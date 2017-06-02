Хроника войны в «Динамо»: Маски-шоу, ликвидация фарм-клуба, пропущенный сезон

Бело-голубые рискуют не заявиться на следующий чемпионат КХЛ из-за финансовых проблем в клубе и внутренней борьбе за власть в нем.

В мае в московском клубе началась нешуточная борьба за власть, которая ночью перешла в горячую фазу: вмешались силовые структуры. Чем она закончится и к каким последствиям может привести, разбирался «Советский спорт».

МАСКИ-ШОУ И ЗАЯВЛЕНИЕ ВОЛКА

В ночь с четверга на пятницу в офисе ХК «Динамо» работала следственная группа. Все сотрудники клуба, находившиеся в нем в конце рабочего дня давали показания до трех часов ночи. В результате этой проверки также были изъяты все бухгалтерские книги.

Чуть позже выяснилось, что представители ГУ МВД России по Московской области провели осмотр в офисном помещении, принадлежащем клубу, реагируя таким образом на письмо заместителя председателя правления Центрального Совета ВФСО «Динамо» Сергея Федорова.

Письмо это было отправлено на имя министра внутренних дел РФ. И в нем Федоров указывал, что по имеющейся у него информации один из сотрудников базы занимался хищениями средств от аренды льда.

Вот, кстати, как официально прокомментировали этот обыск на официальном сайте МВД:

«Сотрудниками УЭБиПКГУ МВД России по Московской области проводится доследственная проверка по заявлению руководства ООО «Хоккейный клуб «Динамо-Москва» по фактам возможных незаконных действий, связанных с присвоением денежных средств общества «Динамо». В том числе полученных от оказания различных услуг, предоставления в аренду ледовых площадок. С целью проверки фактов, указанных в заявлении, проведены осмотры тренировочной базы «Новогорск» и АНО «Объединённый хоккейный клуб «Динамо». В ходе мероприятия изъяты документы об оказании услуг по предоставлению в аренду ледовой площадки, документы по договорным отношениям, кассовые документы по оприходованию и расходованию наличных денежных средств. В настоящее время в рамках доследственной проверки проводится изучение и оценка данных документов на предмет наличия возможных признаков противоправной деятельности».

Комментарий дала представитель МВД с очень динамовской фамилией – Ирина Волк. Но на этом все смешное для клуба, собственно, и заканчивалось.

С ЧЕГО НАЧАЛСЯ КОНФЛИКТ?

А действительно – с чего все началось? Пожалуй, с того, что нынешний сезон «Динамо» закончило с приличными долгами. Не только по зарплате игрокам. Задолжали и за аренду «ВТБ Ледового дворца» и за переезды команды во время соревнований. Всего на сумму по разным данным от 2 до 3,5 миллиардов рублей.

Между ЦС «Динамо» и хоккейным клубом вспыхнул конфликт. Руководство спортобщества считало, что финансовые проблемы возникли из-за неправильного управления. И обвинило во всем его генерального директора «Динамо» Андрея Сафронова.

- Основная причина финансовых проблем хоккейного клуба, на мой взгляд, состоит в неэффективном и неграмотном управлении. – заявил председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский в интервью ТАСС. - Общество «Динамо» не может участвовать в управлении хоккейным клубом, в составе совета директоров нет представителей общества. Клубом управляет, фактически единолично, Сафронов.

В ответ гендиректор «Динамо» заявил, что представители ЦС покинули Совет директоров клуба по собственной инициативе из-за перемен в руководстве ВФСО «Динамо». А сам гендиректор, наоборот, хочет, чтобы представители ЦС как можно скорее вернулись в Совет директоров клуба. Еще Сафронов предложил предоставить в ЦС все интересующие его документы. И отчитаться по всем расходам.

- Мы всегда готовы к диалогу с Центральным советом, но сейчас не очень понятно, о каком диалоге вообще идет речь, - заявил Сафронов. - Нас на встречу с центральным советом общества «Динамо» никто не приглашал. Похоже, что ЦС просто решил сам руководить хоккейным клубом, а нас попросту отодвинуть в сторону.

ПЕРВОЕ ПОЛЕ БИТВЫ – БАЗА В НОВОГОРСКЕ

Диалога явно не получалось. ЦС предлагал хоккейному клубу искать спонсоров, но все финансовые потоки проводить при этом через спортобщество. Сафронов стоял на том, чтобы ХК «Динамо», как и ранее было отдельной коммерческой структурой, которая сама ищет спонсоров и сама решает – куда потратить деньги. Но при этом готово отчитываться за каждый потраченный рубль и перед спонсорами и перед ЦС.

Первым полем битвы стала хоккейная база «Динамо» в Новогорске. В мае ЦС отказал клубу в продлении договора об аренде. Сразу после этого на территории базы сменили охрану. А всех ее сотрудников отправили в отпуск за свой счет.

- Нам известно, что с начала года хоккейный клуб аренду базы не оплачивал, - прокомментировал действия ЦС Стржалковский. – При этом инфраструктура базы активно использовалась сторонними лицами и организациями за наличный расчет. Куда уходили деньги – неизвестно.

- Нам просто сообщили, что аренда базы не продлевается, - парировал Сафронов. - У нас есть все документы, которые от нас вроде бы хотят видеть, но нас с ними никуда не приглашают.

По информации «Советского спорта» в начале этой недели между представителями других динамовских группировок должны были состояться «мирные переговоры». В которых также должны были принять участие Председатель попечительского совета «Динамо» Рашид Нургалиев и Председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг, который ранее курировал московское «Динамо» и не раз помогал клубу выпутываться из финансовых передряг.

Непонятно, состоялась ли в итоге эта встреча. Но, если да, то согласия на ней достигнуто не было. Потому что в среду появилось сообщение о том, что из-за недостатка финансирования может прекратить свое существование действующий чемпиона ВХЛ – «Динамо» (Балашиха). Ну а на следующий день – в четверг, в офис «Динамо» нагрянула полиция.

БЕЛО-ГОЛУБЫЕ ПРОПУСТЯТ СЕЗОН?

Пока все идет к тому, что из-за финансовых неурядиц «Динамо» рискует пропустить следующий чемпионат КХЛ. Еще недавно это казалось невозможным. Но поскольку руководство спортобщества и клуба заняты сейчас выяснением отношений, конфликт выплеснулся в СМИ и даже министр внутренних дел РФ оказался вовлечен в него лично…

Похоже, что заниматься решением финансовых проблем, погашением долгов и формированием бюджета на будущий сезон в клубе сейчас просто некому. Точнее, пока непонятно даже – кто этим вообще в итоге будет заниматься?

Лига дала «Динамо» отсрочку – до следующей недели. Однако вести «с фронта» для болельщиков пока не радостные. Конца войне не видно…

ВЕРДИКТ КХЛ

«ДИНАМО» ПОЛУЧИЛО 10 ДНЕЙ НА РЕШЕНИЕ СВОИХ ПРОБЛЕМ

Вот, что сообщили в пресс-службе КХЛ о ситуации в «Динамо» и участии клуба в следующем регулярном чемпионате 2017/18.

Ситуация с московским «Динамо» обсуждалась на прошедшем 24 мая Совете директоров КХЛ. В результате «Динамо» был предоставлен десятидневный срок для предоставления информации по финансированию команды на сезон 2017/18. Он истекает на следующей неделе. Лига весьма обеспокоена событиями, происходящими в клубе. В случае если «Динамо» не представит в указанный срок требуемый пакет документов, вопрос будет вынесен на обсуждение членами Совета директоров КХЛ.

А В ЭТО ВРЕМЯ…

ГОЛОВКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕ ВЕРНЕТСЯ В «ДИНАМО»

Президент «Витязя» Михаил Головков опроверг информацию о слиянии подольского клуба с московским «Динамо».

В разгар скандала появились слухи о том, что из финансового кризиса московский клуб будет выходить проверенным методом – с помощью слияния с подмосковным – как это уже делалось в 2010-м, когда динамовцы объединялись с ХК МВД. На этот раз сообщалось о якобы решенном слиянии с «Витязем», после которого в «Динамо» может вернуться Михаил Головков, который занимал пост президента бело-голубых с 2005 по 2010 год. А затем стал руководить «Витязем».

Однако сейчас Головков опроверг информацию о возможном слиянии «Витязя» и «Динамо», заявив, что это «не более, чем слухи».

ПРЕЗИДЕНТ КХЛ ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕНКО: ДУМАЮ, «ДИНАМО» НИЧЕГО НЕ УГРОЖАЕТ

- Я думаю, «Динамо» ничего не угрожает, великий клуб, бренд сохранится. Решением Совета директоров дано поручение центральному совету «Динамо» предоставить предложение по решению сложившейся ситуации и также необходимые финансовые гарантии для участия в сезоне. Документы предоставлены, мы их сейчас рассматриваем. А по поводу обысков... Мы знаем из СМИ, узнаем подробнее – прокомментируем».

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СКА АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЕВ: ЕСЛИ ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ К САФРОНОВУ, ПУСТЬ КЛУБ И ОБЩЕСТВО «ДИНАМО» РАЗБИРАЮТСЯ

- Я во внутренние дела добровольного общества «Динамо» вмешиваться не хочу. Но поскольку имел непосредственное отношение к объединению ХК МВД и ХК «Динамо», хочу сказать, что были сложные времена тогда и они были преодолены. После этого Сафронова назначили генеральным директором. Если есть к нему претензии, пусть разбирается хоккейный клуб и хоккейное общество «Динамо». А то что собственную головную организацию обвинять в рейдерском захвате... Это, что, самого себя обвинять? Или не считать себя частью общества «Динамо»?