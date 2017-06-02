Могу ли я? Хочу ли я? Дзюба опять не сыграет за сборную России

Согласитесь, что вы вместе со всеми любителями футбола выдохнули, когда Артем Дзюба по окончании чемпионата России явился в расположение сборной России. «Сыграет! Точно Сыграет!» - думали мы, предвкушая домашний Кубок конфедераций.

Однако сомнения начали зарождаться уже во врем первой тренировки команды Станислава Черчесова, которая проходила еще на стадионе в Химках. Если Игорь Акинфеев, жаловавшийся на боли в пятке, хотя бы появился на поле, то Артема Дзюбу мы видели только входящим в отель и выходящим из командного автобуса для общего фото на стадионе. На поле он так и не появился.

Дзюба не готов

После этого Игорь остался в Москве – залечить пятку. Артем полетел с командой в Австрию. Снова отлегло – все в порядке. Уже в альпийском предгорье форвард «Зенита» работал по полной программе. До нынешнего момента.

В пятницу днем Дзюба вообще на занятие не явился. Чуть позже подоспело и официальное заявление пресс-службу Российского футбольного союза: Дзюба на Кубке конфедераций не сыграет.

«Покидаю сборную России исключительно по состоянию здоровья. Не хотел бы занимать чье-то место в заявке, так как не готов на сто процентов. Очень хотел помочь сборной России, но, увы, не получается. Желаю команде как можно успешнее выступить на таком серьезном турнире, сначала выйти из группы, а затем побороться за самые высокие места», – цитирует сайт РФС игрока «Зенита».

Проблем с коленом нет

По состоянию здоровья? Второй бомбардир чемпионата России, отыгравший все последние туры за свой клуб, отдохнувший после этого неделю, не готов играть по состоянию здоровья? Не внесли ясности и слова врача национальной сборной Эдуарда Безуглова:

«В настоящее время клинически значимых проблем с коленным суставом у Артема Дзюбы нет, не было их ни до сбора, ни в его начале. Однако функциональное состояние игрока не позволяет переносить предложенные нагрузки, что ставит под сомнение безопасную и полноценную подготовку к столь важному турниру. В связи с этим тренерский штаб сборной России принял решение дать игроку возможность набрать кондиции в более щадящем режиме в расположении клуба».

То есть, получается, что проблем с коленом нет, но есть какие-то вопросы к функциональному состоянию игрока. До Кубка конфедераций остается еще больше двух недель, но вместо того, чтобы второй по результативности форвард страны набрал форму в команде, его отправляют в клуб и освобождают от домашнего Кубка конфедераций. Так?

Рецидив

И ведь эта ситуация повторяется далеко не в первый раз. Не играл за сборную России Дзюба и в мартовских матчах с Кот-д’Ивуаром и Бельгией. Не было его в команде Черчесова и в ноябре, когда национальная команда встречалась с Румынией и Катаром. Не смог выйти на поле Артем и в августе-сентябре во встречах с Турцией и Ганой. При Черчесове Артем провел на поле лишь один матч – с Коста-Рикой в Краснодаре, где он, кстати, забил два гола.

И все бы ничего, но ведь каждый раз Артем играет за свой клуб, питерский «Зенит», и до паузы на международные матчи, и сразу после ее окончания.

27 августа он был на поле, отыграв 75 минут в составе «Зенита», когда сине-бело-голубые громили «Амкар» со счетом 3:0 и даже отдавал результативный пас. Потом пропускал матчи сборной и вновь играл за свой клуб в поединке с «Арсеналом» - разгром со счетом 5:0 – 90 минут на поле и гол с результативным пасом на счету Артема.

6 ноября Артем выходит на поле в матче с «Тереком», где «Зенит» проигрывает 1:2. Дзюба поле покидает на 73-й минуте, но не по причине травмы – игра не пошла. Затем нападающий пропускает матчи сборной России и 2 ноября уже играет в составе «Зенита». Он провел на поле все 90 минут в матче против «Крыльев Советов» - победа 3:1 и два гола на счету Артема.

19 марта Артем, полностью отыграв матч с «Арсеналом», покидает поле с результативной передачей на счету. Он заметно прихрамывает, при этом не попросив замену у тренера. В сборную он, как уже известно, не едет. Но 2 апреля Дзюба вновь в составе «Зенита» - проводит на поле все 90 минут, забивает «Рубину» гол и его команда выигрывает 2:0.

До конца чемпионата остается девять туров. Артем пропускает лишь одну игру и то – по причине перебора желтых карточек. За это время он забивает четыре гола и отдает результативную передачу. Да, Мирча Луческу его менял по ходу матчей – дважды – на 87-й и 83-й минутах – не похоже, что причиной замен была травма.

И вот, Артем вновь не выйдет на поле в составе сборной России. Вместо этого он отправится в клуб, где будет набирать функциональное состояние, чтобы во всей красе предстать в новом сезоне в команде с новым главным тренером, Роберто Манчини. У него не будет операции, как у Марио Фернандеса. Он не получил травму в предпоследнем матче чемпионата, пропустив последний тур, как Алан Дзагоев. Дзюба просто «не готов на 100%» за две недели до старта турнира.

Не может или не хочет?

Остается загадкой, как игрок, в последних трех турах чемпионата забивший в ворота соперников три гола и отдавший один результативный пас, через десять дней тренировок в составе национальной команды может оказаться функционально не готовым играть на крупном домашнем международном турнире.

Не хочется в это верить, да и не верится, помня, как Дзюба рвался в сборную при Капелло, но, может Артем просто не хочет играть за сборную? Может, в отличие от «Зенита», в национальной команде ему не хватает мотивации?

