Главные бои в карьере легендарного бойца ММА Антонио Родриго Ногейры

Сегодня, 2-го июня исполняется 41 год легенде смешанных единоборств бразильцу Антонио Родриго Ногейре.



В связи с этим событием, «Советский спорт» вспоминает самые важные бои в карьере спортсмена по прозвищу «Минотавр».

На данный момент Ногейра выступает в американской организации UFC, ранее он являлся «временным» чемпионом организации в тяжелом весе в 2008 году. Брат-близнец Антонио Рожериу Ногейра.

Особую популярность Ногейра приобрел выступая в японской организации Pride Fighting Championships, где был чемпионом в тяжелом весе 2001-2003 года, временным чемпионом 2003-2004 года, финалистом гран-при Pride в тяжелом весе 2004 года, и полуфиналистом гран-при в абсолютном весе 2006 года. Также зрителям запомнилась его трилогия с российским бойцом Федором Емельяненко. Также Антонио был победителем турнира RINGS King of Kings 2000 года в тяжелом весе и чемпионом третьесортной Американской организации World Extreme Fighting. На данный момент занимает восьмую позицию в рейтинге тяжеловесов мира по версии Sherdog. Ногейра одерживал победы над такими бойцами, как Рэнди Кутюр, Мирко Филипович, Дэн Хендерсон, Фабрисио Вердум, Марк Колман, Джош Барнетт, Тим Сильвия, Хит Херринг и Сергей Харитонов.

Соперник: Боб Сапп (США)

Где: Токио, Япония

Когда: 28 августа 2002 год

Турнир: Pride Shockwave

Исход поединка: победа Ногейры сдачей соперника во втором раунде.





Соперник: Мирко Филиппович (Хорватия)

Где: Токио, Япония

Когда: 9 ноября 2003 год

Турнир: Pride Final Conflict 2003

Исход поединка: победа Ногейры сдачей соперника во втором раунде.

Соперник: Сергей Харитонов (Россия)

Где: Сайтама, Япония

Когда: 15 августа 2004 год

Турнир: Pride Final Conflict 2004

Исход поединка: победа Ногейры единогласным решением судей.





Соперник: Федор Емельяненко (Россия)

Где: Сайтама, Япония

Когда: 15 августа 2004 год

Турнир: Pride Shockwave 2004

Исход поединка: победа Емельяненко единогласным решением судей.





После развала организации Pride Ногейра присоединился к UFC.

Его дебют пришелся на бой с Хиттом Херрингом на UFC 73, где он доказал своими различными комбинациями, что по праву заслуживает своё прозвище — Минотавр. Ногейра вновь победил Херринга, через единогласное решение.

Было объявлено во время UFC 79 вещания и последующей пресс-конференции, что Ногейра будет биться с Тимом Сильвией на UFC 81 за титул временного чемпиона в тяжёлой весовой категории.

На UFC 81 Ногейра победил Тима Сильвию в третьем раунде гильотиной и стал временным чемпионом в тяжёлом весе. Таким образом, он стал первым тяжеловесом сумевшим завоевать чемпионский титул по версиям UFC и PRIDE.

На UFC 92 потерял временный титул в поединке с Фрэнком Миром. Это было его первое поражение техническим нокаутом (все предыдущие были только судейскими решениями).

На UFC 102 одержал убедительную победу судейским решением над ветераном UFC Рэнди Кутюром, однако, в следующем поединке против Кейна Веласкеса впервые в карьере был нокаутирован. Последний свой бой Ногейра провел против соотечественника Фабрицио Вердума на турнире UFC on Fuel TV: Nogueira vs. Werdum, который состоялся 8-го июня 2013 года. Вердум победил во втором раунде после того, как Ногейра сдался.

Где: Рио-де-Жанейро, Бразилия

Когда: 27 августа 2011 год

Турнир: UFC 134

Исход поединка: победа Ногейры нокаутом в первом раунде.

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Где: Торонто, Канада

Когда: 13 октября 2012 год

Турнир: UFC 153

Исход поединка: победа Ногейры сабмишеном во втором раунде.

Три последних поединка в UFC Ногейра проиграл: Фабрисио Вердуму сабмишеном во втором раунде, Рою Нельсону нокаутом в первом раунде и Стефану Штруве единогласным решением судей.