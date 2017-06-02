Это ужасно несправедливо. Почему следующий сезон будет сезоном Артема Дзюбы

Корреспондент «Советского спорта» уверен, что следующий сезон будет сезоном Артема Дзюбы. А пока желает ему терпения и сил.

Это ужасно несправедливо. Как бы вы не относились к Дзюбе, глупо отрицать, что он сделал все возможное, чтобы поехать на Кубок конфедераций. Даже больше. Потому что около полугода играть в футбол с перманентно опухающим коленом, рискуя травмироваться еще больше, это подвиг. Спортивный, но подвиг.

Мы ведь за что ругаем футболистом? Бегают не так, не туда, а еще к тому же и глаза патриотическим светом не освещают пару близлежащих улиц. Не бьются, короче. Так вот вам обратный пример – человека, который бьется везде и всегда. Бьется не ради премиальных, а ради принципа, ради самого факта победы. Ну, не чудо ли?

Он умудрился даже в «мертвом» «Зените» выглядеть достойно. Разговор именно о голах/очках/минутах, о футболе. 13 голов в 26 играх – это нормально. Он единственный, кто стабильно забивал в концовке чемпионата, когда, казалось, одни игроки увлеклись ссорами с Луческу, а другие – мечтами о конце сезоне. Он был тем человеком, который пытался – в одиночку – вытащить «Зенит» в решающем матче против «Спартака». Против «Спартака», который весной предстал единой стеной, мощным кулаком. Неудивительно, что Дзюба проиграл, но ведь пытался. И был близок к тому, чтобы спасти матч.

Поймите правильно: никого не восхваляю. И не принимаю чью-либо сторону: «Спартака» или Дзюбы. Тут вообще разговор о другом. О том, что игроков с таким бойцовским характером в России очень мало. А диспозиция на данный момент выглядит так, что характер – наше все. Мастерством мы давно уже никого не пугаем.

Поэтому и обидно, что, сделав все от него зависящее, Дзюба в итоге пропустит Кубок Конфедераций. Эту неделю я жил рядом со сборной, видел, как Артем терпел и пахал. Как старался делать самое сложное – работать на полную, зная, что каждую секунду есть риск, что колено не выдержит нагрузок. И оно не выдержало, лишив сборную не только основного нападающего. Но и лидера.

Можно сколько угодно говорить об опыте, о возрасте Самедова и Акинфеева. Но если кто и виделся главным вожаком этой сборной - это Дзюба. Потому что лидерство – это не сотня матчей в еврокубках. Лидерство – это умение наслаждаться приливом адреналина. Не зажиматься, не впадать в ступор, а уметь этот опьяняющий эффект конвертировать в допинг.

Дзюба так умеет. Наверное, даже лучше всех в России. Поэтому он постоянно забивает в важнейших матчах сезона – против «Спартака». Поэтому в игре с Англией на Евро, когда сборная играли по схеме «один-два-три – в атаку выноси». Дзюба цеплялся за эти выносы в борьбе с мощными английским защитниками, выиграл тонну единоборств. Другой вопрос, что в силу отсутствия структуры игры толку от этого не было.

В этом сезоне маятник для Дзюбы качнулся в отрицательную сторону – чемпионство «Спартака», травма, пролет мимо Лиги чемпионов. Но теперь по законам сохранения всего, что можно сохранять, следующий сезон должен стать для Дзюбы прорывным. Нужно только перетерпеть, выстоять и долечиться, конечно. Спокойно и без спешки.

А сборной нужно жить дальше. Все уже случилось – сожалеть о чем-то бессмысленно. У Черчесова стало на одного игрока меньше, но их по-прежнему больше, чем может войти в итоговую заявку. Жизнь продолжается.