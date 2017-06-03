Эгис Климас: Между Ковалевым и Уордом будет война

Сергей Ковалев - Андре Уорд Фото: Gettyimages.ru

Менеджер российского полутяжеловеса Сергея Ковалева Эгис Климас поделился ожиданиями от поединка своего боксера с Андре Уордом.

– Что вам больше всего запомнилось в первом бою?

– Плохое судейство.

– Что вы думаете об информации, что Джон Дэвид Джексон хотел перейти из лагеря Сергея Ковалева в лагерь Андре Уорда?

– Думаю, что сторона Уорда пытается задействовать все, что может. Пытается заполнить негативом голову Сергея. Джон Джексон находится здесь. Он дает интервью и тренирует Сергея. Я думаю, что эту команду трудно сломать.

– Давайте поговорим о других ваших бойца. Василий Ломаченко проведет бой с Орландо Салидо?

– Надеюсь. Наши промоутеры работают над этим. Полагаю, мы скоро будем на ринге.

– Хочет ли Василий отомстить Салидо?

– Этот бой хотят все. И этот бой нужен, чтобы заткнуть некоторых журналистов, которые несут чушь. Каждый раз когда Ломаченко поднимается на ринг обязательно всплывает имя Салидо. Я думаю, что это будет очень полезный бой для дальнейшей карьеры Ломаченко.

– Громко заявил о себе другой ваш боксер – Александр Гвоздик. Что ждет его?

– Идет работа. Мне сказали, что он может вернуться даже раньше Ломаченко. Где-то в конце июля. Если нет, то в августе. В любом случае, как сказал промоутер, до конца лета мы вернемся на ринг.

– У вас много бойцов. На кого нам следует обратить внимание из тех, о комы мы еще не слышали?

– Недавно я подписал контракт с золотым медалистом Рио. Это Фазлиддин Гайбназаров. Мы называем его «Файзи». Мы провели бой в «Гардене». У него еще осталось многое от любительского бокса, но он провел только два боя. Этот парень слушается, и он хочет стать одним из лучших бойцов. Он способный. У него есть талант и упорным трудом он может всего добиться.

У меня есть Максим Дадашев – очень перспективный молодой боец. Есть Мадьяр Ашкеев. Каждый из них трудится в этом зале под моим крылом. И у каждого есть шанс стать чемпионом мира.

– Итак, что произойдет между Уордом и Ковалевым 17 июня?

– Будет война. Хотя это и спорт, но между ними есть личные счеты. Поэтому будет дело будет не только в славе, а личном интересе. Я не знаю, о чем думает Уорд, но я знаю, о чем думает Сергей и что приготовил он. Надеюсь, дело в этот раз не дойдет до судей.