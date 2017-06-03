Терминатор против дьявола. Почему финал «Реал» – «Ювентус» станет битвой века

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев предвкушает войну миров в Кардиффе.

«Реал» – «Ювентус»! Предстоящий финал Лиги чемпионов, как ни один из ему предшествовавших, следовало предвкушать, причмокивая от удовольствия. Благо УЕФА, отодвинув главный матч клубного сезона на июнь, выделил на это удовольствие аж месяц без малого.

«Ювентус» - «Реал». Могучая сила организации против величия личности. «Старая синьора», шепчущая вожделенному трофею подобно героине «Москва слезам не верит»: «Как долго я тебя ждала!»(21 год), - против баловня судьбы, норовящего первым в истории Лиги чемпионов повторить – этак небрежно, невзначай - прошлогодний триумф. Захватывающий контекст противоборства, нас вроде бы никоим боком не касающийся.

Но это как посмотреть. «Ювентус»-то ведь, взявший итальянское золото шестой раз кряду, переживает в своем чемпионате «сто лет одиночества». Он из года в год вне конкуренции на Апеннинах. И он единственный из посланцев Италии на что-то претендует в еврокубках.

И тем не менее. «Юве» каким-то невероятным образом не позволяет себя опутать застою. Его игра, как доброе старое вино, становится все лучше, крепче, ароматнее. К слову, сравнение что с пожилой синьорой, что с напитком изрядной выдержки к нему легко подходит. Ибо состав ювентийский по большей части - в солидном уже футбольном возрасте, от Буффона, ставшего легендой при полевой жизни, до Игуаина и Манджукича. И разве что аргентинский хлопец Дибала чуть разбавляет молодой прытью сей ареопаг зрелости.

Но возраст в случае «Юве» вообще ни при чем. Здесь актуально другое. Способность оттолкнуться ото дна (куда клуб камнем упал в середине нулевых годов, уличенный, разжалованный и приговоренный) и устремиться оттуда в горние выси. И жить из года в год высочайшей целью. И ради этого делаться все сильнее, все лучше.

Это ведь мы, не итальянцы, пели: «Но зачем, чтоб быть сильней, нам нужна беда?». А воплощают этот экзистенциальный девиз они… По крайней мере в футболе. И ничто нынче не может отклонить «Юве» в сторону от цели. Ни отсутствие внутренней конкуренции. Ни прочие трафаретные отмазки, коими уж мы-то охотней всех пробавляемся…

«Юве» ныне почти достиг неуязвимости Терминатора. Он был близок к тому, чтобы весь предфинальный плей-офф отыграть «на ноль», только под конец предоставив голевой бонус задорным огольцам из «Монако». В своем роде «Юве» практически достиг совершенства.

Но в финале против ювентийцев выйдут столь же неуязвимые! Только питающиеся другими витаминами.

«Реал» порой ведет себя на поле крайне легкомысленно. Какой-нибудь кусочек его игры посмотришь – вылитый, только не смейтесь, «Спартак»! Вспомнить хотя бы, как Мадрид сперва насмерть вроде бы загрыз «Баварию» острыми зубами Криштиану – а потом отпустил ее: гуляйте, ребята, мы добрые!

Да только вот не отделаться от ощущения, что в нынешний «Реал» вселился таинственный и могучий дух его предводителя. Зинедина Зидана. Он-то еще с полевых своих времен обожал – вспомните хоть финал ЧМ-2006 – поиграть с высшими футбольными силами в самую жесткую, самую экстремальную рулетку. Таков и его «Реал». Как только дело начинает, по-простому говоря, попахивать керосином, детище Зидана сразу включает высший потенциал содержащейся в нем звездности. Сверхмастерство.

Раньше Криштиану совершал свои голевые подвиги, когда получалось. Теперь – когда «Реал» острее всего в них нуждается. А взять канатоходческий трюк Бензема по самой лицевой, сразу угомонивший в полуфинале «Атлетико», когда тот закипел было самыми радужными надеждами.

Думайте, что хотите – но я все больше склоняюсь к мысли, что у Зидана, а теперь и у «Реала» заключен долгосрочный договор о сотрудничестве то ли с футбольным богом, то ли с футбольным дьяволом…

Невероятный будет финал! Но я за «Юве». Терпенье и труд все перетрут.