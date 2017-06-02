Евгений Ловчев: Аленичева Федуну навязали болельщики, окружение и ветераны

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о возможном возвращении Дмитрия Аленичева в тульский «Арсенал».

«ДЛЯ ТУЛЬСКИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ АЛЕНИЧЕВ – ЛЕГЕНДА»

– Для тульских болельщиков Аленичев – человек-легенда. Он поиграл на высшем уровне, выигрывал самые важные клубные турниры в Европе. Ведь никто из российских футболистов не побеждал в Лиге чемпионов. К тому же Аленичев – человек, который футбол в Туле поднял на определенный уровень. Ведь Дима пришел в Тулу, когда команда играла на КФК. И он начал с привлечения болельщиков на трибуны. Для этого пригласил в «Арсенал» молодых ветеранов, так их назовем, – Титова, Евсеева, Филимонова, Парфенова. А затем команда начала подниматься в классе – вторая лига, первая, высшая.

Не обидятся на меня туляки, но Тула до прихода Аленичева была на отшибе большого футбола. Но Дмитрий защищал команду, не дал ее унизить, когда отправил на ЦСКА дублирующий состав.

«Я НАСТАИВАЛ НА ПЕРЕХОДЕ ДИМЫ В «СПАРТАК»

– То, что после успеха в Туле Аленичев ушел в «Спартак», это совершенно понятно. Но кандидатура Аленичева так до конца и не была принята Федуном, а была ему навязана болельщиками, окружением и нами, ветеранами. И сегодняшнее его возможное возвращение в Тулу – естественное. Хотя в «Арсенале» сменилось руководство, но для футбольной общественности в Туле Дима такой человек, который создал команду, выпестовал ее, довел до премьер-лиги.

Когда я настаивал на том, чтобы его взяли в «Спартак», видел прогресс «Арсенала», хотя команда и вылетела из премьер-лиги. Но начинал Аленичев с разгрома от «Зенита», а заканчивал тем, что «Арсенал» гонял в Химках «Динамо». А ведь еще была победа над «Зенитом» на его поле в Кубке России, была победа над «Спартаком» в Туле. Видно было, что команда растет. Именно поэтому я и настаивал на переходе Димы в «Спартак».

Важно, как Аленичев провел это время после ухода из «Спартака». Он пополнял тренерский багаж, ездил на стажировки в различные зарубежные клубы, нигде не светился. Отказывался от интервью. Я хотел с Димой поговорить для «Советского спорта», но он отказался.

«К АЛЕНИЧЕВУ БЫЛ ИНТЕРЕС В КАЗАХСТАНЕ»

– В Тулу за это время пришли другие руководители, пришел новый губернатор, хотя он человек очень спортивный. Сейчас клубом руководит Аджоев. Во время работы его в «Динамо» он приглашал Черчесова. Теперь фигурирует кандидатура Рахимова применительно к «Арсеналу».

Думаю, борьба в руководстве, на какой из кандидатур остановиться, обязательно будет.

Знаю, что к Аленичеву был интерес в Казахстане, но Дима принципиальный человек, но хочет доказывать. И он хочет вернуться туда, где ему было комфортно, где ему верили, и если предложение из Тулы поступило, то понятно, что он выберет Тулу.

Что касается «Спартака», то если Аленичев будет добиваться успеха в других клубах, то рано или поздно к его кандидатуре в «Спартаке» вернутся.

«У РАХИМОВА БОЛЬШЕ ОПЫТА, АЛЕНИЧЕВА В ТУЛЕ ЛЮБЯТ»

– Рахимов тоже идет путем проб и ошибок. После «Амкара» он пошел на повышение в «Локомотив», но там у него не получилось. И в этом нет ничего страшного, такое у всех бывает. Надо начинать сначала и опять карабкаться на гору. Из «Терека» Рахимов ушел на коне, команда заняла очень хорошее, пятое место. Он сделал в Грозном приличную команду.

Если говорить о Рашиде применительно к «Арсеналу», то у него больше опыта, чем у Аленичева. Он поработал в командах, где было мало денег. Работал успешно. А все руководители ведь хотят старика Хоттабыча, чтоб тот сразу же сделал результат.

Плюсы Аленичева в том, что он хорошо знает Тулу, местные условия, ему там было комфортно и его там любят.

А роднит их то, что оба поиграли за границей и приобрели опыт большого европейского футбола.