то сейчас просто невозможно. Вспомните финал прошлого сезона, когда встречались «Реал» и «Атлетико». Все считали фаворитом команду Зидана.

Взять матч в Берлине, в котором бились «Барселона» и «Ювентус». Тогда абсолютно все отдавали предпочтение каталонскому клубу. До этого «Бавария» и дортмундская «Боруссия» разыгрывали звание чемпиона Европы, и тут тоже все было понятно.

– Почему сейчас нельзя обозначить фаворита? 
– Потому что «Ювентус» умеет обыгрывать яркие команды. Туринский клуб это доказал. Вспомните матч против «Барселоны». Особенно на «Камп Ноу». А ведь была еще такая команда, как «Монако», которая умеет и любит атаковать. Что сделает «Реал» на фоне такого «Ювентуса»? Очень хочется посмотреть.

«У «Юве» есть одна маленькая проблема». Звезды футбола – о финале Лиги чемпионов

– Бывший капитан «Реала» Икер Касильяс считает, что игра в обороне – не единственная сильная сторона нынешнего «Ювентуса». Испанец также отметил и нападающих.
– Соглашусь с тем, что если раньше туринский клуб демонстрировал уверенную игру в обороне, то сейчас с таким же успехом команда забивает голы. Но это не удивительно, поскольку за итальянский клуб выступает один из лучших форвардов мира – Гонсало Игуаин, а рядом с ним его соотечественник – Пауло Дибала, который очень молод и амбициозен.

С другой стороны, – продолжает Мостовой, – у «Реала» есть очень сильные защитники – Серхио Рамос и Рафаэль Варан. Эти парни прекрасно понимают, с какими нападающими им придется иметь дело. И тут, кстати, есть один плюс – Рамос и Варан хорошо знают, кто такой Игуаин. Они ведь долгое время играли вместе.

Мне больше интересно, как будет играть «Реал», если «Ювентус» «выключит» Криштиану Роналду. Туринский клуб уже продемонстрировал подобное в матче с «Барселоной». Посмотрим, как пойдет игра у «Реала» без своего лидера.

– Мы помним, что победитель прошлого сезона обязательно остается без трофея в следующем году.
– Да, это очень актуальный вопрос. Даже великая «Барселона» Хосепа Гвардиола не смогла этого сделать. Другое дело, что когда-нибудь это должно произойти. А вдруг, настал тот момент, когда «Реал» станет первой командой, которая перешагнет через эту закономерность?

– Известно, что Зидан долгое время играл за «Ювентус». Это как то поможет ему перед игрой? Или футбол с тех времен потерпел серьезные изменения?
– То, что футбол стал другим – вымысел людей, которые никогда не играли на профессиональном уровне. Конечно, глупо сравнивать игру 60-х с сегодняшним днем, однако, я считаю, что большой разницы между футболом 80-х и 2000-х просто нет. Разве Зидан, будучи игроком, бегал медленнее, чем любой футболист сборной России? Нет. 

Что касается выступлений француза за «Ювентус», то они ему не пригодятся. Да, знание итальянского футбола не помешает, но Зидан итак все прекрасно понимает и видит. В любом случае, это не станет ключом к победе.

– За кого будете болеть?
– Недели три назад я был на стороне «Ювентуса». К тому же, сейчас все говорят о Буффоне, который заслужил «Золотой мяч» и победу в Лиге чемпионов. Но чем ближе финал, тем больше я начал сомневаться в этом. В один момент я просто задал себе вопрос: Буффон заслужил «Золотой мяч», а другие игроки «Ювентуса»? Вспомнить хотя бы Джорджо Кьеллини или Леонардо Бонуччи. Разве они не внесли вклад в успехи команды? Да, это не такие личности, но все же. А в том же «Реале» есть Серхио Рамос. Разве не заслужил «Золотой мяч»?

Голосование: Кто станет победителем Лиги чемпионов?

Матч

Ювентус - Реал

Место и дата

03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция

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