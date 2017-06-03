«Позовем Кокорина и Дзюбу в эфир». Как «Матч ТВ» покажет нам Кубок конфедераций

Наталья Билан на Петербургском международном экономическом форуме Фото: Фонд «Росконгресс»

Креативный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан – о сложностях в подготовке трансляций, Орлове с Погореловым в рейтинге комментаторов и споре с коллегами.



О проблемах поздней покупки телеправ на Кубок конфедераций

– Мы должны зарабатывать деньги, как любой бизнес-канал. Чем меньше времени до старта, тем сложнее привлечь дополнительные ресурсы. По освещению проблем нет – мы же спортивный канал. Если бы вдруг права транслировать нас лишили – это была бы трагедия, но мы все равно бы освещали Кубок. Потому что наш канал – про спорт.

О трансляциях Кубка конфедераций

– Четыре города Кубка конфедераций находятся недалеко друг от друга. Я не уверена, что мы будем делать студию в каждом городе, но доступа у нас будет больше. В Москве рассматриваем возможность работать на одной из самых главных площадей страны. Мы не до конца проработали деление матчей с Первым каналом, как мы будем показывать – параллельно или с повторами. Но вокруг будут документальные фильмы, обвязки, эксперты. Количество контента будет большое – сравнимо с чемпионатом Европы-2016. Особое внимание уделим матчу открытия.

О приглашении Артема Дзюба в студию

– Каждый спортсмен, который не может участвовать в соревнованиях, попадает в поле зрения телеканала. Будем разговаривать с Артемом, но для спортсмена неучастие – это обида, какая бы причина ни была. Если он сможет преодолеть ее и помочь нам, мы будем рады. Он эмоциональный человек, создан для телевидения. Кто еще? Надеемся, Роман Широков будет появляться чаще, братья Березуцкие у нас уже бывали. Кокорин же не участвует в Кубке Конфедераций? Мы и с Кокориным поговорим. Мы открыты всем: для нас спортсмен в эфире – знак того, что спорт смотрят.

О снижение рейтингов РФПЛ по данным Mediascope

– Это неправда. Это некорректные, неправильно трансформированные данные. Проблему телеметрии мы не можем решить одним каналом. Мы хотим лоббировать измерения внедомашнего смотрения. Спорт мужчины исторически смотрят вне дома. Женщина может вовлечь семью в просмотр сериала, мужчина хочет смотреть спорт один, поэтому он уходит из дома. Если мы будем мерить внедомашнее смотрение, цифры «Матча» могут быть иными. До нас это никого не волновало, но нас волнует – мы тратим огромное количество денег на права.

По аудитории мы выполнили наши показатели в 2016 году: закончили год с долей 3,2 мужской аудитории 25-59. Сейчас мы идем по 2017 году с долей 3,4 в категории «мужчины 18+». Мы делаем прогноз, и если мы идем ниже прогноза, для нас это катастрофа, мы теряем деньги. Поэтому мы идем по плану.

О рейтинге комментаторов

– В этом году вы сделали рейтинг комментаторов, на последних местах всегда Федор Погорелов и Геннадий Орлов. К ним будут какие-то санкции?

– Какие санкции? Как вы можете так говорить? Мы же сами запустили рейтинг!

– Но вы видите, что комментатор не нравится аудитории. Он будет продолжать работать?

– Не знаю, он же кому-то нравится! Он не нравится, наверное, болельщикам «Зенита», аудитории сайта «Матч ТВ», которая голосует. Какие санкции предъявить человеку?

– Для чего тогда рейтинг нужен?

– Может быть, он для самих комментаторов?

Спор со Sports.ru

– Информационная война против «Матч ТВ»? Это не информационная война, это желание отвлечь от предмета юридического разбирательства, которое ведется между Sports.ru и нашим субхолдингом. Коллеги изначально интересовались нашим творчеством – это естественно. Я не назвала бы это войной, война – это когда вы разговариваете на равных. Мы не разговариваем так, как портал Sports.ru.

– Есть возможность мирного урегулирования?

– Этот вопрос лежит в юридической плоскости. Если юристы решат пойти на мировое соглашение – да. Мы не делим спорт со Sports.ru. Мы никогда не решали ничего по звонку. Навоша (Дмитрий Навоша – гендиректор Sports.ru – Прим.ред.) сам себе противоречит – то он хочет жить в цивилизованном обществе, платить, побеждать в суде, отстаивать права. То он жалуется, что ему никто не позвонил – ты то, а мы это. Мы так не можем, мы очень крупный холдинг, мы можем только юридически защищаться. Не знаю, о чем договариваться, мы никого не обижали.