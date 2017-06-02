Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Раонич6:1, 1:0Гарсия-Лопес
Теннис  Тим6:1, 7:6, 6:3Джонсон
Теннис  Чжан6:7, 6:4, 5:7Кузнецова
Теннис  Басилашвили0:6, 1:6, 0:6Надаль
Теннис  Шварцман7:5, 3:6, 6:3, 1:6, 1:6Джокович
Волейбол  Россия3 : 0Аргентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Отступились и собрались. Непростая победа над Грецией

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Отступились и собрались. Непростая победа над Грецией
Фото: Европейская конфедерация волейбола

«Советский спорт» рассказывает о победе сборной России над командой Греции в отборочном турнире к ЧМ-2018.

По сравнению с предыдущими матчами в стартовом составе сборной России появилась Наталия Гончарова. Она сразу приняла роль лидера и набрала шесть очков в сете, который завершился в пользу россиянок за 20 минут.

В отличие от предыдущих матчей Владимир Кузюткин не стал выпускать всех лидеров на площадку во втором сете. В результате партия завершилась в пользу гречанок. Единственное, что работало у сборной России – первый темп. А вот Гончарова реализовала лишь три атаки из восьми. Доигровщицы Мария Фролова и Юлия Кутюкова на двоих набрали лишь три очка. Сменившие их Татьяна Кошелева и Ирина Воронкова свои попытки не реализовали, и, лидируя большую часть партии, россиянки проиграли ее в концовке.

Добавим, что в этом сете игроки сборной России показали запредельное качество приема. Только идеальных доводок было 81%. Подвела атака.

В третьем сете Кузюткин оставил состав без изменений и волейболистки расквитались за поражение, потратив на реванш 21 минуту.

Заключительная партия в матче складывалась для россиянок непросто. Ко второму техническому перерыву гречанки подошли лидерами. Но на этот раз выход Кошелевой получился удачным. Она реализовала две атаки и сборная России повела в концовке. Добавила Гончарова, а вот блокирующие, отлично начавшие игру сыграли ниже своих возможностей. Возможно, причиной этого стала замена пасующией – Веру Ветрову сменила Екатерина Косьяненко.

Тем лучше, у тренерского штаба появилась пища для размышлений.

Следующую игру сборная России проведет 3 июня против команды Венгрии.

Россия – Греция – 3:1 (25:10, 24:26, 25:16, 25:23). Время матча – 1:34. Зрители: 100.

Россия: Фролова 7 (эйсы 3), Кутюкова 10, Королёва (Заряжко) 17 (эйсы 3, блок 4), Н.Гончарова 21, Ветрова 1, Фетисова 10 (блок 4), Третьякова (л), Галкина (л), Кошелева 3, Воронкова 3, Панкова 3 (эйсы 3), Е.Ефимова. Главный тренер: Владимир Кузюткин.

Греция: Номику 16, Василонтанаки 13

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сборная России разгромила грузинок в матче отбора к ЧМ-2018Волейболистки сборной России уверенно обыграли команду Грузии в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира-2018, который проходит в Хорватии.Без минуты час. Новая разгромная победа сборной РоссииБез минуты час. Новая разгромная победа сборной России«Советский спорт» рассказывает о победе сборной России над командой Грузии в отборочном турнире к ЧМ-2018.Огорчили Илича. Сборная России стартовала с разгромной победыОгорчили Илича. Сборная России стартовала с разгромной победы«Советский спорт» рассказывает о победе сборной России над командой Австрии в отборочном турнире к ЧМ-2018.Сборная России начала отборочный турнир на ЧМ с победы над командой АвстрииВолейболистки сборной России обыграли команду Австрии в рамках отборочного турнира на чемпионат мира-2018.Кузюткин начинает с Австрии. Женская сборная России стартует в отборе к ЧМКузюткин начинает с Австрии. Женская сборная России стартует в отборе к ЧМ«Советский спорт» – о стартующем отборочном турнире к чемпионату мира 2018 года среди женских команд.Кошелева и Гончарова вошли в окончательную заявку сборной России на отбор к ЧМ-2018Стал известен окончательный состав женской сборной России на второй раунд отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.Женская сборная России обыграла турчанокВолейболистки сборной России одержали победу над командой Турции в контрольном матче.«Кузюткин тщетно пытается выиграть спор со временем»«Кузюткин тщетно пытается выиграть спор со временем»Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев – о смене главного тренера команды и резких заявлениях наставника сборной РоссииСборная России на старте Кубка Ельцина сыграет с командой КазахстанаСтало известно расписание матчей традиционного Кубка Ельцина, который состоится в Екатеринбурге с 26 по 30 июня.Владислав Фадеев: Сборная России на Кубке Ельцина сыграет основным составомКуратор женских команд Всероссийской федерации волейбола Владислав Фадеев сообщил, что женская сборная России выступит основным составом на традиционном турнире Кубок Ельцина, который пройдет в июне в Екатеринбурге.Владислав Фадеев: Кошелева присоединится к сборной России после клубного чемпионата мираКуратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев рассказал о том, когда лидеры сборной России Татьяна Кошелева и Наталия Гончарова присоединятся к команде.Три волейболистки «Ленинградки» приглашены в сборную РоссииИгроки «Ленинградки» Юлия Кутюкова, Екатерина Петрова и Екатерина Полякова получили вызовы в женскую сборную России, сообщает официальный сайт петербургского клуба.Владимир Кузюткин: Я не планирую участие в Гран-при Кошелевой, Гончаровой и ПанковойГлавный тренер женской сборной России Владимир Кузюткин высказался о составе команды на этапы Гран-при.Россия сыграет с Турцией перед квалификацией к чемпионату мираЖенская сборная России по волейболу проведет два контрольных матча с Турцией в рамках подготовки к отборочному турниру чемпионата мира, сообщил главный тренер команды Владимир Кузюткин.Наина Ельцина посетит волейбольный турнир «Кубок Ельцина»Вдова первого президента России Наина Ельцина посетит волейбольный турнир «Кубок Ельцина», который пройдет в Екатеринбурге, сообщает znak.com.Женская сборная России по волейболу не сыграет на турнире в Монтрё из-за отбора на ЧМ-2018Женская сборная России по волейболу не сыграет на турнире в Монтрё из-за отбора на ЧМ-2018Куратор женских команд ВФВ Владислав Фадеев прокомментировал причины отказа сборной России от участия на турнире «Воллей Мастерс» в Монтрё (Швейцария).Шляпников и Кузюткин утверждены главными тренерами сборной России по волейболуГенеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко объявил об утверждении главных тренеров сборной России по волейболу. На эти должности были назначены Сергей Шляпников и Владимир Кузюткин.Владимир Зиничев: Кузюткин в сборной России – это путь в никудаГенеральный директор ЖВК «Динамо»(Москва) Владимир Зиничев выступает против назначения Владимира Кузюткина главным тренером женской сборной РоссииШляпников и Кузюткин рекомендованы на посты главных тренеров сборных РоссииСергей Шляпников и Владимир Кузюткин рекомендованы на должности главных тренеров мужской и женской сборных России. Такое решение принял тренерский совет Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).Четыре специалиста претендуют на пост главного тренера женской сборной РоссииГенеральный менеджер сборной России Владислав Фадеев сообщил, что четыре российских специалиста претендуют на пост главного тренера женской национальной команды.
Волейбол
Россия обыграла Аргентину в стартовом матче Мировой лиги
Хоккей
Скончался бывший генеральный менеджер «Авангарда» Анатолий Бардин
Футбол
Василий Уткин: Буффон никогда не получит «Золотой мяч»
Футбол
Массимилиано Аллегри: В 2015 году мы не ждали победы в финале. Сейчас все иначе
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика