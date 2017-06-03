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Три версии, почему Дзюба не едет на Кубок конфедераций

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Три версии, почему Дзюба не едет на Кубок конфедераций
Фото: «Советский спорт»

Эмоции улеглись. Поэтому давайте серьезно разбираться, почему форвард сборной России Артем Дзюба, который, казалось, преодолел самый сложный этап в лечении травмированного колена, вдруг стремительно срывается из расположения сборной и уезжает в Россию.

ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ: ФАНТАСТИЧЕСКАЯ

Отъезд форварда действительно был очень стремительным. Таким, что никто из журналистов, живших последнюю неделю рядом с командой, не успел среагировать. Еще в четверг, пусть и с ограничениями, он участвовал в тренировках, а в пятницу пресс-служба красивым финтом помогла форварду незаметно отправиться домой.

Когда Артема не оказалось на утренней тренировке, нам было сказано, что ничего страшного не происходит – просто футболист проходит в отеле индивидуальные процедуры. Учитывая, что Дзюбу на протяжении всего сбора нагружали дозировано – например, он не участвовал в тренировках в тренажерном зале, звучало такое заявление вполне логично.

Но спустя полчаса после окончания тренировки на сайте РФС выходит новость о том, что игрок не едет на Кубок конфедераций. Со словами врача сборной Эдуарда Безуглова и самого Дзюбы. Очевидно, что решение было принято еще до пятничной тренировки.

Всем сразу припомнились слова врача команды перед началом сборов, что риска пропустить турнир для форварда «Зенита» нет - колено находится в хорошем состоянии. Возникает логичный вопрос: как за один день все стало настолько плохо? Ответов, кроме краткого пресс-релиза на сайте РФС, не было. Тогда-то и пришло время конспирологии.

Появилось предположение, что в дело вмешался конфликт. Станислав Черчесов при всей своей обаятельности умеет сжигать мосты. Вспоминаются случаи, скажем так, серьезного расхождения во взглядах с Титовым и Калиниченко – в «Спартаке», с Денисовым – в «Динамо», с Пеевым и Сираковым – в «Амкаре», с Маурисио – в «Тереке». Хорошо, последние два примера закончились примирением, но истории Титова, Калиниченко и Денисова – нет. При Черчесове они больше не играли.

Возможно ли, что за день между Дзюбой и Черчесовым что-то произошло, и к утру созрело решение отправить форварда домой? В жизни все возможно. Но голливудский фильм «Стражи Галактики» по сравнению с этой версий кажется хорошей, добротной документалкой.

Чтобы так рвануть, конфликт должен был зреть не один день. Ничего подобного не было на открытых тренировках и в помине. Дзюба был привычно весел, много шутил. А Черчесов выглядел спокойнее австрийских гор.

ВТОРАЯ ВЕРСИЯ: МАЛОРЕАЛЬНАЯ

Продолжаем мыслить логически: значит - Дзюба не хочет играть за сборную? Все, кто находился рядом с командой, понимают, что это неправда. Травма действительно есть, и она не давала игроку работать в полную силу на сборах. А Артем очень хотел поехать на турнир.

Иначе, зачем отнимать у себя десять дней отпуска? Чтобы сходить в австрийские горы? Попробовать местную кухню? Объясните, если знаете, что привело Дзюба в Австрию, если не желание поехать на Кубок конфедераций?

Скорее, правильнее поставить вопрос по-другому: почему Дзюба, терпевший боль и игравший с опухающим коленом в «Зените», не может провернуть такой же подвиг в сборной? Потерпеть, в общем.

Во-первых, в «Зените» у форварда была возможность заниматься в щадящем режиме. Здесь, в Австрии, такой возможности нет. Тренировки у сборной одноразовые, но очень интенсивные. Во-вторых, Дзюба – это «физика» и напор. Находясь не в стопроцентном состоянии, он далеко не так опасен. И самое главное: как быть Черчесову? Как делать ставку на форварда, который не может полноценно готовится к турниру. К турниру, который для самого Черчесова может стать судьбоносным.

Тем более, что это бьет по самооценке других нападающих – Смолова, Полоза, Бухарова, Каннуникова. Что ж, они настолько хуже, что лучше наигрывать полутравмированного и неготового Дзюбу, чем сделать ставку на кого-то из них?

ТРЕТЬЯ ВЕРСИЯ: САМАЯ АДЕКВАТНАЯ

Важная деталь: в четверг, за день до отъезда, Дзюба приехал на тренировку позже остальных. Когда зенитовец появился на поле, к нему подошел Габулов и спросил, что с ним. Дзюба в ответ только поморщился.

А после тренировки, вечером, у журналистов было запланировано интервью с главным тренеров. Обычно очень пунктуальный Черчесов опоздал на полчаса. Думается, неслучайно. Вполне возможно, что после занятия выяснилось: две подряд тяжелые тренировки отрицательно сказались на колене Дзюбы. И сразу после ужина состоялся разговор между футболистов, Черчесовым и врачами, по итогам которого и было принято то самое решение.

А как быть со словами врача недельной давности – о том, что никаких рисков нет? А представьте, что врач сказал бы иначе: риск есть. Это бы создало дополнительный и ненужный сборной ажиотаж. Каждый пресс-подход начинался и заканчивался с вопросами: «Что там у Дзюбы?». И вместо спокойно и планомерной подготовки команды получила бы сагу.

Чтобы избавить себя от этого, проблема была завуалирована. Но, повторюсь: проблема была. Это точно. Дзюба вообще не работал в тренажерном зале, а некоторые беговые упражнениях выполнял с осторожностью. Все это и тот факт, что Дзюба пожертвовал внушительной частью отпуска ради одной лишь попытки поехать на турнир, думаю, четко свидетельствует - форвард сделал все возможное. И если он в итоге за день до конца австрийской части сборов уехал из сборной, значит – другого вариант не было.

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