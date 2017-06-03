Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина- : -Суарес Наварро
Теннис  Касаткина- : -Халеп
Волейбол  Россия- : -Франция
Теннис  Маррэй- : -Дель Потро
Теннис  Изнер- : -Хачанов
Футбол  Ювентус- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Терминатор против дьявола. Почему финал «Реал» – «Ювентус» станет битвой века

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Терминатор против дьявола. Почему финал «Реал» – «Ювентус» станет битвой века
Фото: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев предвкушает войну миров в Кардиффе.

«Реал» – «Ювентус»! Предстоящий финал Лиги чемпионов, как ни один из ему предшествовавших, следовало предвкушать, причмокивая от удовольствия. Благо УЕФА, отодвинув главный матч клубного сезона на июнь, выделил на это удовольствие аж месяц без малого.

«Ювентус» - «Реал». Могучая сила организации против величия личности. «Старая синьора», шепчущая вожделенному трофею подобно героине «Москва слезам не верит»: «Как долго я тебя ждала!»(21 год), - против баловня судьбы, норовящего первым в истории Лиги чемпионов повторить – этак небрежно, невзначай - прошлогодний триумф. Захватывающий контекст противоборства, нас вроде бы никоим боком не касающийся.

Но это как посмотреть. «Ювентус»-то ведь, взявший итальянское золото шестой раз кряду, переживает в своем чемпионате «сто лет одиночества». Он из года в год вне конкуренции на Апеннинах. И он единственный из посланцев Италии на что-то претендует в еврокубках.

И тем не менее. «Юве» каким-то невероятным образом не позволяет себя опутать застою. Его игра, как доброе старое вино, становится все лучше, крепче, ароматнее. К слову, сравнение что с пожилой синьорой, что с напитком изрядной выдержки к нему легко подходит. Ибо состав ювентийский по большей части - в солидном уже футбольном возрасте, от Буффона, ставшего легендой при полевой жизни, до Игуаина и Манджукича. И разве что аргентинский хлопец Дибала чуть разбавляет молодой прытью сей ареопаг зрелости.

Но возраст в случае «Юве» вообще ни при чем. Здесь актуально другое. Способность оттолкнуться ото дна (куда клуб камнем упал в середине нулевых годов, уличенный, разжалованный и приговоренный) и устремиться оттуда в горние выси. И жить из года в год высочайшей целью. И ради этого делаться все сильнее, все лучше.

Это ведь мы, не итальянцы, пели: «Но зачем, чтоб быть сильней, нам нужна беда?». А воплощают этот экзистенциальный девиз они… По крайней мере в футболе. И ничто нынче не может отклонить «Юве» в сторону от цели. Ни отсутствие внутренней конкуренции. Ни прочие трафаретные отмазки, коими уж мы-то охотней всех пробавляемся…

«Юве» ныне почти достиг неуязвимости Терминатора. Он был близок к тому, чтобы весь предфинальный плей-офф отыграть «на ноль», только под конец предоставив голевой бонус задорным огольцам из «Монако». В своем роде «Юве» практически достиг совершенства.

Но в финале против ювентийцев выйдут столь же неуязвимые! Только питающиеся другими витаминами.

«Реал» порой ведет себя на поле крайне легкомысленно. Какой-нибудь кусочек его игры посмотришь – вылитый, только не смейтесь, «Спартак»! Вспомнить хотя бы, как Мадрид сперва насмерть вроде бы загрыз «Баварию» острыми зубами Криштиану – а потом отпустил ее: гуляйте, ребята, мы добрые!

Да только вот не отделаться от ощущения, что в нынешний «Реал» вселился таинственный и могучий дух его предводителя. Зинедина Зидана. Он-то еще с полевых своих времен обожал – вспомните хоть финал ЧМ-2006 – поиграть с высшими футбольными силами в самую жесткую, самую экстремальную рулетку. Таков и его «Реал». Как только дело начинает, по-простому говоря, попахивать керосином, детище Зидана сразу включает высший потенциал содержащейся в нем звездности. Сверхмастерство.

Раньше Криштиану совершал свои голевые подвиги, когда получалось. Теперь – когда «Реал» острее всего в них нуждается. А взять канатоходческий трюк Бензема по самой лицевой, сразу угомонивший в полуфинале «Атлетико», когда тот закипел было самыми радужными надеждами.

Думайте, что хотите – но я все больше склоняюсь к мысли, что у Зидана, а теперь и у «Реала» заключен долгосрочный договор о сотрудничестве то ли с футбольным богом, то ли с футбольным дьяволом…

Невероятный будет финал! Но я за «Юве». Терпенье и труд все перетрут.

Матч

Ювентус - Реал

Место и дата

03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Мостовой: Что будет делать «Реал», когда «Юве» выключит Роналду?Александр Мостовой: Что будет делать «Реал», когда «Юве» выключит Роналду?Бывший полузащитник московского «Спартака» дал прогноз на финал Лиги чемпионов, который состоится сегодня в Кардиффе.«У «Юве» есть одна маленькая проблема». Звезды футбола – о финале Лиги чемпионов«У «Юве» есть одна маленькая проблема». Звезды футбола – о финале Лиги чемпионов«Советский спорт» приводит самые яркие комментарии о предстоящей игре на родине Гарета Бэйла.Дзюба пропустит КК-2017, хет-трик Жиру, дубль Видаля и выход Кузнецовой в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.«Ювентус» – «Реал». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)В рамках финала Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с мадридским «Реалом».Эрик Бикфалви: Надеюсь, что «Реал» одержит победу в финале ЛЧПолузащитник «Урала» Эрик Бикфалви поделился ожиданиями от предстоящего матча «Ювентус» - «Реал», который состоится в рамках финала Лиги Чемпионов.«Ювентус» согласовал условия трансфера Щесны с «Арсеналом»Голкипер лондонского «Арсенала», выступающий на правах аренды в «Роме» Войцех Щесны продолжит карьеру в «Ювентусе», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем официальном сайте.Серхио Рамос: Дух Мадрида заставляет нас бороться, даже когда надежд уже нетЗащитник «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов.Зинедин Зидан: Роналду не устает побеждать. Ему всегда малоГлавный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» поделился мнением об игре португальского нападающего команды Криштиану Роналду.Зинедин Зидан: «Реал» всегда фаворит, хотя в финалах фаворитов нетГлавный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».Марсело: Не думаю, что у нас возникнут проблемы в матче с «Ювентусом»Защитник «Реала» Марсело поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».Серхио Рамос: Финал Лиги чемпионов - еще одна возможность выйти на поле и показать, что «Реал» великолепная командаЗащитник и капитан «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».Всемогущий Буффон. Что «Юве» противопоставит «Реалу»?Всемогущий Буффон. Что «Юве» противопоставит «Реалу»?«Советский спорт» представляет туринский коллектив.Огнедышащий Роналду. Что «Реал» противопоставит «Юве»?Огнедышащий Роналду. Что «Реал» противопоставит «Юве»?«Советский спорт» представляет коллектив из столицы Испании.Александр Бубнов: Рискну поставить на победу «Реала» с разницей в один мячФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» и мадридским «Реалом».Василий Уткин: Буффон никогда не получит «Золотой мяч»Известный спортивный журналист Василий Уткин рассказал о шансах голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон получить «Золотой мяч».Фил Томпсон: В финале ставлю на «Ювентус»Бывший защитник и тренер «Ливерпуля», трехкратный победитель Кубка европейских чемпионов Фил Томпсон поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и мадридским «Реалом». Он считает, что в финале победит «Ювентус».Массимилиано Аллегри: В 2015 году мы не ждали победы в финале. Сейчас все иначеГлавный тренер «Ювентуса» Массимилано Аллегри поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команде предстоит сыграть с мадридским «Реалом».От «Реала» до «Реала». 5 самых интересных финалов в истории Лиги чемпионовОт «Реала» до «Реала». 5 самых интересных финалов в истории Лиги чемпионовПеред решающим матчем ЛЧ между «Ювентусом» и «Реалом» «Советский спорт» вспоминает самые захватывающие финалы в истории турнира.Массимилиано Аллегри: Завтра «Ювентус» будет играть спокойно и безмятежноГлавный тренер «Ювентуса» Массимилано Аллегри поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команде предстоит сыграть с мадридским «Реалом».Юрий Ковтун: Главный козырь «Ювентуса» – оборонаЮрий Ковтун: Главный козырь «Ювентуса» – оборонаТренер московского «Динамо» Юрий Ковтун дал свой прогноз на финал Лиги чемпионов.
Хоккей
В «Далласе» оценивают шансы на возвращение Ничушкина как 50 на 50
Футбол
Манчини может пригласить в «Зенит» двух игроков «Аталанты»
Футбол
Дзюба пропустит КК-2017, хет-трик Жиру, дубль Видаля и выход Кузнецовой в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Главные новости утра
Футбол
«Монако» отказался продавать Мбаппе в «Арсенал» за 100 миллионов евро
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости