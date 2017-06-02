Уникальные фишки ЧМ-2018: какие бонусы вас ждут и как вы можете влиять на турнир
«Советский спорт»
провел на Петербургском международном экономическом форуме сессию «Экономика
спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии
ЧМ-2018».
Туризм: Пора выбрать бренд России
Организацию футбольного чемпионата мира принято сопоставлять
с Олимпиадой в Сочи, однако это сравнение не совсем точное: Игры-2014 – пример локального
развития региона, а ЧМ-2018 – проект, который разовьет как минимум 11 городов,
которые примут матчи. Это первым делом подчеркнул глава Ростуризма Олег
Сафонов, открывая мероприятие «Советского спорта» на ПМЭФ.
И 11 регионов – это действительно минимум, потому что новые
объекты появятся в двадцати: приплюсовать же нужно еще и тренировочные базы,
новые поля уровня чемпионата мира. А в целом новая или обновленная
инфраструктура улучшит жизнь 53 регионам России: до кого-то станет проще
долететь из-за расширения возможностей ключевых аэропортов, до кого-то хотя бы
дорога будет ровнее.
– 50 миллиардов вложенных рублей распределятся на многих россиян,
– подчеркнул Олег Сафонов. – А еще мы существенно увеличим туристический поток
в Россию. Недавно открылась продажа билетов на чемпионат мира в Китае, и мы
ждем порядка 100 000 гостей из этой страны.
И это несмотря на то, что сборная Китая вообще может не
попасть на чемпионат мира.
– Два года назад мы осознали, что у России нет единого туристического бренда, – признался Сафонов. – Теперь лучшие брендинговые компании, которые в обычной жизни конкурируют друг с другом, объединились для создания бренда страны. На национальном туристическом портале Russia Travel уже началось голосование: из их десяти вариантов мы выбираем три, а один победный определит затем уже жюри.
Фактически каждый своим выбором может повлиять на лицо России во время нашего чемпионата мира.
– Мне еще в 2010-м после футбольной карьеры предложили стать послом чемпионата мира, – напомнил экс-капитан сборной России Алексей Смертин и объяснил привлекательность внутреннего туризма во время ЧМ-2018. – Я особенно хорошо понял значимость чемпионата мира для России у себя дома в Барнауле. Многие не могут себе позволить полететь на зарубежный турнир, а в соседний российский город – без проблем. В случае с Барнаулом, например, недалеко до Екатеринбурга.
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Бизнес: Шикарные предложения для болельщиков
Екатерина Петелина, гендиректор компании Visa в России, привлекла внимание и
удивила одной историей про простую вещь: кольцо.
Оказывается, платежная компания придумала систему, в которой
сделать покупку можно даже без банковской карты, без смартфона с Apple pay или
Android pay.
Нужно всего лишь кольцо. Или браслет. Их для безналичной оплаты в магазине достаточно
приложить к терминалу.
– К Кубку конфедераций Visa выпустит новые банковские карты с
возможностью накапливать баллы, – рассказала Екатерина о планах платежного
гиганта. – А эти баллы позволят получать билеты на матчи чемпионата мира, на уникальные
события турнира – например, можно будет вживую увидеть подготовку команд.
В том числе такие ходы официального бизнес-партнера ФИФА позволяют
компании увеличить количество использований своей системы в два с половиной
раза по сравнению с другими периодами.
– Мы уже 10 лет партнеры, спонсоры ФИФА, а с Олимпиадой сотрудничаем вообще 30 лет. Нам важно, что мы – глобальная компания – поддерживаем именно глобальный проект, – объяснила Екатерина Петелина такое масштабное сотрудничество с нашими крупнейшими футбольными турнирами.
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Телевидение: Кубок конфедераций у нас точно покажут
Главное для всех болельщиков на сессии «Советского спорта»
объявила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.
– Безусловно, мы увидим Кубок конфедераций во всем
великолепии, – рассказала руководитель канала. Удивительно, но за две недели до
домашнего турнира мы не знали, будут ли на российском телевидении трансляции.
Теперь точно: будут. И Тина Канделаки объяснила, почему эта договоренность
оказалась такой сложной.
– История началась с Олимпиады в Сочи, когда наш рынок
оценили достойно с точки зрения прав и поняли: у нас достаточно денег для
оплаты прав, они теперь только дорожают. Эта тенденция продолжилась, и я это
понимаю: потребление контента меняется. Единственный контент, который люди
хотят смотреть в прямом эфире – спорт. Права и будут дорожать. Мы в этом
убеждаемся. Шли торги за права - это нормально. Нас переоценивают, мы
торгуемся. Это рынок. Соглашение достигнуто, детали узнаете позже: количество
матчей, где именно их посмотреть. Мы покажем матчи, мы готовы и с точки зрения
обвязок, и по контенту.
Тина Канделаки проанонсировала еще и фишку: оказывается,
несмотря на затянувшуюся неопределенность, ее на «Матч ТВ» подготовили.
– Вы помните, как мы оформили Евро: были студии до и после
матча, рейтинги показали интерес к ним. В этом году будем разбирать игру прямо по
ходу. Валерий Карпин в «Тотальном разборе» будет сразу же анализировать схемы,
показывать графику. К тому же у нас будет полный доступ к сборной России – мы
покажем все детали ее подготовки.
По другому важнейшему вопросу – показу матчей чемпионата
мира – пока таких определенных и положительных новостей нет. Однако сам факт
договоренности по Кубку конфедераций обнадеживает.