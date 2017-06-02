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«Кубок конфедераций будет на «Матч ТВ». Главные цитаты второго дня ПМЭФ

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Кубок конфедераций будет на «Матч ТВ». Главные цитаты второго дня ПМЭФ
Фото: Фонд «Росконгресс»

«Советский спорт» собрал самые важные слова о спорте, сказанные на Петербургском международном экономическом форуме.

– Безусловно, мы увидим Кубок конфедераций во всем великолепии. Эта история началась с Олимпиады, когда наш рынок оценили достойно с точки зрения прав и поняли: на нашем рынке достаточно денег для оплаты прав, они только дорожают. Эта тенденция продолжилась, и я это понимаю: потребление контента меняется. Единственный контент, который люди хотят смотреть в прямом эфире – это спорт. Права и будут дорожать. Мы в этом убеждаемся. Шли торги за права – это нормально. Нас переоценивают, мы торгуемся. Это рынок. Соглашение достигнуто, детали узнаете позже: количество матчей, где именно их посмотреть. Мы покажем матчи, мы готовы и с точки зрения обвязок, и контента.
Тина Канделаки, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ»

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– Пару дней назад встречались с губернатором, и он поставил «Балтике» задачу выйти в премьер-лигу к 2020 году. Второе, что он сказал – побеждать в каждом матче, как обычно. По итогам второго круга заняли пятое место по результатам. Зона стыков или пятое место – это реальный результат для нас.
Александр Шендерюк-Жидков, врио председателя правительства Калининградской области и председатель совета директоров «Балтики»

– Лично я считаю, что наличие легионеров в таких клубах, как «Спартак», ЦСКА и «Зенит» – это плохо. Свои могли бы развиваться, расти. Задатки есть. Я считаю, есть жуткий разрыв между финансированием детского и профессионального спорта. Я бы установил футболистам минимальную достойную зарплату, а дальше – за результат. А то он бегает и думает, как бы пятку ему не подбили.
Геннадий Зюганов, председатель партии КПРФ

 «Спартаку» в следующем году будет непросто». Лучшие цитаты первого дня ПМЭФ

– Я думаю, «Динамо» ничего не угрожает, великий клуб, бренд сохранится. Решением совета директоров дано поручение центральному совету «Динамо» предоставить предложение по решению сложившейся ситуации и также необходимые финансовые гарантии для участия в сезоне. Документы предоставлены, мы их сейчас рассматриваем. А по поводу обысков... Мы знаем из СМИ, узнаем подробнее – прокомментируем.
Дмитрий Чернышенко, президент КХЛ

– Мы решили дождаться судьбы игроков НХЛ. Если Матч звезд назначат, это будет означать, что они не приедут. Ковальчук твердо намерен играть на Олимпиаде. Я думаю, играть там он будет будучи хоккеистом СКА.
Александр Медведев, заместитель председателя совета директоров СКА

– В клубе сейчас есть перемены, но пока не хотелось бы оглашать, что будем делать дальше. Бердыев все своей работой заслужил сам выбирать, где ему работать. Мы только рады поддержать его. Конечно, досадно, что такой тренер ушел. Но это был очень хороший период для «Ростова».
Али Узденов, член совета директоров «Ростова»

– Мы не обсуждали с Фурсенко передачу нового стадиона «Зениту». Вопрос в целом решен, остались чисто технические моменты. Я Фурсенко знаю давно, он человек очень деятельный, любящий футбол, наш город. При прочих равных он ориентируется на наших, петербургских футболистов. Думаю, та смена, которую «Зенит» будет готовить, в ближайшей перспективе появится и в основном составе команды.
Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга

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