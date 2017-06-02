Брянский волк тебе партнер! Что стоит за культом драк в детском хоккее (видео)

Очередная массовая драка в матче детских команд произошла в Брянске. Обозреватель «Советского спорта» - о культе насилия в юношеском спорте.

Смотрю на очередное видео с детского хоккейного матча от 1 июня. На льду десятилетние пацаны. Опять массовая драка. На этот раз видео пришло из Брянска. Сколько я их уже перевидал в этом сезоне! И из разных уголков России, и из ближайшего зарубежья, с постсоветского пространства.

Мальчишки на льду лупят друг друга. Люто и азартно. Валят на лед, добивают лежачих. Судьи беспомощно метаются между ними. Родители на трибунах орут. И не поймешь – то ли боятся за своих чад, то ли наоборот подбадривают… Видимо, в зависимости от того – снизу или сверху сынок оказался.

Воспитываем у будущих героев льда характер. Я боюсь соврать. Заранее прошу прощения, но мне так легко представить, что и тренеры в раздевалке ребятишек потом похвалят: «Молодцы, мол, не прогнулись! Показали сопернику, кто тут хозяин».

Самое смешное и одновременно грустное, что специалисты годами твердят об этой проблеме.

О том, что у нас в детских хоккейных школах занимаются совсем не тем, чем надо. Не учат детей технике, катанию и владению шайбой. Не растят из них мастеров-универсалов.

Растят бойцов. Которые с детства привыкают биться за результат. Добывать победу любыми средствами.

Потому что результат нужен их тренеру – для карьерного роста. А мастерство игрока…

На недавней церемонии закрытия сезона КХЛ детский тренер лучшего бомбардира КХЛ Сергея Мозякина Геннадий Халецкий воскликнул:

- Спасибо тебе Сергей за твои рекорды! Из-за них детский тренер впервые оказался на этой сцене…

Впервые! А ведь речь о Сергее Мозякине, который на протяжении многих лет собирает щедрый урожай по итогам чемпионатов нашей лиги. И форварду уже 36 лет! Самому время о тренерской карьере задуматься. Да и вспомнили бы о Халецком, не побей Моязкин в этом году вечный рекорд Бориса Михайлова – по заброшенным шайбам? Не уверен…

Посмотрите еще раз на кадры детской драки. Вам не кажется, что они уже не потрясают? Что мы привыкаем к детской жестокости на льду? А эти дети – будущее нашего хоккея. Да и просто – наше будущее.

Может, всем, кто причастен к воспитанию наших игроков и как-то может повлиять на ситуацию в целом (родителей юных хоккеистов это тоже касается) пора прислушаться к специалистам и всерьез задуматься – кого растим-то?