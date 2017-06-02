Цель: вернуть титул чемпиона. Что дальше ждет Александра Шлеменко

1 июня в Санкт-Петербурге состоялся турнир M-1 Challenge 79. В главном поединке бойцовского шоу лучший российский боец среднего веса Александр Шлеменко взял уверенный реванш у американца Брэндона Хэлси всего за 25 секунд.

Все решил один удар: Александр со всей силы ногой попал в корпус сопернику, после которого оставалось лишь добить Хэлси, который повалился на настил рейджа. Удар был настолько сильным, что американец очень долгое время не мог подняться. Вполне возможно, у него перелом ребра.

Удивительно, но Шлеменко в последнее время часто выступает в российских промоушенах, имея на руках контракт с американской лигой Bellator.

«Советский спорт» - о том, где дальше продолжить выступать Шлеменко: в России или в США.

Александр Шлеменко за свою карьеру в ММА одержал 56 побед, потерпел 9 поражений.

Вариант 1: выступление в Bellator

Вероятность: 90 %

Начнем с того, почему же Шлеменко стал выступать в России, имея хорошие результаты в Bellator. В 2014 году Александр считался одним из сильнейших и интересных бойцов американской лиги. Боссам промоушена стало интересно провести бой чемпиона в среднем весе против известного во всем мире полутяжеловеса Тито Ортиса. Шлеменко согласился и надеялся одержать победу.

Но в поединке что-то пошло не так и российский боец уснул в объятиях американца в середине первого раунда. Таким образом, прервалась впечатляющая победная серия Александра, которая насчитывала 13 поединков. Но титул остался у него, так как поединок проходил не в средней весовой категории, а в полутяжелой.



После этой неудачи Александр больше не стал испытывать судьбу и вернулся в средний вес.

Однако и свой следующий поединок он проиграл, на этот раз уснув в поединке против Брэндона Хэлси спустя 35 секунд после начала поединка. Шлеменко потерял свой пояс чемпиона Bellator, но обещал его вернуть.





Александр взял паузу в выступлениях в США и подрался в России против Ясубея Эномото, победив его единогласным решением судей. Вернув уверенность в своих силах, россиянин вернулся в Bellator, где нокаутировал Мелвина Манхуфа во втором раунде.

После этого Шлеменко обвинили в употреблении допинга и дисквалифицировали на три года. Вина Шлеменко так и не была доказана, в связи с этим наказание было сокращено до одного года. А пока Александр боролся за свое честное имя и периодически мотался по судам, он решил провести несколько поединков в России. Он принял участие в Гран-при средневесов, которое проводил промоушен М-1. Александр дважды дрался против Вячеслава Василевского и стал чемпионом того Гран-при.



Срок дисквалификации закончился и Шлеменко победоносно вернулся в Bellator. За полтора раунда был разгромлен американец Кендалл Гроув.

После этого поединка Александр должен был драться вновь за титул, но нынешнему чемпиону организации Рафаэлю Карвалью уже назначили соперника — им стал Мелвин Манхуф. Таким образом, пока Шлеменко ждал их противостояния, вновь решил подраться в России. В организации М-1 он провел еще два поединка, победив американцев Пола Брэдли и Брэндона Хэлси. А тем временем, Карвалью защитил свой титул в Bellator.



На данный момент самый вероятное продолжение карьеры российского видится как раз в США. Ну и соперник известен на 80 % - это Рафаэль Карвалью.



Вариант 2: выступление в М-1

Вероятность: 8%

У Шлеменко отличные отношения с президентом М-1 Вадимом Финкельштейном. В этой лиге дерутся многие ученики «Шторма»: например, Алексей Кунченко и Дамир Исмагулов являются чемпионами организации.

Если в Bellator вновь не заладится, что и Александр может продолжить выступать в российской компании. Здесь его ценят и любят, на него готовы идти зрители. Но подобрать соперника для Александра будет крайне тяжело. Экс-чемпион промоушена Рамазан Эмеев подписал контракт с UFC, Анатолий Токов имеет контракт с Bellator, а других сильных средневесов в России сейчас практически нет.

Вариант 3: выступление в других организациях

Вероятность: 2%

Шанс увидеть Шлеменко в UFC практически равны нулю. Шлеменко сейчас 33 года, он давно уже состоялся как боец и готов выступать только за достойный гонорар. Боссы UFC не готовы платить ему, как топовым спортсменам UFC. Гонорар в размере 20 тысяч долларов не устроить российского спортсмена.

Есть еще вариант с другими быстроразвивающимися лигами: WSOF (США), KSW (Польша) и ACB (Россия). Эти промоушены смогут заплатить достойный гонорар Александру Шлеменко, однако, сам Александр не горит желанием выступать где-то, кроме М-1 и Bellator. По крайней мере, на данный момент.