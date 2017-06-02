Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Раонич6:1, 1:0Гарсия-Лопес
Теннис  Тим6:1, 7:6, 6:3Джонсон
Теннис  Чжан- : -Кузнецова
Теннис  Басилашвили0:6, 1:6, 0:6Надаль
Теннис  Шварцман7:5, 0:0Джокович
Теннис  Уильямс- : -Мертенс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Ловчев: Аленичева Федуну навязали болельщики, окружение и ветераны

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Аленичев
Дмитрий АленичевФото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о возможном возвращении Дмитрия Аленичева в тульский «Арсенал».

«ДЛЯ ТУЛЬСКИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ АЛЕНИЧЕВ – ЛЕГЕНДА»

– Для тульских болельщиков Аленичев – человек-легенда. Он поиграл на высшем уровне, выигрывал самые важные клубные турниры в Европе. Ведь никто из российских футболистов не побеждал в Лиге чемпионов. К тому же Аленичев – человек, который футбол в Туле поднял на определенный уровень. Ведь Дима пришел в Тулу, когда команда играла на КФК. И он начал с привлечения болельщиков на трибуны. Для этого пригласил в «Арсенал» молодых ветеранов, так их назовем, – Титова, Евсеева, Филимонова, Парфенова. А затем команда начала подниматься в классе – вторая лига, первая, высшая.

Не обидятся на меня туляки, но Тула до прихода Аленичева была на отшибе большого футбола. Но Дмитрий защищал команду, не дал ее унизить, когда отправил на ЦСКА дублирующий состав.

«Я НАСТАИВАЛ НА ПЕРЕХОДЕ ДИМЫ В «СПАРТАК»

– То, что после успеха в Туле Аленичев ушел в «Спартак», это совершенно понятно. Но кандидатура Аленичева так до конца и не была принята Федуном, а была ему навязана болельщиками, окружением и нами, ветеранами. И сегодняшнее его возможное возвращение в Тулу – естественное. Хотя в «Арсенале» сменилось руководство, но для футбольной общественности в Туле Дима такой человек, который создал команду, выпестовал ее, довел до премьер-лиги.

Когда я настаивал на том, чтобы его взяли в «Спартак», видел прогресс «Арсенала», хотя команда и вылетела из премьер-лиги. Но начинал Аленичев с разгрома от «Зенита», а заканчивал тем, что «Арсенал» гонял в Химках «Динамо». А ведь еще была победа над «Зенитом» на его поле в Кубке России, была победа над «Спартаком» в Туле. Видно было, что команда растет. Именно поэтому я и настаивал на переходе Димы в «Спартак».

Важно, как Аленичев провел это время после ухода из «Спартака». Он пополнял тренерский багаж, ездил на стажировки в различные зарубежные клубы, нигде не светился. Отказывался от интервью. Я хотел с Димой поговорить для «Советского спорта», но он отказался.

«К АЛЕНИЧЕВУ БЫЛ ИНТЕРЕС В КАЗАХСТАНЕ»

– В Тулу за это время пришли другие руководители, пришел новый губернатор, хотя он человек очень спортивный. Сейчас клубом руководит Аджоев. Во время работы его в «Динамо» он приглашал Черчесова. Теперь фигурирует кандидатура Рахимова применительно к «Арсеналу».

Думаю, борьба в руководстве, на какой из кандидатур остановиться, обязательно будет.

Знаю, что к Аленичеву был интерес в Казахстане, но Дима принципиальный человек, но хочет доказывать. И он хочет вернуться туда, где ему было комфортно, где ему верили, и если предложение из Тулы поступило, то понятно, что он выберет Тулу.

Что касается «Спартака», то если Аленичев будет добиваться успеха в других клубах, то рано или поздно к его кандидатуре в «Спартаке» вернутся.

«У РАХИМОВА БОЛЬШЕ ОПЫТА, АЛЕНИЧЕВА В ТУЛЕ ЛЮБЯТ»

– Рахимов тоже идет путем проб и ошибок. После «Амкара» он пошел на повышение в «Локомотив», но там у него не получилось. И в этом нет ничего страшного, такое у всех бывает. Надо начинать сначала и опять карабкаться на гору. Из «Терека» Рахимов ушел на коне, команда заняла очень хорошее, пятое место. Он сделал в Грозном приличную команду.

Если говорить о Рашиде применительно к «Арсеналу», то у него больше опыта, чем у Аленичева. Он поработал в командах, где было мало денег. Работал успешно. А все руководители ведь хотят старика Хоттабыча, чтоб тот сразу же сделал результат.

Плюсы Аленичева в том, что он хорошо знает Тулу, местные условия, ему там было комфортно и его там любят.

А роднит их то, что оба поиграли за границей и приобрели опыт большого европейского футбола.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Азмун возвращается в «Рубин»? Таблица трансферов РФПЛАзмун возвращается в «Рубин»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Зенит» заинтересован в покупке БелоттиСанкт-петербургский «Зенит» проявляет предметный интерес к нападающему итальянского «Торино» Андреа Белотти.Виталий Денисов прооперирован в ГерманииЗащитник московского «Локомотива» Виталий Денисов перенес операцию на спине в Германии.Александр Тарханов: «Урал» проведет четыре сбора в СловенииГлавный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов рассказал о планах команды на межсезонье.Евгений Ловчев: К Аленичеву был интерес в КазахстанеОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о возможном возвращении Дмитрия Аленичева в Тулу.Юрий Семин: Вопрос о моем будущем нужно задавать Анатолию МещеряковуМайкон: Не хочу уходить как предательМайкон: Не хочу уходить как предательНападающий «Локомотива» рассказал о том, продлит ли контракт с клубом, лучших игроках команды, и чем ему запомнился прошедший сезон.Александр Тарханов: «Урал» приобретет трех футболистовГлавный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов рассказал о задачах команды на трансферный период.Оздоев и Дьомбер покинули «Терек»Полузащитник Магомед Оздоев и защитник Норберт Дьомбер завершили выступление в «Тереке».Врио председателя правительства Калининградской области: Губернатор поставил задачу «Балтике» выйти в РФПЛ к 2020 годуВрио председателя правительства Калининградской области и председатель совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков поделился мнением о выступлении клуба и рассказал о целях на ближайшие сезоны.Новые приключения итальянца. В России. Андронов встречает МанчиниНовые приключения итальянца. В России. Андронов встречает МанчиниОбозреватель «Советского спорта» Алексей Андронов – о новом главном тренере «Зенита» Роберто Манчини.Майкон У Глушакова, наверное, лучший сезон в карьереНападающий «Локомотива» Майкон рассказал «Советскому спорту», кого считает лучшим игроком чемпионата.Дмитрий Парфенов: Заедем на сбор и подпишем контракт с «Тосно»Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов заявил, что договорился с клубом о продлении контракта.Майкон: Ситуация с контрактом? Буду ждать решения до последнего дняНападающий «Локомотива» Майкон рассказал «Советскому спорту» о том, останется ли в команде.Валерий Рейнгольд: Манчини – не лучший вариант, а с Жулиано надо расставатьсяВалерий Рейнгольд: Манчини – не лучший вариант, а с Жулиано надо расставатьсяБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд – о переменах в «Зените».Демин, Гришанов и Лю Хуншэн покидают «Спартак»В московском «Спартаке» произошли изменения в административном и медицинском штабах.Валерий Рейнгольд: Жулиано в подметки не годится ХалкуБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о том, как должен измениться состав «Зенита» с приходом в клуб нового руководства.Сесар Навас: «Ростов» еще не расчитался со мной по долгамЗащитник Сесар Навас заявил, что «Ростов» все еще имеет долги по заработной плате.Капитан молодежной команды «Ростова» может перейти в «Зенит-2»19-летний полузащитник молодежной команды «Ростова» Филипп Кондрюков может стать игроком «Зенита-2».«Зенит» ведет переговоры о сотрудничестве со словацким «Кошице», «Газпром» может стать титульным спонсоромПредставители «Зенита» ведут переговоры о сотрудничестве с «Кошице», сообщил Korzár.
Футбол
Гарет Бэйл: Всегда мечтал играть в финале Лиги чемпионов, но не думал, что это может произойти в моем городе
Футбол
Евгений Ловчев: К Аленичеву был интерес в Казахстане
Футбол
Мостовой считает, что «Реал» может выиграть Лигу чемпионов дважды подряд
Футбол
Сергей Анохин: Отъезд Дзюбы – это большая потеря для сборной России
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Дмитрий Аленичев
Дмитрий Аленичеввсе новости
Евгений Ловчев
Евгений Ловчеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости