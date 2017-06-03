Что? Где? Когда? Гид по турниру UFC 212, на котором подерутся Алдо и Холлоуэй

В воскресенье рано утром по московскому времени в Рио-де-Жанейро состоится турнир UFC 212. В главном поединке бойцовского шоу чемпион полулегкой весовой категории Жозе Алдо сразится против «временного» чемпиона организации Макса Холлоуэя. «Советский спорт» составил небольшой гид по этому событию.

ГЛАВНЫЙ БОЙ

Жозе Алдо (Бразилия) — Макс Холлоуэй (США)

Весовая категория: полулегкая (титульный бой)

Места в мировом рейтинге. Алдо (1-е, бои 26-2); Холлоуэй (2-е, бои 17-3)

Самая большая сенсация в ММА за последнее время случилась в поединке между Жозе Алдо и Конором Макгрегором в декабре 2015 года. Бразилец считался явным фаворитом, но более дерзкий ирландец еще до поединка морально «уничтожил» чемпиона в полулегком весе. В итоге, спустя 13 секунд после стартового гонга Макгрегор уже праздновал яркую победу нокаутом. Алдо долго добивался реванша, но сначала Макгрегор завоевал пояс UFC в легком весе, затем взял небольшой отпуск, а теперь собирается боксировать с Флойдом Мэйвезером.

Руководство UFC в связи с этим отобрало титул у ирландца в полулегком весе и вернуло его Алдо. А принадлежащий «временный» пояс от Жозе перешел на талию Макса Холлоуэя. Теперь эти спортсмены в октагоне определят одного единственного короля дивизиона. А о реванше с Макгрегором бразильцу, скорее всего, придется забыть. Хотя такие поражения остаются в голове навсегда.

РАСПИСАНИЕ ПОЕДИНКОВ

Предварительные бои начнутся в 1:30 мск в воскресенье.

Марко Белтран (8-5) - Деивесон Фигуэредо (11-0)

Луан Чагас (14-2-1) - Джим Уоллхед (29-10)

Вивьен Переира (12-0) - Джейми Мойл (4-1)

Юри Алькантара (35-7) - Брайан Келлехер (16-7)

Джонни Эдуардо (28-10) - Мэтью Лопез (9-1)

Антонио Карлос Джуниор (8-2) - Эрик Спайсл (10-2)

Рафаэль Ассунсао (24-5) - Марлон Мораес (18-4-1)

Основные бои начнутся в 5:00 мск.

Эрик Сильва (19-7) - Янси Медейрос (13-4)

Паоло Боррачинья (9-0) - Олувале Бамгбос (6-2)

Витор Белфорт (25-14) - Нейт Маркуард (35-17-2)

Клаудиа Гаделья (14-2) - Каролина Ковалькевич (10-1)

Главный поединок бойцовского шоу начнется примерно в 7:00 мск.

Жозе Альдо (26-2) - Макс Холлоуэй (17-3)

Где смотреть UFC 212

Телеканал «Матч ТВ» покажет главные поединки шоу в прямом эфире. Трансляция начнется в 5:00 по московскому времени. Также можно приобрести подписку на канал Fight Pass за восемь долларов.

Промо-ролик турнира