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Дзюба незаметно покинул расположение сборной. Почему это правильно

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дзюба незаметно покинул расположение сборной. Почему это правильно
Фото: РФС

Фокус с исчезновением от пресс-службы сборной, обаяние Мутко и экскурс в отдаленные уголки русского языка для австрийских мальчишек – в репортаже корреспондента «Советского спорта».

ПОДТЯНУЛИ АКТЕРОЧКУ

Новость о том, что Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций, стала неожиданностью даже для тех, кто жил всю последнюю неделю рядом со сборной в Австрии. Артем действительно иногда чуть позже остальных появлялся на тренировке, потому что делал индивидуальные процедуры в отеле.

И когда его снова не оказалось на поле, о плохом никто не думал. А уж когда представитель пресс-службы сборной спокойным и уверенным голосом сказал, что ничего страшного не случилось, мы и вовсе расслабились. Просто вместо пятничной тренировки футболист будет проходить процедуры в отеле. Работаем, ребят.

Сейчас, когда новость уже громыхнула, кажется, что, включив такую актерочку, представители сборной, скорее всего, хотели оградить Дзюбу от повышенного внимания прессы. И дать ему спокойно уехать в Россию. Потому что все, кто могли принять решение об отцеплении игрока по состоянию здоровья – а это, прежде всего, врач сборной Эдуард Безуглов - находились в этот момент на тренировочном поле, вместе с командой.

И понять этот финт можно: в такие моменты футболисту никого не хочется видеть. Представьте: вы полгода мучаетесь с опухшим коленом, однако, благодаря врачам и специальным упражнениям сумели все-таки отпахать почти все сборы, но в последний момент все снова летит в тартарары.

Когда журналисты рванули к отелю, спустя час после окончания тренировки, Дзюбы уже там не было. Оставалось только читать пресс-релиз на сайте РФС:

- В настоящее время клинически значимых проблем с коленным суставом у Артема Дзюбы нет, не было их ни до сбора, ни в его начале. Однако функциональное состояние игрока не позволяет переносить предложенные нагрузки, что ставит под сомнение безопасную и полноценную подготовку к столь важному турниру. В связи с этим тренерский штаб сборной России принял решение дать игроку возможность набрать кондиции в более щадящем режиме в расположении клуба, – говорит Безуглов.

МУТКО СОЛНЦЕПОДОБНЫЙ

Весь пятничный день в Нойштифте шел небольшой дождь. Но к концу тренировки стало заметно теплее – это приехал президент РФС Виталий Мутко. Самый обаятельный футбольный чиновник.

- Катаетесь тут на лыжах? Говорят, еще можно, - с улыбкой заметил вице-премьер. И пошел поздороваться с каждым игроком сборной. Кого-то похлопал по плечу, кого-то приобнял. По улыбающимся лицам Романа Шишкина и Александра Беленова в микст-зоне кажется, это восстанавливает лучше массажей и саун.

Завершив этот свещенный ритуал, Мутко также обаятельно ответил на пару вопрос.


- Приехал посмотреть, как идет подготовка, пообщаться с ребятами, с тренерским штабом лично, - говорит вице-премьер. – Но скоро уже обратно в Москву

- На игру поедете?
- Не думаю. В понедельник важное мероприятие. Времени не хватает.

- Какие ожидания от матча?
- В принципе по той информации, что я в ежедневном режиме получаю, говорит о том, что ребята хорошо работают. Обстановка в команде правильная.

- Российский телеканалы договорились, наконец, о покупке телеправ на Кубок конфедераций. Цена вопроса 120 млн долларов?
- Нет, конечно. Это ведь только Кубок конфедераций.

А до приезда Мутко за сборной с интересом наблюдала местная футбольная малышня. На вопросы, знают ли они кого-то из сборной России, отвечали отрицательно. Но на предложение попробовать выучить пару футбольных кричалок на русском, реагировали гораздо живее. И даже не пробуйте нас осуждать – это того стоило.

Сборы в Австрии почти подошли к концу – осталась одна тренировка. И все идет по плану – атмосфера хорошая, нагрузки серьезные. Но все это уже было и перед Евро, надеемся, в этот раз финал истории нас удивит.

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