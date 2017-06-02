Компания Garmin представила часы премиум-класса для гольфа

Компания Garmin выпустила часы премиум-класса для гольфа Approach S60 с GPS. Устройство поможет выбрать победную стратегию на гольф-поле, поддержит в занятиях спортом и будет эффективным электронным ассистентом в повседневной жизни.



Элегантный гаджет люксовой категории станет незаменимым партнером в игре. Большой цветной сенсорный экран отличается высоким разрешением и показывает информацию даже при ярком солнечном свете. В устройство предзагружено более 40 000 полей для гольфа по всему миру. Автоматически обновляются карты полей, на которых владелец часов играет чаще всего (требуется синхронизация часов с Garmin Connect). Пользователю достаточно коснуться любой точки на карте для определения точного расстояния до нее в ярдах. Чтобы узнать расстояние до лунки, пользователю достаточно просто коснуться этой точки на карте.



На экране отображается форма грина (участка лужайки вокруг лунки). Прибор высвечивает самым крупным шрифтом расстояние до передней, средней и задней части грина, указывая направление флажка при наличии слепых зон. Пользователь может поместить флажок в нужном месте для более точного определения дальности удара.





При помощи функции PlaysLike Distance устройство рассчитывает дальность удара с учетом повышения или понижения рельефа. Усовершенствованная функция AutoShot предоставляет информацию о дальности удара во время раунда и записывает все удары для возможности проведения анализа после игры (требуется синхронизация часов с Garmin Connect).



Функция SwingTempo определяет зависимость между замахом назад и замахом вниз для улучшения стабильности удара. При сопряжении с датчиком для гольфа TruSwing становятся доступными такие данные, как скорость замаха и угол положения клюшки, что также помогает улучшить стабильность удара.



Часы включают предзагруженные приложения и профили не только для гольфа, но и для бега, велоспорта, плавания и прочих занятий. Гаджет помогает оставаться активным и в повседневной жизни. На экране отображается количество шагов, сожженные калории, и пройденное расстояние. Кроме того, устройство отслеживает количество часов сна.



В Approach S60 применяется новый интуитивный интерфейс, который позволяет просматривать подробные карты полей для гольфа и информацию на цветном дисплее. Интерфейс часов можно настроить по индивидуальному вкусу при помощи циферблатов и приложений из магазина Connect IQ. Часы синхронизируются со смартфоном для получения оповещений (входящие вызовы, текстовые сообщения, электронные письма и прочие предупреждения). Обеспечивается автоматическое сохранение статистических данных в Garmin Connect.



Кроме этого, устройство премиум-класса оснащено усовершенствованным керамическим кольцом вокруг циферблата с защитой от царапин и высококачественным кожаным ремешком. Доступен ассортимент дополнительных ремешков и браслетов QuickFit из кожи, металла или силикона (продаются отдельно). Зарядки аккумуляторной батареи хватает на 10 часов игры в гольф и до 10 дней в режиме часов.



О начале продаж Approach S60 в России будет сообщено дополнительно.

