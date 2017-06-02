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Огнедышащий Роналду. Что «Реал» противопоставит «Юве»?

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Криштиану Роналду
Криштиану РоналдуФото: Gettyimages.ru

Если «Реал» обыграет в финале Лиги чемпионов «Ювентус», то станет первой в истории командой, которой удалось дважды подряд победить в данном турнире - в прошлом году «королевским клуб» в решающем матче обыграл «Атлетико». «Советский спорт» представляет коллектив из столицы Испании.

ЛИДЕР

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Нападающий, 32 года

Роналду является лучшим игроком этой Лиги чемпионов по количеству ударов в среднем за матч - 5,6. Даже если у «Реала» вдруг что-то не получается, португалец всегда способен забить.

На счету Роналду десять голов в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Больше только у Месси - 11. Но вот что интересно: восемь голов Криштиану пришлись на матчи весенней части турнира, тогда как Месси в плей-офф забил всего один мяч. Нет футболиста, который сыграл бы в играх навылет результативнее португальца.

В активе Роналду два хет-трика - в ворота «Баварии» (4:2) в четвертьфинале и в ворота «Атлетико» (3:0) в полуфинале, а также дубль в другой игре с мюнхенцами (2:1). Настраиваться на важные матчи Криштиану умеет.

Роналду может не только забить, но и создать момент для партнеров. При этом седьмому номеру даже необязательно находиться на поле! Показателен ответный поединок с «Атлетико» (1:2). Забить Криштиану не сумел, но героем стать ему это не помешало. Португалец решил ввести мяч из аута сам, не дожидаясь левого защитника Марсело, которому этим делом положено заниматься. Действия Роналду поставили в тупик оборону «Атлетико»: она не смогла остановить прорыв Бензема по флангу, приведший в итоге к голу Иско.

ТРЕНЕР

ЗИНЕДИН ЗИДАН, 44 года

Зидан еще с игровых лет знает: победить может только слаженный коллектив. Имея отличную технику, Зизу-футболист всегда был командным игроком. Став тренером «Реала», ему удалось построить сплоченную команду.

Возглавив «Реал» год назад, Зидан расположил к себе игроков, уставших от сотрудничества с Рафаэлем Бенитесом. Кому-то в работе с испанцем не нравилось количество игрового времени, кому-то – его заморочки. Зидан все уладил. Первую проблему он решил ротацией состава. Чтобы решить вторую, Зинедин, в прошлом замечательный футболист, вошел в положение игроков. Например, он одобрил передачи Луки Модрича внешней стороной стопы, тогда как Бенитесу это не нравилось.

Решения Зидана пришлись по вкусу игрокам. «На мой взгляд, Зидан очень грамотно руководит командой. Это непросто, ведь у нас все хотят играть. Ему удалось задействовать всех игроков. Я давно не чувствовал себя так свежо на финише», - сказал Роналду. С ним согласился Иско: «Все игроки «Реала» в отличной форме за счет ротации Зидана»

«Индивидуальные достижения не так уж и важны. Выигрывает и проигрывает команда» - сказал тренер в интервью журналу Esquire.

СХЕМА

4-3-1-2

В решающих играх сезона «Реал» использовал схему 4-3-1-2. Этот модуль помог «королевскому клубу» обыграть «Атлетико» в полуфинале турнира, его же «сливочные» использовали в чемпионском матче с «Малагой» в примере.

Когда Зидан использует схему 4-3-1-2, Иско имеет возможность играть на позиции атакующего полузащитника, которая является для него самой удобной. Пару нападающих составляют Роналду и Бензема. Эти игроки тоже чувствуют себя комфортно. Если француз всегда был центрфорвардом, то португалец играет на острие в национальной команде.

Новая схема пришлась по душе Криштиану: «Я получаю удовольствие, когда у меня свобода действий. Приятно, что Зидан дал мне такую возможность. Сейчас я играю классическую «девятку». Я могу получать мяч в центре и на фланге. У меня задание появляться там, где я посчитаю нужным»

ИГРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ПЛЮСЫ:

АТАКУЮЩАЯ ГРУППА

«Реал» разгромил «Атлетико» в одном из полуфиналов, избежав риска ошибиться. Чтобы не получить контратаку от Гризманна и компании, у «сливочных» в центральном круге оставались дежурить пять игроков - защитники Рамос и Варан, полузащитники Кроос, Каземиро и Модрич. Если Модрич шел вперед, то сзади оставался либо атакующий полузащитник Иско, либо правый защитник. Это не помешало «Реалу» выиграть 3:0. Когда у тебя есть звездные игроки впереди с Роналду во главе, можно себе позволить так играть.

МАРСЕЛО И КАРВАХАЛЬ

В игре с «матрасниками» атакующей группе, состоящей из Роналду, Иско и Бензема, помогали два крайних защитника - Карвахаль и Марсело. Они всегда очень активны. В этой Лиге чемпионов Карвахаль сделал уже четыре голевых передачи, Марсело - одну.

МИНУС:

ИГРА В ОБОРОНЕ

Из 12 матчей в этой Лиге чемпионов «Реал» лишь один сыграл на ноль! Для финалиста - катастрофический показатель. Стоит выделить два момента. Первый: «сливочные» уязвимы к верховым подачам. Касается это и игровых моментов, и «стандартов». В частности, после угловых «Реалу» забили «Атлетико» и «Бавария». Второй: подопечные Зидана небезгрешны в своей штрафной - четыре мяча им забили с пенальти.

ЦИФРА

32 гола забил «Реал» в нынешнем розыгрыше Лиге чемпионов - больше всех.

СЛОВА

«Реал» выиграл примеру, демонстрируя уверенную игру с первой до последней минуты чемпионата. Эта уверенность «сливочных» дает надежду, что в финале Лиги чемпионов все тоже сложится хорошо» (Мичел Сольгадо, экс-защитник «Реала»).

«Буффон достоин победы в Лиге чемпионов, но я буду болеть за «Реал». Все-таки речь идет о моей родной команде» (Икер Касильяс, экс-вратарь «Реала»).

Голосование: Кто станет победителем Лиги чемпионов?

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