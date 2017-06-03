ТОП-5 звезд, пропустивших крупные турниры из-за травм

Сборная России продолжает терять из-за травм игроков, которые не сыграют на Кубке Конфедераций. Мы решили вспомнить известных футболистов, которые пропускали крупные международные турниры из-за травм, полученных в последний момент.

5. Сантьяго Канисарес (пропустил чемпионат мира 2002 года)

Самая неожиданная и нелепая травма в нашем списке. Канисарес, который долгое время в сборной был вторым номером, после великолепного чемпионского сезона «Валенсии», должен был ехать на чемпионат мира 2002 года основным голкипером. Но за пару недель до отлета на мундиаль, он мылся в душе и уронил флакон с одеколоном себе на ногу и порезал осколками ахиллово сухожилие. На чемпионат мира он полетел в качестве зрителя.

4. Вагиз Хидиятуллин (пропустил чемпионат мира 1982 года)

Накануне чемпионат мира 1982 года первая сборная Советского Союза игра товарищеский матч со второй сборной. Вагиз Хидиятуллин, игравший в этом матче либеро, сильно замерз и на последней минуте матча побежал на фланг атаковать Федора Черенкова. Неудачный подкат. Столкновение. На поле выбегает медицинская бригада. Хидиятуллина увозят в больницу, где врачи сообщают неутешительный диагноз – полетела боковая связка, притом, что крестообразной связки у него уже не было. Чемпионат мира пришлось пропустить. После реабилитации Хидиятуллин попросил руководство ЦСКА, за который он тогда играл, отпустить его обратно в «Спартак». Но в ответ, он был отправлен в львовские «Карпаты», из которых переведен на службу в танковые войска. Год он провел в вооруженных силах, где водил танк. Был комиссован по состоянию здоровья, в том числе из-за травмы, которая не позволила ему поехать на чемпионат мира.

3. Ромарио (пропустил чемпионат мира 1998 года)

«Травма, как повод от меня избавиться», - сказал в одном из интервью, вспоминая свое непопадание на чемпионат мира 1998 года, легендарный «Коротышка». В 1997 году сборная Бразилии наигрывала потрясающий дуэт Ромарио-Роналдо, который принес сборной «золото» Кубка Америки и Кубка Конфедераций. Ромарио провел великолепный сезон в «Фламенго», куда он перешел ради постоянной практики перед чемпионатом мира. Но за месяц до мундиаля получил травму на одной из тренировок. Он сразу объявил, что сделает все возможное, что бы восстановиться к чемпионату мира. Перед объявлением окончательной заявки, главный тренер сборной Бразилии Марио Загалло, посоветовавшись со своим помощником Зико, заявил прессе, что Ромарио не успеет оправится от травмы, поэтому его место в заявке займет Эмерсону. Узнав о решении тренера, нападающий разрыдался перед телекамерами. Уже во время чемпиона мира он купил популярный ресторан в Рио и украсил туалет карикатурами на Загалло и Зико.

2. Михаэль Баллак (пропустил чемпионат мира 2010 года)

Капитан сборной Германии получил травму в своем последнем матче за лондонский «Челси» в финале Кубка Англии против «Портсмута», меньше чем за месяц до начала турнира. В середине первого тайма игрок сборной Ганы Кевин-Принс Боатенг, чей единокровный брат Жером, является игроком сборной Германии, в жестком подкате нанес травму Баллаку. Этому предшествовала небольшая стычка между Боатенгом и Михаэлем, в которой Баллак толкнул ганского полузащитника. После результатов медицинского обследования Баллак заявил, что Кевин-Принс Боатенг специально нанес ему травму, чтобы ослабить сборную Германии накануне очной встречи на чемпионате мира. Сборные Германии и Ганы оказались в одной группе чемпионата мира 2010. Накануне встречи в последнем туре группового этапа чемпионата мира, когда в очном противостоянии решалась судьба первого и второго места, поругались братья Кевин-Принс и Жером Боатенг. Поводом опять стала травма капитана сборной Германии Баллака. «Я не хочу его больше знать. Он думал, что я буду защищать его, после того как он нанёс травму Баллаку. Мне плевать на него», - цитировали газеты Жерома Боатенга. «Наши пути с братом разошлись», - ответил Кевин-Принс. Интересный факт. Вместо Баллака на чемпионат мира под 13 номером был заявлен молодой Томас Мюллер, выигравший на этом турнире «Золотую бутсу» и приз «лучшему молодому игроку».

1. Марко Ройс (пропустил: чемпионат мира 2014, чемпионат Европы 2016)

Марко Ройс, наверно, самый травмирующийся футболист мирового футбола, который уже в третий раз пропускает крупный футбольный турнир из-за травмы. Йоахим Лев в начале весны говорил о том, что Марко Ройс будет включен в состав сборной на Кубок Конфедераций. Но в финале майского Кубка Германии Марко получил очередную травму и не приедет в Россию. Первый турнир, который Ройс пропустил из-за травмы, был чемпионат мира 2014 года. В последней товарищеской игре перед чемпионатом мира. Уже, будучи включен в состав сборной, Марко получил разрыв связок левого голеностопа. На чемпионате мира 2014 года сборная Германии выиграла «золото». На награждении, лучший игрок финального матча, Марио Гетце вынес футболку Марко Ройса и посвятил ему победу. Сезон 2015/16 Марко Ройс провел на одном дыхании, был лидером и сборной Германии и дортмундской «Боруссии». Но в финале Кубка Германии против «Баварии» получил травму бедра. «Медицинский штаб не смог дать точный прогноз. У Марко большие проблемы со здоровьем, он не может работать в полную силу. Поэтому мы не взяли его на этот турнир», - объявил о своем решение Йоахим Лев в день рождения Ройса. После этого объявления, поддержку Марко Ройсу оказали не только партнеры по команде, но и многочисленные болельщики со всего мира.