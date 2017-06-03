«Видео с Орловым создало ажиотаж». Карпин – об имидже «Матч ТВ» и Дзюбе-эксперте

Валерий Карпин на Петербургском международном экономическом форуме Фото: Фонд «Росконгресс»

Редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин – об участии в ПМЭФ, трансляциях Кубка Конфедераций и рейтинге комментаторов.

«Зритель будет не только слышать, но и понимать футбол на Кубке конфедераций»

– Увидели ли что-то новое на ПМЭФ?

– Дискуссия в большей степени была не о спорте, потому что «Матч ТВ» не в праве на это повлиять. Больше говорили о развитии и подаче спортивного контента. Мы вынесли на всеобщее обсуждение то, о чем говорили много раз внутри коллектива.

– На Кубке конфедераций вы будете делать разбор эпизодов прямо во время матча. Как это будет происходить?

– Все то же самое, что и после матча. Только во время. Весь тот разбор, который мы попробовали в программе «Тотальный разбор», будет применен во время игры. Теперь не только комментатор будет говорить, по какой схеме играет команда, но и сразу же это будет показано с помощью картинок. Зритель будет не только слышать, но и понимать.

– Игроки не всегда охотно общаются с прессой. Как вы налаживаете контакт со сборной России?

– Договариваемся. Мы покажем все, что сможем. Главное, чтобы было что показывать.

– Качество показа матча ЦСКА – «Спартак» соответствует качеству показа, например, матча «Реал» -»Барселона» и можно ли их сравнивать?

– Конечно, можно. А в чем отличается показ? Количество камер? Вместо 32 камер можно поставить 64, если есть на это место. Сама технология показа зависит от количества камер.

Сергей Фурсенко: Будем восстанавливать мощь «Зенита»

«Дзюба-эксперт? Было бы хорошо»

– Понимаете, в какой футбол будет играть «Зенит» под руководство Роберто Манчини?

– Можем судить только о том, что видели. Вроде бы судить надо по «Манчестер Сити», где Манчини проповедовал атакующий футбол. Наверно, с этим прицелом его и берут в «Зенит».

– Артем Дзюба пропустит из-за травмы Кубок Конфедераций. Может, стоит его пригласить в студию «Матч ТВ» экспертом?

– Может быть, посмотрим.

– Вы не будете против?

– Конечно нет. Было бы даже хорошо.

– Геннадий Орлов продолжит комментировать в следующем сезоне?

– Возможно, да.

– Как вы отнеслись к видео, которое попало в интернет? Как отреагировали?

– Так. А в чем вопрос?

– Это видео нанесло репутационные потери?

– Ажиотаж создало. Репутационные потери – не думаю.

– «Матч ТВ» запустил рейтинг комментаторов. Что будет с теми, кто стабильно на последних местах?

– Рейтинг создали для того, чтобы привлечь зрительский интерес, чтобы пользователи реагировали. И это дало свои плоды.

– Какие именно?

– Голосующих, заходящих на сайт стало гораздо больше. Плюс это дает оценку: субъективную, конечно, но оценку. И интерактив для болельщиков.

– Матчи «Зенита» в следующем сезоне тоже будут комментировать только два человека?

– Посмотрим. Узнаете (улыбается).