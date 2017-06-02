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Юрий Ковтун: Главный козырь «Ювентуса» – оборона

Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Юрий Ковтун: Главный козырь «Ювентуса» – оборона
Фото: Gettyimages.ru

Тренер московского «Динамо» Юрий Ковтун дал свой прогноз на финал Лиги чемпионов.

- Что ожидаете увидеть в игре «Ювентуса» и «Реала»?
- Думаю, что игра будет или очень яркой, или совсем скучной. Даже не скучной, а точнее сказать - очень осторожной. То есть команды будут действовать от своих сильных качеств. У «Ювентуса» главный козырь – оборонительная линия и быстрый выход в атаки.

«Реал» скорее всего будет играть более комбинационно, отдавая предпочтение позиционной игре. Быстрых атак ждать, вероятно, не стоит. Основной акцент будет на исполнительском мастерстве отдельных футболистов: как у одних, так и у других.

- Оборона — это самое слабое место у «Реала»?
- Я бы не стал так говорить. Я видел некоторые игры «Реала» и могу сказать, что они тоже умеют обороняться организованно. Другое дело, что они не играют от обороны. Хотя когда надо играть на результат, Мадрид вполне может закрыться.

- Зидан в отличие от Аллегри менее опытен как тренер, но уже имеет в активе Кубок чемпионов. Тренерский опыт сможет сыграть здесь определяющую роль?
- Тренерский опыт хорошо проявляется на длинной дистанции того или иного турнира. В данном случае все решается в одном отдельно взятом матче. Кто из них проявит себя как мотиватор, кто сможет правильно произвести замены и самое главное - вовремя. Здесь и развернется тренерская дуэль.

Что касается Зидана, он играл в финале Лиги чемпионов как игрок, как тренер, и оба раза выигрывал. Думаю, в этом смысле с нервами у него будет все в порядке.

- Этот матч будет третьим не выигранным финалом Буффона. Будет ли эта черная статистика дополнительной мотивацией для блестящей игры этого голкипера?
- Он является фактически ключевым игроком «Ювентуса». Хотя я считаю, что на поле выложатся все игроки, не только Буффон. Джанлуиджи, конечно, большой игрок и настоящий капитан на поле, чей авторитет в «Ювентусе» очень высокий.

- Вероятность дополнительного времени и серии пенальти велика?
- Сложно сказать. Мне кажется, команды будут стараться решить исход встречи в основное время. Потому что серия пенальти — это лотерея, и Буффон, кстати, участвовал в подобном в 2003 году. Уверен, он сам не захотел бы такого повторения.

- Ваш прогноз на исход встречи?
- Неблагодарное это дело - давать прогнозы. Но думаю, 2:1 в пользу «Ювентуса».

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