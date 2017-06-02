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Умер хоккейный Царь. На 62-м году ушел из жизни Анатолий Бардин

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Анатолий Бардин
Анатолий БардинФото: «Советский спорт»

На 62-м году ушел из жизни бывший судья, босс «Авангарда» и генеральный менеджер сборной России Анатолий Бардин.

Умер Анатолий Федорович в Карловых Варах, где жил в последнее время. Причину смерти выяснить по горячим следам не удалось. Говорили об острой сердечной недостаточности. Умер почти в забвении, но далеко не в нищете.

С Бардиным я познакомился в 1998-м, работая в специализированном хоккейном издании. Он всегда хотел продемонстрировать собственное благополучие, даже выпячивал. Носил дорогую одежду, ездил на роскошном по тем временам авто.

Когда наступила кульминация плей-офф-2001, где его «Авангард» схлестнулся с «Магниткой», омский босс не моргнув глазом пригласил меня на два матча финальной серии, на полный пансион. Хотя ваш покорный слуга отказался участвовать в травле судьи Леонида Вайсфельда, главного виновника, по мнению «ястребов», в двух поражениях «Авангарда» в Магнитогорске. И в списке гостей не значился.

- Мы будем жаловаться в… ООН, - заявили в Омске, подключив губернатора области Леонида Полежаева. Он усмотрел в этом деле руку Москвы.

Все ныне говорят, что именно Бардин привез в Россию Ягра и Твердовского, а в энхаэловский локаут – вратаря Набокова. Вспоминают, что последнее чемпионство «Авангард» отпраздновал в 2004-м под руководством Бардина, который в безнадежной ситуации пригласил в клуб великого тренера Валерия Белоусова.

…Декабрь 2003-го. Сборная России под водительством Виктора Тихонова играет на Кубке «Балтики» с чехами. Пресс-атташе сборной Дмитрий Фёдоров предлагает привести в мою комментаторскую кабину (канал «7ТВ») генменеджера сборной Бардина. Я согласился, но не поверил. Не прошло и пяти минут матча, как желанный гость ворвался в эфир, бросив при входе дорогущую белую дубленку на покрытый толстым слоем пыли стол. Говорил Бардин убедительно, обещал на предстоящем в Чехии чемпионате мира открыть в Праге Русский дом. Слово не сдержал, потому что до Праги сборная России не добралась, сойдя с турнирной дистанции в промышленной Остраве.

…13 октября 2008 года. В Чехове увозят на машине реанимации Алексея Черепанова. Наш спецкор в этом подмосковном городе предполагает, что игрок вроде бы умер. Это обложка газеты! Но как проверить, чтобы не попасть впросак? Времени до подписания номера в обрез. Звоню из редакции всем подряд, но трубку снял один только Бардин.

- Да, Алексей, к сожалению, умер, - тихо подтвердил он печальную версию. Газета была спасена. Каково же было мое возмущение, когда через несколько дней я прочитал в одной газете, что Бардин, мол, был в запое.

…Весна 2008 года. Отель в Сокольниках. Встреча владельцев и руководителей клубов накануне вступления в КХЛ. Босс «Магнитки» Геннадий Величкин грозится: «Я тебя ославлю, никто с тобой не станет разговаривать». Суть конфликта выеденного яйца не стоит. Рядом стоит Бардин и улыбается. Как только Величкин отошел, Анатолий Федорович подозвал официанта: «Принеси ему и его товарищам по перу вот эту бутыль виски». И показал на «экспонат», выставленный в лобби отеля в рекламно-зазывающих целях. Пять литров буржуйского алкоголя осваивали всем хоккейным миром. Таким я запомнил Бардина, хоккейного барина, человека широкой русской души. Впрочем, какой он барин – Царь!


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