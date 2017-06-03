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Перед финалом. Что происходит вокруг матча «Реал» - «Ювентус»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Перед финалом. Что происходит вокруг матча «Реал» - «Ювентус»
Фото: Gettyimages.ru

В Кардиффе 3 июня состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют итальянский «Ювентус» и испанский «Реал». «Советский спорт» рассказывает о том, что происходит накануне матча.

20:07. Серхио Рамос прикололся над Жераром Пике, купив тому билет на финал.

19:56. Алессандро Дель Пьеро нахваливает главного тренера «Ювентуса».

19:40. «Советский спорт» взялся за статистику и теперь объясняет, почему победит «Ювентус».

19:31. Роналду желает Буффону плохого дня.

19:25. Пример европейского патриотизма. Испанец Хави будет болеть за итальянский клуб.

19:19. А защитник «Ювентуса» дани Алвес рассказал об ошибке «Барселоны», в которой она не создается. 

19:15. Еще фото из Кардиффа.


19:11. И слушаем, что Юрий Ковтун рассказал про оборону «Ювентуса».

19:03. Вспоминаем лучшие финалы Лиги чемпионов.

19:00. А вот самые яркие цитаты по матча.

18:55. Александр Мостовой говорит о том, что «Ювентус» «выключит» Роналду»

18:50. «Реал», выигравший два Кубка чемпионов за последние три сезона, снова играет в финале.

Сливочные» являются рекордсменами по победам в Кубке чемпионов, выиграв этот турнир 11 раз, а в последних двух финалах они одолевали своих земляков из «Атлетико». На этот раз «Реал» прошел команду Диего Симеоне на стадии полуфинала.

Для «Ювентуса» финал станет вторым за три года. В позапрошлом сезоне туринцы обыграли в полуфинале как раз «Реал», но в решающем сражении были биты другой командой из Испании — «Барселоной» (1:3). 

18:45. Юрий Цыбанев напророчил нам битву века. Где-то мы это уже слышали.

18:40. Где-то в районе Кардиффа находится наш корреспондент Дмитрий Гирин, который успел подружиться с болельщиками обеих команд.


18:35. Если вы не знаете, что из себя представляют обе команды, рекомендуем ознакомиться с двумя материалами.

Всемогущий Буффон. Что «Юве» противопоставит «Реалу»?

Огнедышащий Роналду. Что «Реал» противопоставит «Юве»?

18:30. Для начала посмотрим на результаты нашего опроса. 

Голосование: Кто станет победителем Лиги чемпионов?

18:20. Отметим, что это будет первый финал главного клубного турнира Европы, который пройдет под крышей. Стадион «Миллениум» обладает возможностью закрывать крышу при необходимости, и именно эта мера будет принята в целях безопасности.

Матч

Ювентус - Реал

Место и дата

03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция


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