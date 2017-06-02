No problems. Минаков сокрушил огромного бразильца, который побеждал Емельяненко

2 июня в Санкт-Петербурге состоялся турнир по ММА. В одном из главных поединков бойцовского шоу российский тяжеловес Виталий Минаков сразился против бразильца Антонио Силвы по прозвищу Бигфут.

Это тот самый бразилец, который в феврале 2011 года уверенно победил живую легенду ММА Федора Емельяненко. После того поединка Силве прочили большое будущее, ведь не каждый миксфайтер с таким преимуществом побеждает сильнейшего тяжеловеса за всю историю спорта.

Однако, победа над Федором — это уже была вершина для Антонио. После той знаковой удачи он в общем счете ничего не добился в смешанных единоборствах.

Да, он получил контракт с сильнейшей лигой мира UFC. Да, он дрался с сильнейшими бойцами, но 11 поединках под эгидой этой организации он проиграл семь (!) поединков, а выиграл всего в двух. Еще один бой против Марка Ханта завершился вничью.

В последнее время бразилец только проигрывает. Его уволили из UFC. Сразу же после этого его менеджер заявил, что Бигфут собирается покорять другие страны: Японию и Россию.

И не соврал. В ноябре 2016 года Силва в Екатеринбурге подрался с восходящей звездой ММА Иваном Штырковым по прозвищу Халк. Тот поединок запомнился вылетающей капой изо рта россиянина после сильнейшего удара Антонио, провальным третьим раундом в исполнении Штыркова. Но бой Иван тот выиграл и по делу. Первые два раунда остались за ним.

В фервале 2011-го Силва уверенно победил Федора Емельяненко Фото: Gettyimages.ru

На этот раз Силва дрался с Виталием Минаковым в Санкт-Петербурге, одним из сильнейших тяжеловесов России, бывшим чемпионом лиги Bellator. Зал был переполнен. Турнир проходил во время ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум — прим. ред), да и файткард был крутым: Никита Крылов, Сергей Павлович, Михаил Мохнаткин…

Большой бой, большие парни… Минаков весит 120 кг, Силва — 130. Большой интерес публики.

В российских промоушенах еще не введен допинг-контроль и Силва этим воспользовался. Еще до боя он заявил, что применяет допинг. Это многих задело, но такие сейчас правила в российском ММА — допинг пока разрешен. Пока что, разрешен. Силва страдает акромегалией — заболеванием, связанным с патологическим ростом частей тела, отчего и получил свое прозвище. Он не раз заявлял, что пользуется тестостерон-замещающей терапией, якобы это нужно для лечения. Минаков об этом не переживал. По крайней мере, вслух никаких заявлений не произносил. Факт применения бразильцем допинга еще больше подогревал интерес к поединку. Российские фанаты ММА ждали яркой победы Виталия.

По сравнению со своим предыдущим поединком против американца Ди Джея Линдермана Минаков заметно улучшил свою физическую форму и прибавил в скорости. С самого начала поединка Минаков действовал первым номером. Он мог закончить бой уже на первой минуте первого раунда, но Силве удалось пережить стартовый натиск российского самбиста.

Виталий в основном действовал одиночными ударами, но очень сильными. У Силвы после одного из таких ударов опухло и покраснело ухо. Можно было тотчас же переименовать прозвище Силвы из Большой ноги в Большое ухо.

Во втором раунде Минаков продолжил тактично избивать соперника. В глаза бросалось медлительность Антонио, Виталий этим успешно пользовался. В середине раунда Силва решил ударить ногой, но Минаков поймал ее и перевел Силву в партер, где успешно добил Бигфута. Технический нокаут. Виталий Минаков одержал 20-ю победу в профессиональной карьере ММА.



