Роналду - «Золотой мяч»! Пять причин, почему «Ювентус» проиграл «Реалу»

«Советский спорт» рассказывает о финале Лиги чемпионов, в котором «Ювентус» разгромно уступил «Реалу» (1:4).

ФОРМА

Мысль о том, что финал может закончиться для «Ювентуса» плачевно, появилась еще до стартового свистка. В тот момент, когда показали футболки команд. Форма «Реала» бросалась в глаза своей яркостью. Лишь на первый взгляд это малозначительная деталь.

Закончив тренерскую карьеру, великий сэр Алекс Фергюсон рассказал футбольным болельщикам историю, как в сезоне 1995/96 ему помогла справиться с чередой неудач девушка-офтальмолог. Видя, что у «МЮ» проблемы в атаке в гостевых матчах, она посоветовала Фергюсону не играть больше в форме серого цвета, а сменить ее на яркую. Аргумент был простым: игроки будут лучше видеть друг друга. Фергюсон прислушался - серая форма была сдана в утиль. Что интересно, в ней «МЮ» сыграл пять матчей и ни разу не победил! К тому моменту девушка в футболе не работала. Фергюсон помог ей устроиться в «МЮ».

В игре с «Ювентусом» футболисты «Реала» нанесли сразу 18 ударов по воротам - фантастический показатель для решающей игры! Сразу 12 из них были нанесены после передач партнеров. Как тут не поверить, что яркая форма помогает? Клуб из Турина играл в менее привлекательной форме - традиционной черно-белой.

БЫСТРОТА

Впрочем, на поле «Реал» выделялся больше футболом - не менее ярким и, что важнее, быстрым. При всех забитых голах «Реал» проявлял как физическую быстроту, так и интеллектуальную.

Особенно классным у команды Зинедина Зидана получился первый гол, забитый Роналду. Перехватив мяч на линии своей штрафной, испанцы за 17 секунд домчались до чужих ворот и отправили мяч в сетку. На первый взгляд, время не выдающееся. Но это если не знать деталей. Во-первых, в атаке поучаствовала сразу шесть игроков, причем Роналду дважды. Во-вторых, футболисты не делали длинных передач - играли только короткими. В-третьих, в ходе атаки Кроос пробежал с мячом несколько метров, промчавшись мимо одного из оппонентов как поезд мимо пешехода. Интересно, что голевую передачу Роналду сделал Карвахаль. Он добежал от своей штрафной до чужой.

Когда «Реал» забивал третий гол, превосходно сыграл Модрич, перехвативший мяч на чужой половин поля у Манджукича. Выполнить пас на Роналду было для хорвата делом техники, которой ему не занимать.

И так резво «Реал» действовал на протяжении всего матча. Этого не скажешь про «Ювентус». В первой голевой атаке на долю секунды потерялся Пьянич, став разводить руками, при третьей резолютивной атаке Манджукич дал опередить себя Модричу. Две мелочи - и получите два гола.

Главная причина такой игры «Реала» - физическая форма. Еще перед финалом Иско и Роналду хвалили Зидана за ротацию состава в ходе сезона. Оба при этом отмечали, что чувствуют себя как никогда прекрасно. В финале они не на словах, а на деле показали, что это действительно так.

Но только ли в форме дело? Возможно, еще и в разнице чемпионатов, которые представляют команды. Когда какой-либо коллектив из России проигрывает европейской дружине, принято кивать на наши скорости и их. Но скорости в чемпионате Италии и чемпионате Испании тоже не одинаковы - в примере интенсивность футбола выше. Против «Ювентуса» в Италии в основном все обороняются. Или «Ювентус» защищается, если открывает счет.

РЕАКЦИЯ

Первый тайм был равным и осторожным. Особенно в исполнении «Реала». В частности, испанцы проиграли «Ювентусу» в количестве ударов - 5-8.

Но все изменилось после перерыва. На поле была одна команда. «Реал» нанес сразу 13 ударов, на которые «Ювентус» ответил всего одним! Невероятные цифры для финала Лиги чемпионов.

«Ювентус» с первых минут использовал прессинг. «Реал» после перерыва решил ответить тем же. Шанс, что банда Аллегри измотается и начнет ошибаться, был. В то же время большого риска для коллектива Зидана не было. Контратака? А кому у «Юве» в нее убегать? Игуаину? Не смешите. Разве что Дибале. Но на этот случай у «Реала» были защитники. В итоге ставка «Реала» на смелость себя полностью оправдала. Три забитых гола за тайм - это сильно.

РОНАЛДУ

Главным героем финала стал Роналду, оформивший дубль. Оба мяча он забил ударом в одно касания, завершая усилия партнеров. Как и в других важных матчах сезона, он играл нападающего в схеме 4-3-1-2. Этим спортсмен показал, что Зидан был прав, когда на данный модуль решил перейти.

В очередной раз Роналду показал, что блестяще играет решающие матчи. Дубль позволил португальцу обойти Месси и выиграть бомбардирскую гонку в Лиге чемпионов - в активе игрока «Реала» 12 голов. Десять из них он забил в плей-офф. Да каким соперникам! «Баварии» - пять мячей, «Атлетико» - три, и вот теперь два «Ювентусу». Славная коллекция.

Роналду или Буффон - кто их них выиграет «Золотой мяч»? Такая интрига была перед финалом Лиги чемпионов. Вопрос решен. И не важно, что выбирать лучшего журналисты будут в конце сезона.

ЗАМЕНЫ

Восклицательный знак в матче поставил Асенсио - футболист «Реала», вышедший на замену. У «Ювенутса» не сыграла ни одна из рокировок. А Куадрадо даже удалился, пусть и не без театральной игры Рамоса. Также у «Реала» на поле по ходу игры вышли Мората и Бэйл. А у «Ювентуса» - Маркизио и Лемина. Качество скамейки - в этом большая разница между двумя командами.

Если бы не гол Манджукича ударом через себя с линии штрафной, то много лет спустя болельщикам «Ювентуса» и вспомнить из этого финала было бы нечего.