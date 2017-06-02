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«Спасибо за память об отце». Арена в Туймазы названа именем Сергея Гимаева

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спасибо за память об отце». Арена в Туймазы названа именем Сергея Гимаева

В четверг в небольшом башкирском городе Туймазы прошла торжественная церемония – местной ледовой арене присвоили имя Сергея Гимаева.

Два месяца назад журналисты из команды «Российская пресса», а также общественность города обратились к президенту Республики Башкортостан Рустэму Хамитову с просьбой увековечить память Сергея Наильевича Гимаева на родине его отца – в Туймазах, куда он приезжал ровно год назад и участвовал в благотворительном турнире.

В итоге было принято положительное решение, и накануне в Туймазах на закрытии второго по счету благотворительного хоккейного турнира было официально объявлено, что арена в городе отныне будет носить имя Сергея Гимаева – замечательного хоккеиста и эксперта на ТВ, ушедшего от нас в марте этого года.

В трогательной церемонии приняли участие башкирские любительские команды, а также хоккеисты «Российской прессы», в составе которой на лед вышел сын Сергея Гимаева.

- Нас пригласили на любительский хоккейный турнир, приуроченный ко Дню защиты детей и организованный в честь папы, - рассказывает Сергей Гимаев-младший в беседе с обозревателем «Советского спорта». – А потом вручили табличку и все документы, что стадион в Туймазы отныне будет носить имя папы.

Спасибо от всей нашей семьи за память об отце. Это для всех нас очень важный день. Папа очень много рассказывал год назад о поездке в Туймазы, о замечательных людях из этого города. О том, как его тепло и по-доброму встречали…

- Известно, что Сергей Наильевич родился в Пружанах Брестской области.
- Туймазы – это дедушкина родина. Там корни Гимаевых. Мой дед был военным летчиком, его отправляли в разные командировки. Так получилось, что папа родился в Пружанах. А сестра отца появилась вообще в другом месте, потом все уехали на Сахалин. Вообще моя семья много ездила по СССР.

- Ваш папа еще в прошлом году приезжал в Туймазы…
- Да. Он рассказывал, что заехал в деревню (Какрыбашево, - Прим.ред.), там остались родственники. Встретился с ними и был очень счастлив, как его встретили. Еще был удивлен, насколько Туймазы – хороший город. Какой он чистый, сколько там спортивных объектов. На арене, которая теперь носит имя Сергея Гимаева, есть хоккейная школа, к воспитанию ребят подходят с душой. Еще там занимаются фигуристы, катаются арендаторы. Рядом расположены футбольный стадион, легкоатлетический манеж, универсальный зал для самбо и других единоборств. Туда даже Федор Емельяненко приезжает на сборы.

Ко мне подходили люди, фотографировались, брали автографы. Говорили теплые слова о папе. Не было равнодушных. Каждый принял какое-то участие в этом событии.

- Расскажите о своих планах. В следующем сезоне вы будете выступать за «Витязь»?
- Да, у меня есть действующий контракт, я еще хочу играть в хоккей. Здоров, полон сил, хочу помочь команде. Пока мои ближайшие мысли только о спорте. А после карьеры не исключаю вариант, что пойду по папиным стопам и начну работу на телевидении.

- Где вы будете отдыхать? Когда начинаются сборы?
- Нас собирают 1 июля. Отдыхать же буду в Италии. Там сейчас находится моя семья, а я прилетел в Россию на пару дней, чтобы съездить в Туймазы. Сейчас возвращаюсь обратно.

Мы каждый год бываем в Италии. Папа приезжал к нам в гости, мы катались по стране. Отец любил путешествовать. Когда прилетал к моей сестре Насте в Вашингтон, то они ездили по Америке, летали в Бразилию и Аргентину. Папа вообще любил открывать для себя большой мир…

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