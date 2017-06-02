Последний «сухарь»? Сборная России под ноль обыграла Аргентину

«Советский спорт» рассказывает о победе сборной России над командой Аргентины в стартовом матче в Мировой лиге-2017.

Как и предыдущие матчи в рамках отбора на чемпионат мира, сборная России одержала победу в трех партиях. Скорее всего, приятная серия россиян прервется уже в субботу, когда подопечным Сергея Шляпникова предстоит сыграть с командой Франции, которая привезла сильный состав и накануне обыграла Болгарию.

В стартовом составе сборной России вышли Максим Жигалов, Егор Клюка, Илья Власов, Ильяс Куркаев, Дмитрий Ковалев, Роман Мартынюк и Денис Бирюков. Наверное, сюрпризом можно назвать только появление последнего. У новичка «Белогорья» было буквально три-четыре, чтобы сыграться с партнерами, которые вернулись из Таллина.

Примечательно, что за всю игру россияне не провели ни одну замену и ни разу не позволили аргентинцам лидировать в счете.

Каждую партию россияне начинали с рывка – 6:3, 7:1, 6:2. И при этом не позволяли сопернику сократить отставание, сохраняя концентрацию. Особенно терзали южноамериканцев подачами Жигалов и Клюка. Они и стали самыми результативными игроками в составе сборной России – 18 и 11 очков соответственно.

Проведший первую игру за национальную команду в этом сезоне Бирюков отметился девятью очками. Доигровщик Гонсало Куирога стал единственным игроком сборной Аргентины, который оказывал сопротивление. Но набранные им 12 очков стали каплей в море превосходства российской команды. Хулио Веласко тщетно пытался внести перелом заменами. Россияне стабильно провели всю игру.



Омрачило победу только повреждение Ковалева, но пока сохраняется надежда, что он сыграет в субботу против команды Франции.

Россия – Аргентина – 3:0 (25:17, 25:18, 25:19)

Россия: Власов (7), Ковалёв-К (3), Бирюков (9), Жигалов (18), Клюка (11), Куркаев (7), Мартынюк (либеро) – старт.