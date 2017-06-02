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Уникальные фишки ЧМ-2018: какие бонусы вас ждут и как вы можете влиять на турнир

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Уникальные фишки ЧМ-2018: какие бонусы вас ждут и как вы можете влиять на турнир
Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

«Советский спорт» провел на Петербургском международном экономическом форуме сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».

Туризм: Пора выбрать бренд России

Организацию футбольного чемпионата мира принято сопоставлять с Олимпиадой в Сочи, однако это сравнение не совсем точное: Игры-2014 – пример локального развития региона, а ЧМ-2018 – проект, который разовьет как минимум 11 городов, которые примут матчи. Это первым делом подчеркнул глава Ростуризма Олег Сафонов, открывая мероприятие «Советского спорта» на ПМЭФ.

И 11 регионов – это действительно минимум, потому что новые объекты появятся в двадцати: приплюсовать же нужно еще и тренировочные базы, новые поля уровня чемпионата мира. А в целом новая или обновленная инфраструктура улучшит жизнь 53 регионам России: до кого-то станет проще долететь из-за расширения возможностей ключевых аэропортов, до кого-то хотя бы дорога будет ровнее.

– 50 миллиардов вложенных рублей распределятся на многих россиян, – подчеркнул Олег Сафонов. – А еще мы существенно увеличим туристический поток в Россию. Недавно открылась продажа билетов на чемпионат мира в Китае, и мы ждем порядка 100 000 гостей из этой страны.

И это несмотря на то, что сборная Китая вообще может не попасть на чемпионат мира.

– Два года назад мы осознали, что у России нет единого туристического бренда, – признался Сафонов. – Теперь лучшие брендинговые компании, которые в обычной жизни конкурируют друг с другом, объединились для создания бренда страны. На национальном туристическом портале Russia Travel уже началось голосование: из их десяти вариантов мы выбираем три, а один победный определит затем уже жюри.

Фактически каждый своим выбором может повлиять на лицо России во время нашего чемпионата мира. 

– Мне еще в 2010-м после футбольной карьеры предложили стать послом чемпионата мира, – напомнил экс-капитан сборной России Алексей Смертин и объяснил привлекательность внутреннего туризма во время ЧМ-2018. – Я особенно хорошо понял значимость чемпионата мира для России у себя дома в Барнауле. Многие не могут себе позволить полететь на зарубежный турнир, а в соседний российский город – без проблем. В случае с Барнаулом, например, недалеко до Екатеринбурга.

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Бизнес: Шикарные предложения для болельщиков

Екатерина Петелина, гендиректор компании Visa в России, привлекла внимание и удивила одной историей про простую вещь: кольцо.

Оказывается, платежная компания придумала систему, в которой сделать покупку можно даже без банковской карты, без смартфона с Apple pay или Android pay. Нужно всего лишь кольцо. Или браслет. Их для безналичной оплаты в магазине достаточно приложить к терминалу.

– К Кубку конфедераций Visa выпустит новые банковские карты с возможностью накапливать баллы, – рассказала Екатерина о планах платежного гиганта. – А эти баллы позволят получать билеты на матчи чемпионата мира, на уникальные события турнира – например, можно будет вживую увидеть подготовку команд.

В том числе такие ходы официального бизнес-партнера ФИФА позволяют компании увеличить количество использований своей системы в два с половиной раза по сравнению с другими периодами.

– Мы уже 10 лет партнеры, спонсоры ФИФА, а с Олимпиадой сотрудничаем вообще 30 лет. Нам важно, что мы – глобальная компания – поддерживаем именно глобальный проект, – объяснила Екатерина Петелина такое масштабное сотрудничество с нашими крупнейшими футбольными турнирами.

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Телевидение: Кубок конфедераций у нас точно покажут

Главное для всех болельщиков на сессии «Советского спорта» объявила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

– Безусловно, мы увидим Кубок конфедераций во всем великолепии, – рассказала руководитель канала. Удивительно, но за две недели до домашнего турнира мы не знали, будут ли на российском телевидении трансляции. Теперь точно: будут. И Тина Канделаки объяснила, почему эта договоренность оказалась такой сложной.

– История началась с Олимпиады в Сочи, когда наш рынок оценили достойно с точки зрения прав и поняли: у нас достаточно денег для оплаты прав, они теперь только дорожают. Эта тенденция продолжилась, и я это понимаю: потребление контента меняется. Единственный контент, который люди хотят смотреть в прямом эфире – спорт. Права и будут дорожать. Мы в этом убеждаемся. Шли торги за права - это нормально. Нас переоценивают, мы торгуемся. Это рынок. Соглашение достигнуто, детали узнаете позже: количество матчей, где именно их посмотреть. Мы покажем матчи, мы готовы и с точки зрения обвязок, и по контенту.

Тина Канделаки проанонсировала еще и фишку: оказывается, несмотря на затянувшуюся неопределенность, ее на «Матч ТВ» подготовили.

– Вы помните, как мы оформили Евро: были студии до и после матча, рейтинги показали интерес к ним. В этом году будем разбирать игру прямо по ходу. Валерий Карпин в «Тотальном разборе» будет сразу же анализировать схемы, показывать графику. К тому же у нас будет полный доступ к сборной России – мы покажем все детали ее подготовки.

По другому важнейшему вопросу – показу матчей чемпионата мира – пока таких определенных и положительных новостей нет. Однако сам факт договоренности по Кубку конфедераций обнадеживает.

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