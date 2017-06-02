Он не построил НХЛ и ушел. Почему Сергей Федоров покинул ЦСКА

- Я готов остаться в «Спартаке» на любой должности, хоть дворником, - говорил в конце 1996-го главный тренер красно-белых Георгий Ярцев, вернув чемпионское звание и уступая пост Олегу Романцеву. Сергей Федоров недели две назад тоже заикнулся, что хотел бы продолжить работу в ЦСКА. Но…

Последний день весны стал последним рабочим днем для бывшего главного босса армейского хоккейного клуба. Контракт с ним не продлили. Федоров ушел тихо, буднично. Без слов благодарности от руководства за пять лет работы.

«Он остается в наблюдательном совете клуба», - сообщил президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович. Пока остается. Убрать могут в любой момент, незаметно. Так же как ввели туда Павла Буре. Ваш автор узнал об этом в конце декабря из клубного журнала, выпущенного к 70-летнему юбилею хоккейного ЦСКА. Кстати, известное информагентство преподнесло этот факт как свежую новость спустя несколько месяцев.

За пятилетку работы Федорова ЦСКА превратился из заурядного середняка лиги со скромными турнирными результатами и нестабильной игрой в одного из лидеров, претендентов на Кубок Гагарина, наконец, олигарха. Чемпионство 2015 года, добытое после 26-летинего перерыва за явным преимуществом, говорит само за себя.

Правда, есть мнение, что эти успехи случились не благодаря Федорову, а несмотря на Федорова.

Когда весной 2012-го объявили о назначении знаменитого хоккеиста главным менеджером ЦСКА, армейские болельщики ликовали. Потом подписали на четыре сезона Александра Радулова. А когда в НХЛ грянул локаут – Павла Дацюка и Михаила Грабовского. Премьера Федорова в чемпионате получилась смазанной – армейцы дома уступили «Спартаку» 0:1. Это поражение стало черной меткой для главного тренера Валерия Брагина. В декабре, когда Дацюк и Ко жгли на Кубке Первого канала, вдохновителя и организатора победы молодежки в Баффало-2011 отправили в отставку.

Главный менеджер ЦСКА видел у руля своей команды заокеанского специалиста.

Его, Джона Торчетти, пригласили следующим летом. Задвинув своих - Вячеслава Буцаева и Василия Тихонова. Последний вскоре трагически расстался с жизнью.

Федоров не скрывал, что хочет построить в ЦСКА НХЛ в миниатюре. Торчетти сделал ставку на бывших энхаэловцев. Расставшись с Никитой Гусевым, Сергеем Широковым, Денисом Паршиным, любимцами болельщиков. Но главное американец не сработался с Радуловым. Хотя рассказывали, что тренировки Торчетти проводил творчески.

Целая серия селекционных ляпов привела к фиаско в плей-офф, где ЦСКА не взял ни одного матча у своего главного соперника СКА. Хотя не обошлось без травм лидеров и судейского фактора.

Сначала Федоров хотел все грехи свалить на американца, потом принялся его отстаивать. В результате главный менеджер потерял прежнее доверие у наблюдательного совета. Хотя поначалу пользовался громадным авторитетом у президента «Роснефти» Игоря Сечина. Помните боксерский поединок между Владимиром Кличко и Александром Поветкиным, состоявшийся в октябре 2013-го? Который спонсировала «Роснефть». Мне сообщили, что украинский чемпион согласился вести переговоры только лично с Федоровым…

Дмитрия Квартальнова пригласили вопреки желанию главного менеджера. А на Федорова ополчились влиятельные ветераны клуба, члены наблюдательного совета.

Для журналистов же Сергей Викторович оставался самой медийной персоной в армейском клубе. В дни открытых тренировок подробно отвечал на неудобные вопросы, порой вызывая удивление. Забыв, к примеру, как играл в «Магнитке» с Сергеем Мозякиным.

Хорошо знающие Федорова люди называют его очень правильным по жизни человеком. Выбранный им вектор развития клуба он искренне считал единственно правильным. Возможно, Торчетти и впрямь хороший тренер. И провал американца в ЦСКА объясняется неготовностью команды соответствовать его игровой концепции «пять в атаке, пять в обороне». Да и вера в бывших энхаэловцев себя не оправдала. Как потом признал Федоров, они светили тусклым светом. Приглашения же некоторых персонажей вызывали улыбку даже у болельщиков. Федор Федоров, младший брат главного менеджера, часто опаздывал на тренировки, и это сходило ему с рук. А появление в ЦСКА сына бывшего североамериканского агента Федорова – из разряда «без комментариев». Парень, правда, надолго здесь не задержался.

А чего стоит идея сыграть за ЦСКА в матче регулярного чемпионата. Которая не воплотилась в жизнь из-за вето, наложенного сверху. Федоров все-таки вышел на лед в Кубке Шпенглера и смотрелся очень достойно.

Постепенно позиции главного менеджера ослабли, к его должности «главный менеджер» добавились слова «по селекционной работе». Хотя в клубе уже был глава скаутской службы – бывший динамовец Алексей Трощинский.

В штатном расписании ПХК ЦСКА появился пост президента. Его занял Игорь Есмантович. Федоров же продолжал помогать тренерам в плей-офф - отрабатывать с центральными нападающими вбрасывания и раздавал интервью.

Напомню, Сергей Викторович – друг «Советского спорта», первый лауреат «Харламов Трофи», прошлым летом приходил к нам редакцию на церемонию вручения приза Артемию Панарину. Тогда один из ведущих мероприятия назвал его классиком хоккея.

Будет жаль, потерять его.

После Пхенчхана стартует новый олимпийский цикл. Почему б не пригласить Федорова генеральным менеджером сборной? Кстати, в свое время босс «Магнитки» Геннадий Величкин заикнулся, что, мол, готов предложить Сергею Викторовичу административный пост в «Магнитке» после завершения им карьеры игрока.