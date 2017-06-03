Характер ценнее победы. Почему россиян стоит похвалить за матч с Францией

«Советский спорт» - о поражении сборной России от команды Франции во втором туре Мировой лиги.

В стартовом составе сборной России ожидаемо произошло одно изменение. Вместо связующего Дмитрия Ковалева вышел Павел Панков. В предыдущей встрече Ковалев получил травму, поэтому его решили приберечь.

Но отнюдь не о здоровье Дмитрия были мысли в начале матча. Особенно при счете 1:8 не в пользу россиян. Хотелось философствовать на тему своего места в жизни и особенно о месте волейбольной сборной в координатах Мировой лиги. Изначально было понятно: сборная Франция сильнее россиян, но не настолько же!

Денис Бирюков и Максим Жигалов то и дело рубились в блок и провели неудачный отрезок матча. Не лучше выглядел и Егор Клюка. В запасе же на заднюю линию оставался только дебютант Егор Феоктисов. Дмитрий Волков приболел. Весьма некстати.

Кое-как россияне к концу сета наладили игру. Вторая партия также осталась за французами. Они достаточно уверенно вели, и россиянам приблизиться не дали. Но на фоне провала в прошлом сете, на этот раз действия сборной России можно было считать успешными.

Едва ли кто сомневался в итоговой победе французов, но россияне не сдались без боя. И в третьей партии навязали максимальную борьбу. Пошла подача у Бирюкова. Заработал блок Ильи Власова и Ильяса Куркаева. Появилась надежная защита. За таким переломом было приятно наблюдать. И вдвойне, потому что на площадке были молодые игроки, а также Бирюков и Жигалов, которые неудачно провели клубный сезон.

Жигалов в плей-офф за «Белогорье» ни разу не подал навылет, а семи матчах за сборную выполнил 17 эйсов. Бирюков второй матч подряд показывает высокую результативность. Сегодня – 15 очков.

Третью партию россияне уверенно взяли, и в четвертой вплоть до счета 15:16 шли очков в очко. Дело решили пара неудачных действий в атаке, которыми воспользовались французы. Они выиграли матч.

Но за сборную России не было стыдно. И главное, она показала высокий потенциал.

В воскресенье россияне завершат этот игровой уик-энд матчам с болгарами.

Россия – Франция – 1:3 (13:25, 20:25, 25:22, 21:25)



3 июня. Казань. Центр волейбола. 4000 зрителей.



Россия: Власов, Панков, Бирюков, Жигалов, Клюка, Куркаев – старт, Мартынюк (либеро), Зеленков, Кимеров.



Франция: Клевено, Тоньютти, Линель, Ле Ру, Бойер, Ле Гофф – старт, Гребенников (либеро), Бризар, Патри, Россар.