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Хацкевич меняет Реброва - Алексей Андронов о перестройке киевского «Динамо»

Алексей Андронов
Алексей Андронов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хацкевич меняет Реброва - Алексей Андронов о перестройке киевского «Динамо»
Фото: Gettyimages.ru

Фразу из заголовка ранее можно было услышать в репортаже о матче киевского клуба - ведь еще совсем недавно Александр Хацкевич и Сергей Ребров играли за «Динамо» вместе. Оба были для клуба знаковыми игроками, хотя, Реброву, конечно, славы доставалось больше, он ведь играл за сборную. Но теперь белорус, постоянно живущий в Киеве - меняет легенду украинского футбола в главном клубе города. Что все это означает?

Сергей Ребров за годы игровой и тренерской карьеры накопил самый разный опыт, и когда «Динамо» от Олега Блохина досталось ему - оказался в крайне сложной фазе украинской жизни. Он начал ярко и мощно, обыгрывая «Шахтер», вернув в Киев чемпионство, а затем и подтвердив его. Однако все это время сильно слабел и менялся украинский чемпионат. «Динамо» покидали легионеры, команда интенсивно менялась. Последний сезон Реброву совсем не удался (надо отметить, что прибавил и «Шахтер», сменивший Мирчу Луческу на свежего Пауло Фонсеку). И это скорее была не вина Сергея, а «накрывшая» его объективная реальность.

Три года стресса для тренера, который впервые работает самостоятельно, - непростое испытание. Реброву нужно отдохнуть, и он это понимает. Думаю, долго без дела сидеть не будет, еще в прошлом сезоне у него было предложение из английской премьер-лиги (после того как Тони Пьюлис сменил «Вест Бромвич» на Китай), журнал «World soccer» ставил Реброва на 35-е место среди клубных тренеров мира. Возможно, отпуск и стажировки будут, но затем чемпиона России-2008 снова потянет к работе.

Выбор президентом «Динамо» Игорем Суркисом Александра Хацкевича легко угадывался. Сейчас киевлянам не до иностранных тренеров (да и были из них в команде только Семин и Газзаев), почти все украинские варианты киевляне уже пробовали. Хацкевич - свободен, отдохнул после сборной, регулярно видит «Динамо», и имеет собственное представление о том, как оно должно выглядеть. Он уже трудился в клубной системе, прекрасно представляет себе ее устройство, особенно в части работы с юношами - с учетом того, что больших приобретений «Динамо» за рубежом делать не будет, это весьма актуально. При этом Хацкевич уже имеет и опыт работы с сборной, играл с такими командами, как Испания, Голландия и Франция. Карьеру в сборной ему испортил Люксембург, а так же стремление белорусской федерации футбола экономить средства. Александра не надо подозревать в альтруизме, но полагаю, что для Игоря Суркиса это еще и довольно экономичный выбор.

Одно из немногих сходств Хацкевича и Реброва - работа с испанскими помощниками. Сейчас, правда, штаб «Динамо» сформировали Олег Лужный, Максим Шацких, и Михаил Михайлов. Возможно, если это будет нужно тренеру - штаб расширится. Сейчас главное для «Динамо» - разобраться с группой игроков, которые принадлежат клубу, но последнее время за него не играют. И если с Артемом Кравцом все решено («Никаких больше аренд» - дословная цитата из Игоря Суркиса), то будущее Артема Громова, Александра Гладкого, и некоторых других - загадка. Если что-то и не получалось у Реброва в последнее время - то селекция. Эти футболисты ничего не дали «Динамо», по словам Хацкевича он знает, как усилить «Динамо», вывести команду в групповой турнир Лиги чемпионов (финал которой состоится в столице Украины), а в перспективе - вернуть чемпионство в Киев.

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