Сливки мировой сцены Dota 2 в Москве. Превью EPICENTER: Moscow

Сегодня в Москве стартует один из важнейших кибертурниров года. С 4 по 11 июня десять лучших команд из всех регионов ворвутся в ожесточенную схватку за призовой фонд в размере полумиллиона долларов и возможность выступить на чемпионате мира в Сиэтле. В преддверии праздника Dota 2 мы пытались разобраться, чем ремейк прошлогоднего турнира лучше оригинала.

Считаем нужным, впрочем, отметить, что тот оригинал своим блеском затмил все мировые турниры — хотя и не без помощи конкурентов. За месяц до этого публика увидела провальный в плане проведения и освещения The Shanghai Major, а после зрителям пришлось довольствоваться блеклым Dota Pit и, мягко говоря, странным WePlay в Киеве.

На фоне этого организаторы EPICENTER представили идеальный турнир — первый матч чемпионата начался секунда в секунду по плану, игроков поселили в один из лучших отелей столицы и баловали плюшевыми подарками, а зрителей ожидала отменная шоу-программа.



Великолепно оформленный зал прекрасно дополнили технические новинки, грозный гигант Рошан между кабинками и оригинальная подсветка потолка. В свободное время зрители могли взять автографы любимых игроков, сфотографироваться с лучшими косплеерами Европы в образах героев Dota 2, испробовать новинки VR (виртуальная реальность) и даже посмотреть эксклюзивные кадры из фильма «Варкарфт» под комментарии его режиссера Данкана Джонса.





Зрители — и в Интернете, и на месте проведения — тогда оказались в восторге. Впрочем, как мы уже отметили, у нынешнего EPICENTER есть несколько козырей в рукаве, которые могут заставить забыть о празднике годичной давности. Что же это?



Май 2016. За несколько дней до ивента сыграны отборочные на официальный турнир Valve — The Major. В Москву приезжают восемь участников чемпионата в Маниле, для которых EPICENTER может стать лишь первым пунктом в программе подготовки. VP и No Diggity уже точно остаются дома; попытки показать максимум заканчиваются провалом для обоих коллективов.



В этом году большинство участников рассматривают турнир как шанс получить путевку на The International. Ранее Valve уже показали: выигрываешь LAN-ивент — добро пожаловать на чемпионат мира или major-турнир. Потому EPICENTER в этом году станет не просто крупным турниром, но и плацдармом для выявления отношений в борьбе за инвайты.



Поднимет без того высокий градус напряжения и новая система проведения. Если год назад турнир wild-card предполагал вылет двух команд после пары матчей, то в этот раз в групповой этап проходят все десять коллективов. С другой стороны, в плей-офф участие примут только шесть лучших команд.





Количество матчей на сцене сокращено в два раза — впрочем, помимо значения каждой серии, роль будет играть свободное время болельщика. Если год назад фанат физически не успевал попробовать все заготовленные организаторами фишки, то теперь лишнее время появится. Сцену EPIC Esports Events наверняка тоже пустой надолго не оставят — сюрпризы точно будут.



Еще немного о сцене: в этот раз ведущим турнира станет известный спортивный журналист Павел Занозин. В том, что популярнейший комментатор Виталий «v1lat» Волочай сможет вновь завести толпу, никто не сомневался — но теперь он займет привычное место кастера и будет освещать сами матчи. Это, несомненно, плюс.



Все это, как ожидают организаторы, позволит привлечь гораздо больше публики — если в прошлом году до отказа был забит шеститысячный Крокус Сити Холл, то в этот раз планка вдвое выше. ВТБ Ледовый дворец уже принимал соревнования по Counter-Strike и League Of Legends. Как показывает практика, в СНГ любят киберспорт.



Переходя к турнирным раскладам, нельзя не отметить еще один важный фактор. На второй ивент серии были приглашены две наиболее популярные СНГ-команды — Natus Vincere и Virtus.Pro, причем шансы на успех у этих ребят значительно выше, чем у тех же «медведей» год назад. Не забываем и о пятерке Planet Odd с участием Романа ‘Resolut1on’ Фоминка — москвичам и гостям города будет за кого поболеть.





«Рожденным побеждать», правда, до публики еще нужно добраться: организаторы определили украинскую команду в «группу смерти». За три слота в плей-офф с Na’Vi будут бороться действующие лидеры сезона OG и победители прошлого EPICENTER Team Liquid, а также встрепенувшиеся после двух замен LGD.FY и грозные Team Secret.



OG в новом патче, конечно, смотрятся бледновато — злые языки поговаривают об отсутствии мотивации и несостоятельности команды в текущей мете. Впрочем, нет никаких сомнений в том, что на турнире подобного уровня пятерка Таля Айзика привезет свои лучшие стратегии и откажется от экспериментов с пиками из предыдущей версии игры. Букмекеры в один голос называют OG главным фаворитом турнира в Москве.



Liquid и Secret готовы сделать все, чтобы получить две оставшихся путевки на мейн-ивент (часть турнира, проходящая на стадионе), тем более что каждой из них это просто необходимо. Liquid, к примеру, в последнее время выигрывают турниры с не самым серьезным составом участников, и лишь на EPICENTER смогут встретиться с мировыми лидерами. Кроме того, они защищают чемпионское звание, а это всегда непросто. Team Secret, в свою очередь, хотят прервать серию поражений на LAN-турнирах — несколько последних мест на стадионах при шикарном перфомансе в онлайн-играх выглядят странно.





Да, Natus Vincere здорово выросли после возвращения Акбара «SoNNeikO» Бутаева, но большинство специалистов все же сомневается в возможностях «рожденных побеждать» навязать борьбу одной из трех вышеуказанных команд. Впрочем, ничего нереального в этом нет — стоит только начать с победы над китайским коллективом LGD, которая пока выглядит простейшей из задач.



В группе B нас ждет фантастическое противостояние Evil Geniuses и Virtus.Pro. На The Kiev Major команды так и не встретились, но сейчас попали в одну группу и будут бороться за путевку в полуфинал. По текущим результатам фаворитом выглядят американцы — победа на DAC против неуверенного выступления «мишек», которые сами отмечают, что играют слабее. На другой чаше весов домашняя арена, умение VP быстро приспосабливаться к новым патчам и личный скилл. Аналитики считают, что шансы равны.



Разумеется, не стоит забывать и об iG. Представители Поднебесной в версии 7.06 немного сбавили обороты, но легендарный BurNing наверняка уже приготовил соперникам пару сюрпризов. Команда, само собой, жаждет взять реванш у Virtus.Pro после полуфинала The Kiev Major, да и в борьбе за третье место выглядит предпочтительнее оппонентов — и молодых азиатских талантов Clutch, не имеющих опыта на LAN-турнирах, и Planet Odd (бывших Thunderbirds), которые никак не могут выйти из кризиса.





Время начала игр указано по CEST — центрально-европейскому часовому поясу. По московскому времени игры стартуют на час позже указанного



В любом случае недооценивать нельзя никого — каждое противостояние вызывает неподдельный интерес как раз тем, что может закончиться с любым исходом. Так, мы привыкли к расслабленному старту от OG и EG, чем вполне в состоянии воспользоваться LGD или Planet Odd. На EPICENTER может случиться все что угодно — именно поэтому турнир в Москве готов стать одним из самых ярких чемпионатов в истории киберспорта.