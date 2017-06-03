Короли Европы. «Реал» выиграл Лигу чемпионов

«Реал», разгромив в финале «Ювентус» - 4:1, во второй раз подряд и 12-й в истории выиграл Лигу чемпионов. О том, как это было, в репортаже спецкора «Советского спорта» из Кардиффа.

МАЛЕНЬКИЙ ВАВИЛОН

Все, кто хоть раз провел несколько дней в Лондоне, знают, что к истинной Британии этот город не имеет никакого отношения. Это настоящий Вавилон, смешение всех возможных рас и национальностей. Тут очень быстро перестаешь думать о своем акценте и уж тем более стесняться его.

Поезд из Лондона в Кардифф был уменьшенной копией этого Вавилона (а почти все приехавшие на финал болельщики поселились в Лондоне, так как столица Уэльса – городок маленький, и найти жилье тут было решительно невозможно; представьте, что если бы финал Лиги чемпионов проходил в России, его бы решили провести, ну, скажем, в Иваново – масштабы сопоставимы). И тут перестаешь чему либо удивляться. Позади меня ехали члены российского фан-клуба «Реала».

- Удалось достать считанное число билетов, помог клуб, - рассказал лидер фан-клуба Амин. – А тут еще и с британской визой сложно. Между ответным полуфиналом и финалом срок маленький – меньше месяца, а делают ее 15 рабочих дней. Я отправил в консульство билеты, написал, что еду на футбол, так мне дали однократную визу только на несколько дней.

И это действительно уникальный случай, ибо стандартная британская виза – многократная сроком на шесть месяцев.

Амин был и в Лиссабоне в 2014-м, и в Милане в 2016-м. И, конечно, надеялся на победныйхет-трик, об этом можно было даже не спрашивать.

А на соседнем сиденье ехал костариканец Алехандро. Разумеется, болельщик «Реала» - КейлорНавас там национальный герой.

- Да я был в Париже, на «РоланГаррос», а потом получилось купить билет, вот и поехал, - объяснил он. Действительно, а почему бы и нет?

- Как у вас там в России, готовятся к чемпионату мира? – спросил Алехандро. – Мои дети очень хотят поехать к вам в 2018-м году, если Коста-Рика, конечно, пройдет отбор. Думаю, мы точно приедем. Как у вас в июне, хорошая погода, тепло?

Подумалось, что не нужно расстраивать человека и говорить, что пару дней назад в Москве выпал снег. Нельзя так вот сразу отпугивать потенциальных гостей. Я успокоил Алехандро, сказав, что в июне в России тепло и хорошо.

И ПРИЧЕМ ТУТ «СПАРТАК»?

Подразумевается, что финал Лиги чемпионов – это праздник. Но всегда ждешь подвоха – потасовку фанатов, стычку болельщиков с полицией или чего-нибудь еще в этом духе. Но на этот раз в Кардиффе царила натуральная атмосфера фестиваля дружбы народов. В этом смысле, конечно, повезло, что не встречались английский и немецкий клубы. Испанцы и итальянцы даже пивом накачивались как-то интеллигентно и дружелюбно. Более того, даже подсказывали друг другу, где тут наливают.

Помимо фанатов «Реала» и «Ювентуса» в Кардиффе были замечены люди в футболках сборных Мексики и Уэльса, бразильских «Гремио», «Сан-Паулу» и «Палмейраса», аргентинских «Боки Хуниорс» и «Ривер Плейт», местных «МЮ», «Ливерпуля» и «Норвича», и даже, страшно сказать, немецкого «Айнтрахта» из Брауншвейга, тихо пылящего себе во второй бундеслиге.

Настоящий взрыв восторга фанатов «Юве» вызвало появление на улице бывшего форварда «Старой синьоры» Фернандо Льоренте, ныне выступающий в валлийском «Суонси», который шел в отель итальянцев повидать товарищей. Пробиться в нужном направлении ему удалось с большим трудом.

Мелькнул в Кардиффе и российский след. Во-первых, на стене старой крепости Кардиффа были развешаны флаги всех 32 участников этой Лиги чемпионов, в том числе ЦСКА и «Ростова».

А, во-вторых, заглянув в один из пабов посидеть и перевести дух, увидел, что по телевизору показывают Кубок мира по… дартсу. На едва ли не главном британском спортивном канале – SkySports 1. И там во втором раунде как раз играли команды России и Австралии. Наш Александр Орешкин (между прочим, обладатель Кубка мира-2012 как раз в команде) обыгрывал своего соперника по фамилии Фергюсон. А у его товарища, болевшего за Орешкина в раздевалке и которого периодически выхватывала камера, на вороте был нашит спартаковский ромбик. А вы говорите, причем здесь «Спартак». Матч по дартсу, да еще в котором наши выигрывают, ужасно захватывал. Но нужно было идти за стадион…

600-Й ГОЛ РОНАЛДУ

Несмотря на то, что «Миллениум», на котором почти 14 лет назад Вадим Евсеев произнес свою легендарную фразу, был закрыт крышей, система вентиляции тут работает отлично. Дым от пиротехники, которую запускали на предматчевом шоу, развеялся мгновенно.

Когда диктор минут за 40 до начала матча объявлял составы команд, самый громкий свист от трибуны с фанатами «Ювентуса» достался, разумеется, КриштиануРоналду. Но португальцу на все это, конечно, плевать – видел и слышал не такое. На нынешнем этапе карьеры он превратился впервоклассного «финишера»: забегов с мячом, как раньше, с обыгрышем пары-тройки соперников Роналду уже не совершает, но открыться, выбрать позицию и пробить в одно два касание – то, что он делает превосходно. Что Криштиану в середине первого тайма и показал. А ведь до этого в игру почти не вступал, коснувшись мяча считанное число раз.

А ведь в начале лучше был «Ювентус». Злее, напористее, настырнее. За первые несколько минут – три удара в створ, причем после попытки ПьяничаНавас по-настоящему выручил. Гол Роналдо туринцев обескуражил. Запомнился момент, когда Дибала запорол перспективную атаку, после чего сразу пятеро игроков «Старой синьоры» остались у чужой штрафной, в то время как «Реал» мчался в контратаку «пять на четыре». Подумалось, что ничем хорошим все это для «Юве» не кончится – разорвут на валлийский флаг.

И тут, очень вовремя, случился шедевр Манджукича. Гол, совершенно точно войдет в историю, как гол ЗинединаЗидана «Байеру» в 2002-м. Гол, который наверняка войдет в заставку следующей Лиги чемпионов.

Но от двойного удара в середине второго тайма «Юве» не оправился. Было бы справедливо, если бы победный гол забил Каземиро – незаметный герой «Реала», добившийся в этом сезоне впечатляющего прогресса. Но жадный до славы Криштиану, очевидно, решил, что так дело не пойдет и приз лучшего игрока матча должен достаться ему, коршуном бросившись на прострел Модрича. Для португальца это был 600-й гол в карьере. Фантастика!

И, в общем, жаль, что все закончилось разгромом – всей своей кампанией в этой Лиге чемпионов «Юве» такого не заслужил. Но «Реал» это волновало в последнюю очередь. «Королевский клуб» стал первым в новейшей истории Лиги чемпионов (то есть с сезона 1991/92), кому удалось взять два титула подряд.