Отступились и собрались. Непростая победа над Грецией

«Советский спорт» рассказывает о победе сборной России над командой Греции в отборочном турнире к ЧМ-2018.

По сравнению с предыдущими матчами в стартовом составе сборной России появилась Наталия Гончарова. Она сразу приняла роль лидера и набрала шесть очков в сете, который завершился в пользу россиянок за 20 минут.

В отличие от предыдущих матчей Владимир Кузюткин не стал выпускать всех лидеров на площадку во втором сете. В результате партия завершилась в пользу гречанок. Единственное, что работало у сборной России – первый темп. А вот Гончарова реализовала лишь три атаки из восьми. Доигровщицы Мария Фролова и Юлия Кутюкова на двоих набрали лишь три очка. Сменившие их Татьяна Кошелева и Ирина Воронкова свои попытки не реализовали, и, лидируя большую часть партии, россиянки проиграли ее в концовке.

Добавим, что в этом сете игроки сборной России показали запредельное качество приема. Только идеальных доводок было 81%. Подвела атака.

В третьем сете Кузюткин оставил состав без изменений и волейболистки расквитались за поражение, потратив на реванш 21 минуту.

Заключительная партия в матче складывалась для россиянок непросто. Ко второму техническому перерыву гречанки подошли лидерами. Но на этот раз выход Кошелевой получился удачным. Она реализовала две атаки и сборная России повела в концовке. Добавила Гончарова, а вот блокирующие, отлично начавшие игру сыграли ниже своих возможностей. Возможно, причиной этого стала замена пасующией – Веру Ветрову сменила Екатерина Косьяненко.

Тем лучше, у тренерского штаба появилась пища для размышлений.

Следующую игру сборная России проведет 3 июня против команды Венгрии.

Россия – Греция – 3:1 (25:10, 24:26, 25:16, 25:23). Время матча – 1:34. Зрители: 100.

Россия: Фролова 7 (эйсы 3), Кутюкова 10, Королёва (Заряжко) 17 (эйсы 3, блок 4), Н.Гончарова 21, Ветрова 1, Фетисова 10 (блок 4), Третьякова (л), Галкина (л), Кошелева 3, Воронкова 3, Панкова 3 (эйсы 3), Е.Ефимова. Главный тренер: Владимир Кузюткин.

Греция: Номику 16, Василонтанаки 13