Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Раонич6:1, 1:0Гарсия-Лопес
Теннис  Тим6:1, 7:6, 6:3Джонсон
Теннис  Чжан- : -Кузнецова
Теннис  Басилашвили0:6, 1:6, 0:6Надаль
Теннис  Шварцман7:5, 0:0Джокович
Теннис  Уильямс- : -Мертенс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Цель: вернуть титул чемпиона. Что дальше ждет Александра Шлеменко

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Цель: вернуть титул чемпиона. Что дальше ждет Александра Шлеменко
Фото: Mix Fight

1 июня в Санкт-Петербурге состоялся турнир M-1 Challenge 79. В главном поединке бойцовского шоу лучший российский боец среднего веса Александр Шлеменко взял уверенный реванш у американца Брэндона Хэлси всего за 25 секунд.

Все решил один удар: Александр со всей силы ногой попал в корпус сопернику, после которого оставалось лишь добить Хэлси, который повалился на настил рейджа. Удар был настолько сильным, что американец очень долгое время не мог подняться. Вполне возможно, у него перелом ребра.

Удивительно, но Шлеменко в последнее время часто выступает в российских промоушенах, имея на руках контракт с американской лигой Bellator.

«Советский спорт» - о том, где дальше продолжить выступать Шлеменко: в России или в США.

Александр Шлеменко за свою карьеру в ММА одержал 56 побед, потерпел 9 поражений. 

Вариант 1: выступление в Bellator

Вероятность: 90 %

Начнем с того, почему же Шлеменко стал выступать в России, имея хорошие результаты в Bellator. В 2014 году Александр считался одним из сильнейших и интересных бойцов американской лиги. Боссам промоушена стало интересно провести бой чемпиона в среднем весе против известного во всем мире полутяжеловеса Тито Ортиса. Шлеменко согласился и надеялся одержать победу.

Но в поединке что-то пошло не так и российский боец уснул в объятиях американца в середине первого раунда. Таким образом, прервалась впечатляющая победная серия Александра, которая насчитывала 13 поединков. Но титул остался у него, так как поединок проходил не в средней весовой категории, а в полутяжелой.

После этой неудачи Александр больше не стал испытывать судьбу и вернулся в средний вес.

Однако и свой следующий поединок он проиграл, на этот раз уснув в поединке против Брэндона Хэлси спустя 35 секунд после начала поединка. Шлеменко потерял свой пояс чемпиона Bellator, но обещал его вернуть.


Александр взял паузу в выступлениях в США и подрался в России против Ясубея Эномото, победив его единогласным решением судей. Вернув уверенность в своих силах, россиянин вернулся в Bellator, где нокаутировал Мелвина Манхуфа во втором раунде.

После этого Шлеменко обвинили в употреблении допинга и дисквалифицировали на три года. Вина Шлеменко так и не была доказана, в связи с этим наказание было сокращено до одного года. А пока Александр боролся за свое честное имя и периодически мотался по судам, он решил провести несколько поединков в России. Он принял участие в Гран-при средневесов, которое проводил промоушен М-1. Александр дважды дрался против Вячеслава Василевского и стал чемпионом того Гран-при.

Срок дисквалификации закончился и Шлеменко победоносно вернулся в Bellator. За полтора раунда был разгромлен американец Кендалл Гроув.

После этого поединка Александр должен был драться вновь за титул, но нынешнему чемпиону организации Рафаэлю Карвалью уже назначили соперника — им стал Мелвин Манхуф. Таким образом, пока Шлеменко ждал их противостояния, вновь решил подраться в России. В организации М-1 он провел еще два поединка, победив американцев Пола Брэдли и Брэндона Хэлси. А тем временем, Карвалью защитил свой титул в Bellator.

На данный момент самый вероятное продолжение карьеры российского видится как раз в США. Ну и соперник известен на 80 % - это Рафаэль Карвалью.

Вариант 2: выступление в М-1

Вероятность: 8%

У Шлеменко отличные отношения с президентом М-1 Вадимом Финкельштейном. В этой лиге дерутся многие ученики «Шторма»: например, Алексей Кунченко и Дамир Исмагулов являются чемпионами организации.

Если в Bellator вновь не заладится, что и Александр может продолжить выступать в российской компании. Здесь его ценят и любят, на него готовы идти зрители. Но подобрать соперника для Александра будет крайне тяжело. Экс-чемпион промоушена Рамазан Эмеев подписал контракт с UFC, Анатолий Токов имеет контракт с Bellator, а других сильных средневесов в России сейчас практически нет.

Вариант 3: выступление в других организациях

Вероятность: 2%

Шанс увидеть Шлеменко в UFC практически равны нулю. Шлеменко сейчас 33 года, он давно уже состоялся как боец и готов выступать только за достойный гонорар. Боссы UFC не готовы платить ему, как топовым спортсменам UFC. Гонорар в размере 20 тысяч долларов не устроить российского спортсмена.

Есть еще вариант с другими быстроразвивающимися лигами: WSOF (США), KSW (Польша) и ACB (Россия). Эти промоушены смогут заплатить достойный гонорар Александру Шлеменко, однако, сам Александр не горит желанием выступать где-то, кроме М-1 и Bellator. По крайней мере, на данный момент.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Шлеменко: Теперь Хэлси должен доказать, что достоин драться со мнойРоссийский боец MMA Александр Шлеменко заявил о том, в каком случае готов провести третий бой с американцем Брэндоном Хэлси.Гога Шаматава: Емельяненко просто нереально крутой и сильный человекГога Шаматава: Емельяненко просто нереально крутой и сильный человекРоссийский боец, победитель Гран-при Prime Selection 2016, чемпион Европы 25-летний Гога Шаматава проведет бой за титул чемпиона мира.25 секунд, чтобы научить вежливости. Как Шлеменко заставил сдаться Хэлси (видео)25 секунд, чтобы научить вежливости. Как Шлеменко заставил сдаться Хэлси (видео)Александр Шлеменко за 25 секунд расправился с Брэндоном Хэлси и принял его предложение о третьем бое.Шлеменко отомстил Хэлси, Сампаоли возглавил сборную Аргентины, а «Голден Стэйт» разгромил «Кливленд». Главные новости утраШлеменко отомстил Хэлси, Сампаоли возглавил сборную Аргентины, а «Голден Стэйт» разгромил «Кливленд». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.Александр Шлеменко: Хочу вернуть все, что потерял со своими экспериментамиРоссийский боец Александр Шлеменко прокомментировал свою победу над американцем Брэндоном Хэлси в рамках турнира M-1 Challenge 79.Шлеменко за 25 секунд победил Хэлси на M-1 Challenge 79В главном поединке M-1 Challenge 79 российский боец Александр Шлеменко одержал победу над американцем Брэндоном Хэлси.Александр Шлеменко — Брэндон Хэлси. Прогноз «Советского спорта»1 июня в Санкт-Петербурге в рамках турнир M-1 Challenge 79 россиянин Александр Шлеменко сразится против американца Брэндона Хэлси.Емельяненко, Шлеменко, Харитонов... Анонс жарких поединков первого месяца летаЕмельяненко, Шлеменко, Харитонов... Анонс жарких поединков первого месяца лета«Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединков первого месяца лета. Июнь будет жарким!Балаев, Ахмедов и Антигулов — лучшие российские бойцы по итогам маяБалаев, Ахмедов и Антигулов — лучшие российские бойцы по итогам маяМесяц май позади. Настало время подвести итоги: кто лучший российский боец по итогам месяца?М-1 Challenge 79. Шлеменко не пожал руку Хэлси после взвешивания (видео)После официальной церемонии взвешивания участников турнира М-1 Challenge 79 российский боец Александр Шлеменко проигнорировал рукопожатие со стороны своего соперника американца Брэндона Хэлси.Вадим Финкельштейн: На турнире М-1 Challenge 79 будет аншлаг, осталось 200 билетовПрезидент М-1 Global Вадим Финкельштейн поделился ожиданиями от турнира М-1 Challenge 79.Брэндон Хэлси: Может показаться, что я долго летел и устал, но в бою с Шлеменко покажу силу и мощьАмериканский боец Брэндон Хэлси поделился ожиданиями от боя-реванша с россиянином Александром Шлеменко на турнире М-1 Challenge 79.Александр Шлеменко: Неприятно находиться с Хэлси в одном помещенииРоссийский боец Александр Шлеменко поделился ожиданиями от боя-реванша с американцем Брэндоном Хэлси на турнире М-1 Challenge 79.«Шлеменко уснет в первом раунде». Экс-чемпион Bellator самоуверен перед реваншем«Шлеменко уснет в первом раунде». Экс-чемпион Bellator самоуверен перед реваншемАмериканский боец Брэндон Хэлси называет себя бизнесменом, не переживает из-за годовой паузы и собирается снова побить Александра Шлеменко.Минаков – Силва. Сможет ли россиянин нокаутировать огромного бразильца?Минаков – Силва. Сможет ли россиянин нокаутировать огромного бразильца?2 июня в Санкт-Петербурге состоится турнир по ММА, в котором россиянин Виталий Минаков сразится с бразильцем Антонио Силвой.Александр Шлеменко: Вряд ли у Хэлси хватит смелости выйти в мой омский дворАлександр Шлеменко: Вряд ли у Хэлси хватит смелости выйти в мой омский дворРоссийский боец Александр Шлеменко – о бое-реванше с Брэндоном Хэлси, родном Омске и желании быстро нокаутировать соперника.Александр Шлеменко: В первом бою с Хэлси я совершил ошибку подготовительного планаРоссийский боец Александр Шлеменко поделился ожиданиями от поединка с Брэндоном Хэлси.Александр Шлеменко: Сарнавский понимает, какие ошибки допустилБоец ММА Александр Шлеменко рассказал о состоянии здоровья Александра Сарнавского.Александр Шлеменко: Потенциальный соперник Корешкова – крепкий американецБоец ММА Александр Шлеменко рассказал о возможном сопернике Андрея Корешкова.Александр Шлеменко: Пока я с политикой завязалБоец ММА Александр Шлеменко сказал, что на данный момент он не занимается политикой.
M-1 Global
M-1 Globalвсе новости
Bellator
Bellatorвсе новости
Александр Шлеменко
Александр Шлеменковсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства