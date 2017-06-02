Могу ли я? Хочу ли я? Дзюба опять не сыграет за сборную России
Согласитесь, что вы вместе со всеми любителями футбола
выдохнули, когда Артем Дзюба по
окончании чемпионата России явился в расположение сборной России. «Сыграет!
Точно Сыграет!» - думали мы, предвкушая домашний Кубок конфедераций.
Однако сомнения начали зарождаться уже во врем первой
тренировки команды Станислава Черчесова, которая проходила еще на стадионе в
Химках. Если Игорь Акинфеев, жаловавшийся на боли в пятке, хотя бы появился на
поле, то Артема Дзюбу мы видели только входящим в отель и выходящим из
командного автобуса для общего фото на стадионе. На поле он так и не появился.
Дзюба не готов
После этого Игорь остался в Москве – залечить пятку. Артем
полетел с командой в Австрию. Снова отлегло – все в порядке. Уже в альпийском
предгорье форвард «Зенита» работал по полной программе. До нынешнего момента.
В пятницу днем Дзюба вообще на занятие не явился. Чуть позже
подоспело и официальное заявление пресс-службу Российского футбольного союза:
Дзюба на Кубке конфедераций не сыграет.
«Покидаю сборную России исключительно по состоянию здоровья.
Не хотел бы занимать чье-то место в заявке, так как не готов на сто процентов.
Очень хотел помочь сборной России, но, увы, не получается. Желаю команде как
можно успешнее выступить на таком серьезном турнире, сначала выйти из группы, а
затем побороться за самые высокие места», – цитирует сайт РФС игрока «Зенита».
Проблем с коленом нет
По состоянию здоровья? Второй бомбардир чемпионата России,
отыгравший все последние туры за свой клуб, отдохнувший после этого неделю, не
готов играть по состоянию здоровья? Не внесли ясности и слова врача национальной
сборной Эдуарда Безуглова:
«В настоящее время клинически значимых проблем с коленным
суставом у Артема Дзюбы нет, не было их ни до сбора, ни в его начале. Однако
функциональное состояние игрока не позволяет переносить предложенные нагрузки,
что ставит под сомнение безопасную и полноценную подготовку к столь важному
турниру. В связи с этим тренерский штаб сборной России принял решение дать
игроку возможность набрать кондиции в более щадящем режиме в расположении
клуба».
То есть, получается, что проблем с коленом нет, но есть
какие-то вопросы к функциональному состоянию игрока. До Кубка конфедераций
остается еще больше двух недель, но вместо того, чтобы второй по
результативности форвард страны набрал форму в команде, его отправляют в клуб и
освобождают от домашнего Кубка конфедераций. Так?
Рецидив
И ведь эта ситуация повторяется далеко не в первый раз. Не
играл за сборную России Дзюба и в мартовских матчах с Кот-д’Ивуаром и Бельгией. Не было его в
команде Черчесова и в ноябре, когда национальная команда встречалась с Румынией
и Катаром. Не смог выйти на поле Артем и в августе-сентябре во встречах с
Турцией и Ганой. При Черчесове Артем провел на поле лишь один матч – с
Коста-Рикой в Краснодаре, где он, кстати, забил два гола.
И все бы ничего, но ведь каждый раз Артем играет за свой
клуб, питерский «Зенит», и до паузы на международные матчи, и сразу после ее
окончания.
27 августа он был
на поле, отыграв 75 минут в составе «Зенита», когда сине-бело-голубые громили
«Амкар» со счетом 3:0 и даже отдавал результативный пас. Потом пропускал матчи
сборной и вновь играл за свой клуб в поединке с «Арсеналом» - разгром со счетом
5:0 – 90 минут на поле и гол с результативным пасом на счету Артема.
6 ноября Артем
выходит на поле в матче с «Тереком», где «Зенит» проигрывает 1:2. Дзюба поле
покидает на 73-й минуте, но не по причине травмы – игра не пошла. Затем
нападающий пропускает матчи сборной России и 2 ноября уже играет в составе
«Зенита». Он провел на поле все 90 минут в матче против «Крыльев Советов» - победа
3:1 и два гола на счету Артема.
19 марта Артем,
полностью отыграв матч с «Арсеналом», покидает поле с результативной передачей
на счету. Он заметно прихрамывает, при этом не попросив замену у тренера. В
сборную он, как уже известно, не едет. Но 2 апреля Дзюба вновь в составе
«Зенита» - проводит на поле все 90 минут, забивает «Рубину» гол и его команда
выигрывает 2:0.
До конца чемпионата остается девять туров. Артем пропускает лишь одну игру и то – по
причине перебора желтых карточек. За это время он забивает четыре гола и отдает
результативную передачу. Да, Мирча Луческу его менял по ходу матчей – дважды –
на 87-й и 83-й минутах – не похоже, что причиной замен была травма.
И вот, Артем вновь не выйдет на поле в составе сборной
России. Вместо этого он отправится в клуб, где будет набирать функциональное
состояние, чтобы во всей красе предстать в новом сезоне в команде с новым
главным тренером, Роберто Манчини. У него не будет операции, как у Марио
Фернандеса. Он не получил травму в предпоследнем матче чемпионата, пропустив
последний тур, как Алан Дзагоев. Дзюба просто «не готов на 100%» за две недели
до старта турнира.
Не может или не хочет?
Остается загадкой, как игрок, в последних трех турах
чемпионата забивший в ворота соперников три гола и отдавший один результативный
пас, через десять дней тренировок в составе национальной команды может
оказаться функционально не готовым играть на крупном домашнем международном
турнире.
Не хочется в это верить, да и не верится, помня, как
Дзюба рвался в сборную при Капелло, но, может Артем просто не хочет играть за
сборную? Может, в отличие от «Зенита», в национальной команде ему не хватает
мотивации?