Победа нокаутом. В ожидании боя Кудряшова и Дуродолы

«Советский спорт» о предстоящем поединке между россиянином Дмитрием Кудряшовым и нигерийцем Олареваджу Дуродолой.

В какой-то мере все недооценили соперника Кудряшова перед первым поединком. Известный журналист Александр Беленький как-то бросил: «Привезли какого-то Дуродолу». А «какой-то» боксер одержал победу нокаутом во втором раунде. Через год Беленький скажет: «Привезли какого-то Индонго». И опять победа африканского боксера.



Андрей Рябинский привозит в Россию очень качественных боксеров, хоть и малоизвестных. Его бойцам каждый раз приходится сдавать хороший экзамен на профпригодность. Первый экзамен Кудряшов завалил. В субботу будет пересдача.

Чем удивил Дуродола? В поединках с Кудряшовым и позже с Майрисом Бриедисом он без разведки шел на соперника, выбрасывая огромное количество ударов. Бриедис был быстрее на ногах, от нигерийца он ушел, а затем и нокаутировал в конце девятого раунда. Но перед этим латышу пришлось пробегать четыре раунда, чтобы Дуродола действительно устал. Дмитрий же попался уже на пятой минуте.

Интересно, что это поражение могло быть исключено из его послужного списка Кудряшова. Дуродола сдал положительный допинг-тест. Но анализы проводила московская лаборатория РУСАДА, которая к этому времени была полностью дискредитирована. Результат остался в силе.



Кудряшов смирился с поражением и виновных в этом искать не стал. «Я сам виноват в этом поражении. Тем интереснее будет реванш», - сказал Дмитрий накануне боя. Да и сам Дуродола парень не промах. «Не знаю, как Кудряшов, но я точно стал сильнее», - сказал он.



Теперь Кудряшову крайне важно не отдать сопернику инициативу. Дуродоле – дай шанс, ошеломит. Россиянина трудно представить работающим в стиле Мэйвезера или Джонса-младшего, уходящих от ударов. Значит выход только один – давить самому и давить еще сильнее.

Для того, чтобы адаптироваться к стилю нигерийца Кудряшову выписали из Франции Юри Каленгу. Хотя не слишком-то он похож на Дуродолу. Но это лучше, чем спарринг с Табисо Мчуну.

Шансы вновь на стороне россиянина. Нет оснований не верить его словам и словам его тренера о сделанных выводах. Остается побеждать. Бойцы более-менее одного уровня. И поединок совершенно точно не пройдет всю дистанцию. Скорее, даже завершится в ранних раундах. Победа дает прямой выход на титул по версии WBC. Будет ли это первый бой с Бриедисом или повторный, узнаем вечером.