От «Реала» до «Реала». 5 самых интересных финалов в истории Лиги чемпионов

Уже в субботу мы узнаем, кто же станет сильнейшим клубом Европы, победив в финале Лиги чемпионов, «Ювентус» или «Реал».

Пока же в качестве аперитива перед великим пиршеством «Советский спорт» предлагает своим читателям вспомнить пятерку самых захватывающих матчей за право обладать Кубком европейских чемпионов.

1956 год. «Реал» - «Реймс» 4:3

Это был первый в истории финал Кубка чемпионов – битва за право первым примерить на себе звание сильнейшей футбольной команды Европы, а может и всей планеты. В розыгрыше принимали участие 16 клубов. Не все они были чемпионами своих страны. Но в финал вышли чемпионы – Франции и Испании, «Реймс» и «Реал».

В составе мадридского клуба блистал Альфредо Ди Стефано и испанцы считались фаворитами. Зато на стороне французов был стадион – финал проходил в Париже. Во времена, когда спортивный туризм еще был не так распространен, как в наши дни, это означало, что «Реймс» играет практически дома.

Французы и начали по-хозяйски – голом Мишеля Леблона уже на шестой минуте. К десятой минуте «Реймс» выигрывал со счетом 2:0 – забил Жан Темплен. На 14-й минуте «Реал» усилиями Ди Стефано сумел сократить отставание – 1:2, а к исходу получаса и вовсе сравнял счет – гол забил Эктор Риаль. Но после перерыва, на 62-й минуте, «Реймс» вновь повел – забил Мишель Идальго – 3:2. Всего через пять минут счет вновь стал равным – Маркитос. Впервые в матче «Реал» вышел вперед на 79-й минуте, когда створ ворот во второй раз в матче поразил Риаль. Так встреча и завершилась 4:3.

1962 год. «Бенфика» - «Реал» 5:3

После победы над «Реймсом» «Реал» господствовал в Европе пять долгих лет. Принято считать одним из лучших финал, в котором короли футбола унизили безвестный «Айнтрахт», но мы с большим трудом можем назвать игру в одни ворота – интересной.

Гораздо увлекательнее было смотреть, как сильнейшего выявляют две лучшие команды Европы: самый титулованный клуб континента «Реал» и действующий обладатель Кубка чемпионов «Бенфика», за год до этого в финале обыгравшая «Барселону». В Мадриде тогда играла целая россыпь звезд: Ференц Пушкаш, Альфредо Ди Стефано, Франсиско Хенто… В «Бенфике», по большому счету, была лишь одна звезда – Эйсебио. Он и решил исход поединка.

А ведь к 23-й минуте португальцы уже проигрывали со счетом 0:2. «Реал» уже практически праздновал победу, благодаря двум голам Пушкаша. Но через каких-то 11 минут счет вновь был равным - за «Бенфику» отличились Жозе Агаш и Домисиану Кавем. Еще четыре минуты – и Пушкаш вновь выводит «Реал» вперед. Так завершился первый тайм. Второй начался с атак «Бенфики». Уже на 51-й минуте счет вновь сравнял Мариу Калуна. Время Эйсебио настало на 63-й минуте, когда он забил первый гол – с 11-метрового удара. Победную точку легендарный португалец поставил на 68-й минуте, на этот раз отличившись с игры.

1999 год. «Манчестер Юнайтед» - «Бавария» 2:1

Следующего зубодробительного финала пришлось ждать долгих 37 лет. Это не значит, что в Кубке и Лиге чемпионов не было интересных игр. Были интригующие матчи, и встречи с сериями пенальти, и противостояния команд из Восточной и Западной Европы. Но в памяти всегда оставались матчи, сыгранные на заре турнира.

Забыть их заставил поединок «Манчестер Юнайтед» во главе с Алексом Фергюсоном и «Баварии», которую тренировал Оттмар Хитцфельд. В командах играли отличные футболисты, которых на тот момент, правда, вряд ли можно было назвать лучшим на планете. Но они подарили миру такую игру, которую вспоминают до сих пор.

«Бавария» повела уже на шестой минуте – забил Марио Баслер. На протяжении всего остального основного времени «МЮ» практически ничего не мог поделать с дисциплинированным соперником. Матч уныло клонился к минимальной победе немцев и рисковал стать одним из самых скучных в истории. Даже игры, оставшиеся без голов оказывались интереснее, благодаря развязке в виде пенальти.

Спасение пришло в добавочное время. Сначала на первой компенсированной арбитром минуте гол забил вышедший на замену Тедди Шерингем. Когда все готовились к дополнительному времени, в ворота Оливера Кана влетел второй мяч – отличился еще один резервист «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер. Такого в финалах не было никогда – два гола в добавленное время, перевернувшие все с ног на голову!

2005 год. «Ливерпуль» - «Милан» 3:3 (3:2 по пенальти)

Следующей исторической игры пришлось ждать недолго. Ее нам подарили «Ливерпуль» и «Милан» уже в финале сезона 2004/05 на стадионе в Стамбуле.

Перед матчем явным фаворитом был клуб из «Милана». В составе итальянцев играл будущий обладатель «Золотого мяча» Андрей Шевченко, аргентинский бомбардир Эрнан Креспо, дорогущий и гениальный Кака, не стареющий Кларенс Зеедорф, цепкий Дженнаро Гаттузо, вечно молодой Паоло Мальдини, повзрослевший Андреа Пирло… Это была команда, в которой Руй Кошта с Алессандро Костакуртой сидели в запасе. Им противостоял английский клуб одной звезды – Стивена Джеррарда.

Казалось, что ожидания оправдаются с лихвой, а этот финал станет едва ли не самым разгромным в истории – к перерыву «Милан» уже выигрывал со счетом 3:0. «Ливерпуль» ничего не мог противопоставить звездному сопернику. Непонятно было, как вообще мерсисайдцы дошли до финала. Все изменилось после перерыва. Не известно, что в раздевалке с командой сделал Рафаэль Бенитес… А может он вообще ничего не делал, а веское слово сказал Джеррард…

Но на поле во второй половине был уже другой «Ливерпуль». Три мяча англичане смогли отыграть всего за шесть минут – с 54-й по 60-ю, будто их и не было. Впервые в финале Лиги чемпионов отыгрывали три мяча! Игра перешла в дополнительное время, а потом и в серию 11-метровых ударов. В футбольной лотерее сильнее оказался «Ливерпуль». Последний пенальти не смог реализовать Андрей Шевченко.

2008. «Манчестер Юнайтед» - «Челси» 1:1 (6:5 по пенальти)

Пятый матч в нашем списке сложно назвать самым интересным в истории Лиги чемпионов – таких встреч было несколько. Но для нас, российских любителей футбола, эта игра была особенной. Впервые в истории финал Лиги чемпионов проходил в Восточной Европе – в Москве – на стадионе «Лужники». Между собой играли две английские команды, «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Первыми счет открыли «красные дьяволы» - на 26-й минуте отличился будущий обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду. Но «Челси», считавшемуся небольшим аутсайдером матча, удалось счет сравнять – гол в раздевалку на 45-й минуте забил Фрэнк Лэмпард. Так завершился первый тайм.

Вторая половина, как и оба коротких тайма добавленного времени, голов не принесли – уж слишком осторожно играли команды. Все вновь решалось в серии послематчевых пенальти. Это была одна из самых долгих серий в истории Лиги чемпионов.

Первым дрогнул Роналду, не забив третий удар. Казалось, что промах лучшего игрока планеты так и останется единственным, когда последним, решающим ударом, не забил капитан «Челси» Джон Терри. Решающий гол за «МЮ» забил Райан Гиггз. Но победителя выявил не его удар, а промах Николя Анелька.

Бонус. 1998 год. «Реал» - «Ювентус» 1:0

В качестве бонуса мы хотим напомнить вам о финале Лиги чемпионов, который состоялся в 1998 году. Он не был самым зрелищным, не был самым неожиданным, красивым, или захватывающим. Нет.

Он интересен тем, что в нем играли те же соперники, которые выявят лучшего в этом сезоне – «Реал» и «Ювентус». Единственным футболистом из обоих клубов, кто и сегодня, 19 лет спустя, появится на поле, станет главный тренер «Реала» Зинедин Зидан – наверняка он сделает пару шагов по газону в Кардиффе. Вот только в 1998 году он защищал цвета «Ювентуса»…



