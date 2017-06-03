Вам, видимо, только ЮАР в PRO-12 и не хватало?!

Чемпионат Guinness PRO-12 объединяет под свои знамена лучшие регбийные клубы Ирландии, Шотландии, Уэльса и Италии. Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов рассказывает, чем руководство «Кельтской лиги» решило удивить общественность.

Возможны ли исторические изменения в устоявшемся чемпионате Guinness PRO-12? Сложно поверить, но да! Если, скажем, взять да и пригласить к участию в Лиге команду из далекого зарубежья. Пока большинство команд либо не дотягивают по уровню, либо заняты внутренними «разборками» в национальных чемпионатах, на африканском континенте появился подходящий кандидат. Клуб «Читас» из города Блумфонтейн, что расположен в ЮАР, получил приглашение от руководства Guinness PRO-12 принять участие в чемпионате.

Не далековато ли придется ехать новичкам? Как говорится, «для бешеной собаки и семь верст не крюк». Так что южноафриканцы, может, и найдут способ побыстрее добираться на выездные матчи. Тогда следом возникает другой вопрос: почему именно ЮАР и именно «Читас»? А вот тут уже начинается самое интересное. Выбор оргкомитета «Кельтской лиги» пал на южноафриканцев не случайно. Поныне «Читас» выступали в лиге «Супер Регби», куда входят клубы, представляющие, преимущественно, Южное Полушарие. Но реновации, похоже, касаются в наше время всех и каждого. «Супер Регби» также решили быть в модном тренде и приняли решение сократить чемпионат на три команды. Двух представителей лишится ЮАР и одного Австралия. Кто именно останется за бортом турнира, пока не ясно, но, вероятнее всего, «Кингз» и именно «Читас» услышат горькое: «Вы – самое слабое звено, прощайте!».

Тут-то руку помощи им и протянет «Кельтская лига». Этот чемпионат уже долгое время ищет способы выйти на просторы Северной Америки и удаленных регионов Европы. А чем ЮАР не Европа? Остается надеяться, что у «Читас» хватит сил и уровня, чтобы не плестись в хвосте турнирной таблицы. Этим в последнее время занимаются итальянские гранды «Зебре» и «Бенеттон Тревизо», успокоившись, что из PRO-12 вылетать просто некуда.

В «Супер Регби» дела у «гепардов» шли ни шатко ни валко. С 2006-го года «Читас» не поднимались выше шестого места. Да и шестая строчка была в истории лишь однажды. Традиционно «гепарды» плетутся в хвосте турнирной таблицы, чем безумно огорчают не только болельщиков, но и быстроногих животных, чьим именем они называются.

Но, несмотря на отсутствие выдающихся успехов, южноафриканская франшиза тешит себя надеждой выйти на северный рынок. Руководство «Читас» пока что опровергает официальное приглашение в PRO-12, но не отрицает наличия переговоров. Пойдет ли такая глобализация на пользу «Кельтской лиге» или снизит ее привлекательность – вопрос времени, наличие экстравагантной для Европы команды с другого континента – дело вкуса. Но увидеть клуб из ЮАР в PRO-12 будет как минимум интересно.