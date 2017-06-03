Одиннадцать крутых исторических фото о спорте

«Советский спорт» время от времени балует своего читателя подборками исторических фотографий на спортивные темы. Сегодня – новая подборка.

Начнем сегодня с автоспорта. Не поверите, но именно вот так раньше снимали «Формулу-1». Это 60-е годы прошлого века.

Перенесемся в май 1950-го. В английском городе Сильверстоуне прошла первая гонка первого чемпионата «Формулы-1».

А это победитель того самого первого чемпионата «Формулы-1» Эмилио Джузеппе (Нино) Фарина на «Alfa Romeo Tipo 158».

Гонщики на мотороллерах «Vespa» перед стартом. Летние Олимпийские игры. Рим. Италия. 1960.

Теперь к хоккейной истории. Первый хоккейный вратарь, надевший маску во время игры регулярного чемпионата НХЛ — Жак Плант (США). Дата сохранилась: это 1 ноября 1959 года.

Ну, а эту дату специально запомниать и не надо. Это 1972 год, и это знаменитая суперсерия СССР-Канада. Кстати, в этом матче – 7:3 в пользу СССР

Олимпийская хроника. Итальянские бобслеисты вылетают с трассы. Олимпиада в Гармиш-Партенкирхен, Германия, 1936 год

Олимпийский трамплин. III зимние Олимпийские игры. Лейк-Плесид, США, 1932 год

Церемония открытия XXII Олимпийских игр в Москве. СССР, 19 июля 1980 года.

1964-й год. Бобби Фишер играет на 50-ти досках одновременно. Выиграл 47 партий, 2 ничьих, одну всё же проиграл... Ему в этот момент всего 21 год.

Пол Андерсон отрывает от стоек 2840 кг. Самый большой вес когда-либо поднятый человеком. 1957 г. Токкоа. США.