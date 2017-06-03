Что скрывает Стивенсон? Или в чем шанс Фонфары
«Советский спорт» - о предстоящем бое за титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, в котором Адонис Стивенсон встретится с Анджеем Фонфарой.
Боксеры уже встречались три года назад. Ни у кого не вызвал сомнений результат – победил Стивенсон. Победил, несмотря на то, что оказался в нокдауне. Он сам два раза «уронил» Фонфару. Раз, победитель очевиден, к чему второй бой?
Стоит сказать, что делами Стивенсона занимается Эл Хэймон. Тот самый, кто рулит карьерой Деонтея Уайлдера. Американец провел пять необязательных защит титула. Для Стивенсона это будет уже шестая.
И если Уайлдер какими-то правдами и неправдами сбежал от своего обязательного претендента, претендент на титул канадского боксера спокойно ждет не первый год. Это колумбиец Элейдер Альварес. И чтобы понять терпение претендента, нужно сказать, что его делами занимается тоже Эл Хэймон.
Отсюда и смиренность Альвареса. У них даже один менеджер – Ивон Мишель, который буднично перекладывает деньги из кармана канадца в карман колумбийцу. Все все устраивает, Элейдер ждет и продолжит ждать, пока деньги текут. Понятное дело, что чемпион-Стивенсон Хэймону принесет больше прибыли, чем чемпион-Альварес. Видимо, с этим согласен и колумбиец, который не шумит и кормится из рук.
А почему Фонфара? Это уже узнаваемое лицо. Уважаемый боксер
в полутяжелом весе. И он намного интереснее, чем Шон Монахэн, с которым переговоры велись изначально. И самое
главное, карьера поляка, как и карьера Адониса уже пошла на спад. То есть, опять случай с минимальным риском. Это вам не Индонго и Дурадолу из Африки звать.
Томас Уильямс крепко потрепал Стивенсона в последнем поединке, а Анджей год назад потерпел тяжелое поражение от Джо Смита. Затем, правда, была победа над Чедом Доусоном. Но Доусона лет пять уже никто не вспоминал.
И все-таки есть небольшая надежда, что Фонфара за это
время сумел прибавить. Он начал сотрудничество с Вирджилом
Хантером – тренером Андре Уорда.
Главной задачей поляка в предстоящем бою станет нивелирование рубящего удара канадца с левой руки.
Уж сколько побед этим ударом Стивенсон одержал. Задача непростая.
Адонис всегда удобного случая дожидался. Вот и узнаем, насколько мастеровитый
тренер Хантер. И что он придумал.
А на деле, скорее всего, мы увидим повторение результата трехгодичной давности.