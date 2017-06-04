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Реванш взят, а пояс подождет. Почему Кудряшову рано выходить на титул

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Кудряшов (справа) и Оланреваджу Дородола
Дмитрий Кудряшов (справа) и Оланреваджу ДородолаФото: «Мир бокса»

«Советский спорт» – о победе россиянина Дмитрия Кудряшова над нигерийцем Оланреваджу Дородолой в бою за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.

Первое же падание Дуродолы в этом поединке должно было заканчиваться техническим нокаутом. Долго-долго и неуверенно нигериец поднимался с настила. На просьбу рефери Гуадалупе Гарсии сделать два шага вперед, он не отреагировал вообще. Затем сделал два шага в сторону, не дав рефери возможности прощупать свои руки, чтобы понять, способен ли он защищаться.

Кое-как, защитился. Хотя и пропустил кучу ударов. Где-то вошел в клинч. Где-то отпихнул россиянина, а там - уже оставалось выжить секунд 30.

Выходить на пятый раунд Дуродола откровенно не спешил. Можно было снимать очко, делать предупреждение, останавливать бой. Дуродола вышел не потому что сильно хотел, а потому что не хотел показаться трусом: «Это не я испугался, это у меня перчатка развязалась».

Опасения нигерийца не были напрасными. Он пропустил еще один левый боковой и вновь оказался в горизонтальном положении. Встал он быстрее. На просьбу рефери поднять обе руки, чтобы продемонстрировать свою готовность, он отреагировал странно – поднял одну руку.

И через 30 секунд пропустил еще один левый боковой. Если бы не канаты – был бы третий нокдаун. Гарсии к этому времени, видимо, уже надоели попытки найти взаимопонимание с Дуродолой и он поединок остановил. Кто-то может сказать – рано. Может и так, но соперник Кудряшова последние полтора раунда не проявлял особого желания боксировать. Это тоже правда.

Казалось бы, реванш Кудряшов взял и все хорошо. Ах, если бы! В чем-то он определенно прибавил. Лучше стал защищаться у канатов, двигаясь корпусом. При совсем неприятных ситуациях – навязывал клинч. Коронная комбинация левой – в туловище, левой – в голову отработана идеально. Но во втором раунде Кудряшов слишком откровенно и неприятно проваливался в атаках. Будь в этих ситуациях Дуродола расторопнее – он бы нанес удар, и равновесие россиянину было бы удержать крайне сложно.

В третьем раунде до заключительных пяти секунд у Кудряшова не получилась ровным счетом ничего. Неужели, кончились силы? Прямо навеяло с последнего боя Федора Чудинова... Но Дмитрий попал, и у Оланреваджу сил стало еще меньше.

А если бы это был не 36-летний Дуродола, а 32-летний Майрис Бриедис?! Или маневренный Александр Усик?! Или молодой Мурат Гассиев?! Неприятностей Кудряшов бы не избежал.

Андрей Рябинский до боя признался, что намерен вывести Дмитрия на чемпионский бой в следующем году. Но на это потребуется еще один-три боя. После этого поединка стало очевидно почему титульный бой – не следующий. Сразу выходить на поединок с чемпионом по версии WBC Бриедисом очень рано для Дмитрия. Ошибки у него есть и над ними еще нужно работать. Бриедис не просил Дуродолу. Не простил Марко Хука. И Кудряшова не простит. Дмитрию надо прибавлять.

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