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Кубок не тех шести наций. Россияне сыграют в Уругвае

Вадим Анисимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кубок не тех шести наций. Россияне сыграют в Уругвае
Фото: Rurugby.ru

Сборная России отправится в Уругвай, чтобы принять участие в Мировом Кубке Наций. Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов рассказывает, каким будет турнир 2017 года и смогут ли наши завоевать своеобразный «Кубок шести наций».

Регбистам из России предстоит длительный перелет в Латинскую Америку, где с 10 по 18 июня на поле местного «Эстадио Чарруа» пройдет Мировой Кубок Наций. Конечно же, это не тот Кубок шести наций, о котором нам пока остается только мечтать, но побороться, как всегда, есть за что. Последние два года турнир проходил без «медведей», а практически бессменными чемпионами становились румыны. Теперь же Кубок отправляется в далекий Уругвай, а «дубы» из соревнования выпадают. Неплохо бы «медведям» побороться за первое место на чужбине.

Мировой Кубок Наций разыгрывается с 2006-го года и включает в себя шесть команд-участниц. Были времена, когда в нем выступали и регбисты из Грузии. В этом году состав участников таков: Уругвай, Намибия, Испания, Россия, Аргентина и Италия. Но не стоит обольщаться: аргентинцы и итальянцы по регламенту привозят вторые составы на этот турнир. Это дает возможность не особо развитым в плане регби странам сразиться с более или менее равными соперниками. К сожалению, пока что в с этот список отстающих попадает и наша сборная. Если брать команды с основными составами, то сборные занимают четыре места подряд в рейтинге с 18-го по 21-е. Испания возглавляет эту выдержку из списка, далее следует Намибия. Сборная России расположилась на 20-м месте, а Уругвай на 21-м.

Жеребьевка определила россиян в одну группу с итальянцами и испанцами. По регламенту турнира нашей сборной придется встретиться с оставшимися тремя командами из другой группы. Вторая сборная Аргентины, Намибия и Уругвай – каждый из этих соперников может изрядно потрепать нервы подопечным Александра Первухина. Главный тренер вызвал на подготовку к Мировому Кубку Наций 32 регбиста, 17 из которых выступают за «Енисей-СТМ». Ничего не напоминает? Наставник сборной (он же тренер одной из команд) собирает состав на базе своего клуба. А что остается делать, если, судя по последним результатам, именно в «Енисее-СТМ» сконцентрировалась основная мощь русских «медведей»? Первухин приправил «блюдо» парочкой игроков «ВВА-Подмосковье» и «Славы-ЦСП», а заодно разбавил все регбистами «Красного Яра». К сожалению, далеко не все наши клубы готовы снабжать национальную сборную кадрами нужного уровня. Поэтому удивляться нечему. Имеем, что имеем: 17 из 32-х – регбисты «Енисея-СТМ».

Быть может, на волне клубного успеха «медведям» удастся впервые выиграть золото в турнире? Предыдущие попытки россиян были, мягко говоря, неудачными. В шести Мировых Кубках Наций сборная России лишь однажды добиралась до третьей строчки. С того момента прошло добрых 11 лет.

И хотя этот турнир не является значимым для квалификации на Чемпионат Мира в Японию, «медведи» просто обязаны приложить все усилия для победы. А шансы побороться за отбор на «мундиаль» 2019-го года еще впереди. Но это уже совсем другая история…

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