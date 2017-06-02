Умер хоккейный Царь. На 62-м году ушел из жизни Анатолий Бардин
На 62-м году
ушел из жизни бывший судья, босс «Авангарда» и генеральный менеджер сборной
России Анатолий Бардин.
Умер Анатолий Федорович в Карловых Варах, где
жил в последнее время. Причину смерти выяснить по горячим следам не удалось.
Говорили об острой сердечной недостаточности. Умер почти в забвении, но далеко
не в нищете.
С Бардиным я познакомился в 1998-м, работая в
специализированном хоккейном издании. Он всегда хотел продемонстрировать
собственное благополучие, даже выпячивал. Носил дорогую одежду, ездил на
роскошном по тем временам авто.
Когда наступила кульминация плей-офф-2001, где
его «Авангард» схлестнулся с «Магниткой», омский босс не моргнув глазом
пригласил меня на два матча финальной серии, на полный пансион. Хотя ваш
покорный слуга отказался участвовать в травле судьи Леонида Вайсфельда,
главного виновника, по мнению «ястребов», в двух поражениях «Авангарда» в
Магнитогорске. И в списке гостей не значился.
- Мы будем жаловаться в… ООН, - заявили в Омске,
подключив губернатора области Леонида Полежаева. Он усмотрел в этом деле руку
Москвы.
Все ныне говорят, что именно Бардин привез в
Россию Ягра и Твердовского, а в энхаэловский локаут – вратаря Набокова.
Вспоминают, что последнее чемпионство «Авангард» отпраздновал в 2004-м под
руководством Бардина, который в безнадежной ситуации пригласил в клуб великого
тренера Валерия Белоусова.
…Декабрь 2003-го. Сборная России под
водительством Виктора Тихонова играет на Кубке «Балтики» с чехами. Пресс-атташе
сборной Дмитрий Фёдоров предлагает привести в мою комментаторскую кабину (канал
«7ТВ») генменеджера сборной Бардина. Я согласился, но не поверил. Не прошло и
пяти минут матча, как желанный гость ворвался в эфир, бросив при входе
дорогущую белую дубленку на покрытый толстым слоем пыли стол. Говорил Бардин
убедительно, обещал на предстоящем в Чехии чемпионате мира открыть в Праге
Русский дом. Слово не сдержал, потому что до Праги сборная России не добралась,
сойдя с турнирной дистанции в промышленной Остраве.
…13 октября 2008 года. В Чехове увозят на машине
реанимации Алексея Черепанова. Наш спецкор в этом подмосковном городе
предполагает, что игрок вроде бы умер. Это обложка газеты! Но как проверить,
чтобы не попасть впросак? Времени до подписания номера в обрез. Звоню из
редакции всем подряд, но трубку снял один только Бардин.
- Да, Алексей, к сожалению, умер, - тихо
подтвердил он печальную версию. Газета была спасена. Каково же было мое
возмущение, когда через несколько дней я прочитал в одной газете, что Бардин,
мол, был в запое.
…Весна 2008 года. Отель в Сокольниках. Встреча
владельцев и руководителей клубов накануне вступления в КХЛ. Босс «Магнитки»
Геннадий Величкин грозится: «Я тебя ославлю, никто с тобой не станет
разговаривать». Суть конфликта выеденного яйца не стоит. Рядом стоит Бардин и
улыбается. Как только Величкин отошел, Анатолий Федорович подозвал официанта:
«Принеси ему и его товарищам по перу вот эту бутыль виски». И показал на
«экспонат», выставленный в лобби отеля в рекламно-зазывающих целях. Пять литров
буржуйского алкоголя осваивали всем хоккейным миром. Таким я запомнил Бардина,
хоккейного барина, человека широкой русской души. Впрочем, какой он барин –
Царь!