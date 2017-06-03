Что скрывает Стивенсон? Или в чем шанс Фонфары

«Советский спорт» - о предстоящем бое за титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, в котором Адонис Стивенсон встретится с Анджеем Фонфарой.

Боксеры уже встречались три года назад. Ни у кого не вызвал сомнений результат – победил Стивенсон. Победил, несмотря на то, что оказался в нокдауне. Он сам два раза «уронил» Фонфару. Раз, победитель очевиден, к чему второй бой?

Стоит сказать, что делами Стивенсона занимается Эл Хэймон. Тот самый, кто рулит карьерой Деонтея Уайлдера. Американец провел пять необязательных защит титула. Для Стивенсона это будет уже шестая.

И если Уайлдер какими-то правдами и неправдами сбежал от своего обязательного претендента, претендент на титул канадского боксера спокойно ждет не первый год. Это колумбиец Элейдер Альварес. И чтобы понять терпение претендента, нужно сказать, что его делами занимается тоже Эл Хэймон.

Отсюда и смиренность Альвареса. У них даже один менеджер – Ивон Мишель, который буднично перекладывает деньги из кармана канадца в карман колумбийцу. Все все устраивает, Элейдер ждет и продолжит ждать, пока деньги текут. Понятное дело, что чемпион-Стивенсон Хэймону принесет больше прибыли, чем чемпион-Альварес. Видимо, с этим согласен и колумбиец, который не шумит и кормится из рук.

А почему Фонфара? Это уже узнаваемое лицо. Уважаемый боксер в полутяжелом весе. И он намного интереснее, чем Шон Монахэн, с которым переговоры велись изначально. И самое главное, карьера поляка, как и карьера Адониса уже пошла на спад. То есть, опять случай с минимальным риском. Это вам не Индонго и Дурадолу из Африки звать.



Томас Уильямс крепко потрепал Стивенсона в последнем поединке, а Анджей год назад потерпел тяжелое поражение от Джо Смита. Затем, правда, была победа над Чедом Доусоном. Но Доусона лет пять уже никто не вспоминал.

И все-таки есть небольшая надежда, что Фонфара за это время сумел прибавить. Он начал сотрудничество с Вирджилом Хантером – тренером Андре Уорда. Главной задачей поляка в предстоящем бою станет нивелирование рубящего удара канадца с левой руки. Уж сколько побед этим ударом Стивенсон одержал. Задача непростая. Адонис всегда удобного случая дожидался. Вот и узнаем, насколько мастеровитый тренер Хантер. И что он придумал.



А на деле, скорее всего, мы увидим повторение результата трехгодичной давности.