Цель: вернуть титул чемпиона. Что дальше ждет Александра Шлеменко
1 июня в Санкт-Петербурге состоялся турнир M-1 Challenge 79. В главном поединке бойцовского шоу лучший российский боец среднего веса Александр Шлеменко взял уверенный реванш у американца Брэндона Хэлси всего за 25 секунд.
Все решил один удар: Александр со всей силы ногой попал в корпус сопернику, после которого оставалось лишь добить Хэлси, который повалился на настил рейджа. Удар был настолько сильным, что американец очень долгое время не мог подняться. Вполне возможно, у него перелом ребра.
Удивительно, но Шлеменко в последнее время часто выступает в российских промоушенах, имея на руках контракт с американской лигой Bellator.
«Советский спорт» - о том, где дальше продолжить выступать Шлеменко: в России или в США.
Александр Шлеменко за свою карьеру в ММА одержал 56 побед, потерпел 9 поражений.
Вариант 1: выступление в Bellator
Вероятность: 90 %
Начнем с того, почему же Шлеменко стал выступать в России, имея хорошие результаты в Bellator. В 2014 году Александр считался одним из сильнейших и интересных бойцов американской лиги. Боссам промоушена стало интересно провести бой чемпиона в среднем весе против известного во всем мире полутяжеловеса Тито Ортиса. Шлеменко согласился и надеялся одержать победу.
Но в поединке
что-то пошло не так и российский боец
уснул в объятиях американца в середине
первого раунда. Таким образом, прервалась
впечатляющая победная серия Александра,
которая насчитывала 13 поединков. Но
титул остался у него, так как поединок
проходил не в средней весовой категории,
а в полутяжелой.
После этой неудачи Александр больше не стал испытывать судьбу и вернулся в средний вес.
Однако и свой следующий поединок он проиграл, на этот раз уснув в поединке против Брэндона Хэлси спустя 35 секунд после начала поединка. Шлеменко потерял свой пояс чемпиона Bellator, но обещал его вернуть.
Александр взял паузу в выступлениях в США и подрался в России против Ясубея Эномото, победив его единогласным решением судей. Вернув уверенность в своих силах, россиянин вернулся в Bellator, где нокаутировал Мелвина Манхуфа во втором раунде.
После этого Шлеменко обвинили
в употреблении допинга и дисквалифицировали
на три года. Вина Шлеменко так и не была
доказана, в связи с этим наказание было
сокращено до одного года. А пока Александр
боролся за свое честное имя и периодически
мотался по судам, он решил провести
несколько поединков в России. Он принял
участие в Гран-при средневесов, которое
проводил промоушен М-1. Александр дважды
дрался против Вячеслава Василевского
и стал чемпионом того Гран-при.
Срок дисквалификации закончился и Шлеменко победоносно вернулся в Bellator. За полтора раунда был разгромлен американец Кендалл Гроув.
После этого
поединка Александр должен был драться
вновь за титул, но нынешнему чемпиону
организации Рафаэлю Карвалью уже
назначили соперника — им стал Мелвин
Манхуф. Таким образом, пока Шлеменко
ждал их противостояния, вновь решил
подраться в России. В организации М-1 он
провел еще два поединка, победив
американцев Пола Брэдли и Брэндона
Хэлси. А тем временем, Карвалью защитил
свой титул в Bellator.
На
данный момент самый вероятное продолжение
карьеры российского видится как раз в
США. Ну и соперник известен на 80 % - это
Рафаэль Карвалью.
Вариант 2: выступление в М-1
Вероятность: 8%
У Шлеменко отличные отношения с президентом М-1 Вадимом Финкельштейном. В этой лиге дерутся многие ученики «Шторма»: например, Алексей Кунченко и Дамир Исмагулов являются чемпионами организации.
Если в Bellator вновь не заладится, что и Александр может продолжить выступать в российской компании. Здесь его ценят и любят, на него готовы идти зрители. Но подобрать соперника для Александра будет крайне тяжело. Экс-чемпион промоушена Рамазан Эмеев подписал контракт с UFC, Анатолий Токов имеет контракт с Bellator, а других сильных средневесов в России сейчас практически нет.
Вариант 3: выступление в других организациях
Вероятность: 2%
Шанс увидеть Шлеменко в UFC практически равны нулю. Шлеменко сейчас 33 года, он давно уже состоялся как боец и готов выступать только за достойный гонорар. Боссы UFC не готовы платить ему, как топовым спортсменам UFC. Гонорар в размере 20 тысяч долларов не устроить российского спортсмена.
Есть еще вариант с другими быстроразвивающимися лигами: WSOF (США), KSW (Польша) и ACB (Россия). Эти промоушены смогут заплатить достойный гонорар Александру Шлеменко, однако, сам Александр не горит желанием выступать где-то, кроме М-1 и Bellator. По крайней мере, на данный момент.