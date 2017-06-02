Первая – в четвертом. Как Кузнецова пробилась в 1/8 финала

Светлана Кузнецова, победив в упорном матче китаянку Шуай Жан, первой из всех российских игроков вышла в четвертый круг «Ролан Гарроса».

РАВНЕНИЕ НА НАДАЛЯ

- Как будете готовиться к матчу с Шуай Жан?

- Со всей ответственностью. Любой соперник опасен. Тут я во многом беру пример с Рафаэля Надаля – он ко всем теннисистам относится очень серьезно. Вообще, Надаль меня мотивирует. То, как он борется, как все воспринимает – это служит хорошим примером. Рафа не расслабляется никогда.

Светлана Кузнецова знает, на кого равняться. Она выиграла «Ролан Гаррос» однажды – в 2009 году. Надаль побеждал здесь девять раз! Теперь идет за рекордным титулом – 10-м. Никому из теннисистов, кроме Рафы, не удавалось так доминировать на каком-либо турнире. Не говоря уже о «Больших шлемах»! И хотя Надалю в субботу исполняется 31 год, парень оборотов не сбавляет. Накануне одержал 75-ю победу на Открытом чемпионате Франции. Заодно – самую разгромную в своей карьере. Грузин Николос Басилавшвили зацепил у испанца ровно один гейм – 0:6, 1:6, 0:6.

Светлане выход в четвертый раунд дался заметно тяжелее.

Впрочем, проблем с настроем на поединок третьего круга у Кузнецовой возникнуть не могло. Шуай Жан – не из тех соперниц, против которых стоит выходить на корт расслабленной. Даже с положительным балансом личным встреч – из пяти предыдущих очных матчей Светлена выиграла у китаянки четыре… Зато проиграла последнюю – пятую. Два года назад. Как на раз на грунте – в Праге.

Сама Шуай Жан вскоре после этого едва не закончила карьеру из-за травмы. На Australian Open-2016 девушка из Тянцзина приехала чуть ли не как в прощальное турне. За все годы выступления в профессиональном туре китаянка ни разу не проходила дальше первого раунда на «Больших шлемах». А тут… не только пробралась сквозь квалификацию, выиграв в финале отборочного раунда марафон-триллер у Вирджинии Раззано (8:6 в третьем сете), но и выбила вторую ракетку планеты в основной сетке (правда, Симона Халеп жаловалась на проблемы со здоровьем)! Спустя неделю Шуай Жан вдруг обнаружила себя в четвертьфинале в Мельбурне. Спустя еще год – в числе сеянных нынешнего «Ролан Гарроса». Донна Векич и Александра Саснович в двух первых раундах с китаянкой справиться не сумели.

Кузнецову ждало непростое испытание.

КАЧЕЛИ В ТРЕТЬЕЙ ПАРТИИ

Особенно, учитывая, как сама Светлана начала турнир. С горем-пополам прошла Кристину Макгейл в первом круге. Провозилась три партии с Осеан Доден во втором. Не так фаворитки обычно стартуют на чемпионате! А ведь Кузнецова - с нынешней конкуренцией в элите Тура –считается одной из главных претенденток на титул. Серены Уильямс нет. Виктории Азаренки нет. Марию Шарапову в Париж не пригласили… Все девушки из топ-10 – за исключением разве что Симоны Халеп и Элины Свитолиной – в последние месяцы играют нестабильно. Первая ракетка мира – Анджелика Кербер – вовсе уже покинула турнир, не справившись с Екатериной Макаровой в первом раунде…

- Игрокам вовсе небезразлично, кого считают фаворитом. По крайней мере, мне так кажется. Другое дело, что все говорят об обратном. Просто никому не хочется испытывать лишнее давление. Были бы здесь Серена и Маша, фаворитами считали бы их. Ко мне было бы меньше внимания. И дышалось бы легче. В конце концов, люди не до конца понимают, что каждый круг – это битва. А чтобы выиграть «Большой шлем», нежно еще и везение, - отмечала Светлана.

До везения пока не дошло. А вот битвы – пожалуйста! Придя в себя после марафона с Доден, Кузнецова устроила новый триллер. Теперь - с Шуай Жан.

Первый сет – резвый старт, ранний брек и лидерство Светланы. К середине партии – 3:1. Но, как в первых двух раундах, стабильности нет, зато волнения – с избытком. Ошибки, ауты, слабые подачи – китаянка старательно караулит каждый свой шанс. Использует возможность сравнять счет – 4:4. Доводит дело до тай-брейка. Там, правда, хладнокровие к Кузнецовой возвращается. Где-то удача помогает. Где-то – сама соперница дает слабину. Но в итоге – 7:5, и Светлана берет первую партию. Но только затем, чтобы уступить во второй…

Острые перестрелки с задней линии с редкими выходами к сетке чаще заканчиваются в пользу Шуай Жан. Дважды она первой делает брейк. Дважды Кузнецова отыгрывается. В третий раз, увы, не удается – 4:6 и решающий сет. Где, кажется, россиянка всерьез намерена решить все быстро – опять берет подачу китаянки, вырывается вперед 4:1…

За что мы любим женский теннис – так это за камбэки.

Обидно, когда камбэки удаются соперницам наших теннисисток.

Вдвойне приятно, когда после такого (вести 4:1, получить в итоге 5:5), россиянки собираются – и завершают в свою пользу последний розыгрыш.

Кузнецова все-таки выходит в четвертый круг!

СТАТИСТИКА

РОЛАН ГАРРОС

ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ)

Турнир «Большого шлема». Открытые корты. Покрытие – грунт. Общий призовой фонд – 36 000 000 евро.

Женщины. Одиночный разряд. Третий круг

Кузнецова (Россия, 8) – Шуай Жан (Китай, 32) – 7:6 (7:5), 4:6, 7:5.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

На «Ролан Гаррос» состоятся следующие матчи третьего круга с участием россиян.

Карен Хачанов (Россия) – Джон Изнер (США, 21).

Елена Веснина (Россия, 14) – Карла Суарес-Наварро (Испания, 21).

Дарья Касаткина (Россия, 26) – Симона Халеп (Румыния, 3).

Точное время начала матчей стало известно после подписания номера в печать.

Прямые трансляции – на каналах Eurosport, Eurosport 2, Eurosport HD.