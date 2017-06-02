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ПМЭФ-2017. Итоги второго дня

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
ПМЭФ-2017. Итоги второго дня
Фото: «Советский спорт»

Одним из главных событий второго дня стала специальная сессия, которая была организована «Советским спортом».

Пресс-конференции и пленарные заседания – это, по сути, давно уже рутинная процедура. Гости перемещаются от зала к залу, выискивая глазами знакомые лица и мельком проглядывая темы и названия. Однако сессия «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018», которую проводило наше издание, по-хорошему выделялась. В одном из самых крупных конференц-залов не хватало мест. Люди подходили и подходили.

Тина Канделаки говорила о том, как приобретались права на телетрансляции, аккуратно обходя вопросы о конкретных цифрах. Гуру организации спортивных трансляций – исполнительный продюсер телеканала Fox Sports Дэвид Нил – делился своим опытом и рассказывал, как заокеанские телевизионщики планируют освещать КК-2017 и ЧМ-2018. Послы чемпионата мира Алексей Смертин и Наталья Водянова рассказывали о своей миссии и о том, кто конкретно они делают для того, что имидж как России, так и чемпионата мира, был во всем мире максимально положительным.

Были вновь и многочисленные интервью в гостиной «Советского спорта», и супервысокий уровень гостей нашего стенда, и подписание меморандумов о сотрудничестве под объективами теле- и фотокамер.

Бывает на крупных форумах с насыщенной программой ощущение, что где-нибудь к вечеру второго дня ты начинаешь «подсдуваться». Драйв уходит, усталость накапливается. Честно скажу, что здесь совсем иной случай. Отвечаю не только за себя, но и за всех сотрудников редакции, кто здесь работал (и, кстати, продолжает работать сегодня!). Да и как устать, когда с тобой фотографируется, к примеру, Наталья Водянова, а на самые острые вопросы честно отвечает министр спорта Павел Колобков?

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