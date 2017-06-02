Всемогущий Буффон. Что «Юве» противопоставит «Реалу»?

«Ювентус» в этом сезоне уже выиграл серию А и Кубок Италии. Если «Старая синьора» выиграет в финале Лиги чемпионов у «Реала», то повторит достижение «Интера» Жозе Моуринью - единственной итальянской команды, которой удалось взять три названных трофея водин сезон. «Советский спорт» представляет туринский коллектив.



ЛИДЕР

ДЖАНЛУИДЖИ БУФФОН

Вратарь, 39 лет

«Ювентус» является организованной командой. Будь иначе, не получилось бы сдержать атаку «Барселоны» сразу в двух играх в четвертьфинале турнира. Но даже у организованных команд случаются ошибки. На этот случай у «Ювентуса» есть Джанлуиджи Буффон, всегда готовый выручить партнеров.

Джиджи совершил четыре спасения в первой полуфинальной игре с «Монако» (2:0), чем, по сути, убил интригу противостояния. На групповом этапе вратарь сыграл главную роль в игре «Ювентуса» с «Лионом» (1:0) - Буффон отразил пенальти при счете 0:0. Шел третий тур. Проиграй туринцы - и не факт, что заняли бы первое место. Все могло пойти по-другому.

В этой Лиге чемпионов Буффон пропустил трижды - от «Лиона», «Севильи» и «Монако». Все голы были забиты после розыгрышей стандартных положений, когда в штрафной площади яблоку было негде упасть. Когда под носом Джанлуиджи никто не путался, он неисправно выручал своих. В этой Лиге чемпионов в его активе уже восемь сухих матчей - больше, чем у кого-либо.

В чем секрет такой внимательности 39-летнего вратаря? Ответ однажды дал сам Буффон: «Я не могу потерять концентрацию, ведь тогда подведу партнеров». Все бы так старались для команды!

ТРЕНЕР

Массимилиано Аллегри, 49 лет

Массимилиано Аллегри не склонен преувеличивать роль наставника в успехе команды. Вот что он сказал в первый сезон работы в «Ювентусе»: «Тренер важен, однако без гармонии между ним, руководством и футболистами побеждать невозможно».

Специалист прекрасно понимал, о чем говорит. Работая в «Милане», у Аллегри были конфликты с футболистами. В частности, ему доводилось выгонять с тренировки нападающего Робинью.

В плане взаимоотношений в «Ювентусе», Аллегри повезло: он попал в топовый клуб Италии. Еще при Антонио Конте в «Старой синьоре» сложился сильный коллектив во главе с Буффоном, где все не только сражаются друг с другом, но и совместно ищут решение конфликтных ситуаций. Поэтому Аллегри мог заняться тем, что прекрасно умеет - непосредственно футболом. Больших проблем с руководством у тренера за три года работы тоже не возникло. Какие проблемы, когда тебе покупают Игуаина за 90 миллионов евро?!

СХЕМА

4-2-3-1

Выстраивать игру Аллегри любит, в том числе ему нравится проявлять фантазию. В этом он признался еще в годы работы в «Милане»: «Лучшие мгновения в жизни наставника те, когда приходят интересные мысли. Идеи могут прийти в любой момент: во время просмотра телевизора, за чтением книги, даже во сне. В таких ситуациях главное понять, жизнеспособна ли задумка».

Неожиданно для многих в этом сезоне «Ювентус» перешел на схему 4-2-3-1. В запас были отправлены наигранная со времен Конте расстановка 3-5-2 и любимый модуль Аллегри 4-3-1-2. Их «бьянконери» по-прежнему могут использовать, но основными данные формации уже не являются.

«Подумалось: нужно что-то поменять. Хотелось улучшить качество игры. Новая схема дала сразу два плюса. Первый: мы стали менее консервативны в плане тактики. Второй: удалось повысить ответственность футболистов», - прокомментировал свое решение Аллегри.

Плюс схемы 4-2-3-1 в том, что у «Ювентуса» на поле одновременно появляются четыре суператакующих игрока - Игуаин, Дибала, Манджукич и кто-то из пары Дани Алвес - Куадрадо.

ИГРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ПЛЮСЫ:

ИГРА ДИБАЛЫ

Действуя на позиции атакующего полузащитника, аргентинец перемещается по всей ширине атаки. Так как он является подвижным игроком, то часто получается мяч между линиями защиты и полузащиты соперника. В игре с «Барселоной» это привело к дублю аргентинца.

МАНДЖУКИЧ И АЛВЕС НА ФЛАНГАХ

Рост хорвата - 190 сантиметров. Играет он на левом фланге атаки. Не часто такое увидишь. Это дает «Ювентусу» массу плюсов. Выделим два. Во-первых, Марио - спрятанный форвард. В ответной игре с «Монако» он забил, набежав на дальнюю штангу под подачу правого полузащитника Алвеса. Такие действия для них - обычное дело. Во-вторых, выбивая мяч от ворот, Буффон обычно направляет его на Манджукича. Это заставляет соперника стянуть сюда игроков. В это время на правом фланге один в один с защитником остается Алвес. Любой перевод мяча на него - потенциальная возможность для гола.

МИНУС:

СКАМЕЙКА ЗАПАСНЫХ

У «Ювентуса» лишь один игрок способен усилить игру в атаке со скамейки запасных - Куадрадо. У «Реала» таких футболистов больше - Васкес, Мората, Хамес…

ЦИФРА

0 мячей пропустил «Ювентус» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов с игры - больше подобное не удалось никому.

СЛОВА

«Уверен, одним из героев игры будет Буффон. Он одержим. Джанлуиджи не может ждать еще, чтобы выиграть Лигу чемпионов» (Алессандро Дель Пьеро, экс-форвард «Ювентуса»).

«Если «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов, Буффон должен стать обладателем «Золотого мяча». Буду рад, если так произойдет». (Андреа Пирло, экс-полузащитник «Ювентуса»).