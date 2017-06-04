Что проиграл Рамос, победив «Юве» - Алексей Андронов о финале Лиги чемпионов

Перед началом финала практически все сходились во мнении, что шансы итальянского клуба на победу почти равны «Реалу», который все равно считался фаворитом. Начало игры убедило в этом почти всех - «Ювентус» активно шел вперед, и раз за разом погружал штрафную Кейлора Наваса в нервозность. Но - пропустил первым. И сразу от Роналду.

Поднатужившись, итальянцы сумели нанести ответный удар - всего через 7 минут Манджукич забил один из красивейших голов в истории финалов турнира. Казалось, интрига только завязывается. Но последние 5-7 минут первого тайма удивили, и погрузили в раздумья: «Ювентус» внезапно «встал», и только отбивался. Это было именно внезапно, но никак не неожиданно - преимущество «старой синьоры» в начале игры во многом объяснялось сумасшедшим прессингом, под которым «Реал» никак не мог найти себя. Минуте на 8-й режиссер долго и настойчиво показывал недоуменное лицо Криштиано Роналдо, до которого никак не доходил мяч. Собственно, гол Роналдо был чуть ли не первым случаем, когда ему качественно доставили мяч в ноги.

Концовка первого тайма, когда почти все в «Ювентусе» «еле дышали» - очевидно, был замечен Зиданом. «Реал» в общем-то спокойно воспринимал то, что его заставили играть на контратаках, а Иско, Крооса и Модрича будто прожевывали огромные челюсти. Зидан прекрасно знал - вечно так продолжаться не может. И оказался прав - во втором тайме на поле вышел другой «Ювентус». Попытка продолжить «давление на мяч» быстро захлебнулась, а затем «Реалу» повезло с рикошетом. Практически тут же «Юве» пропустил еще раз. Камеры выхватили Буффона. Который уже все понимал.

На церемонии награждения «Реала», на мой взгляд, не хватало Виктора Кашшаи. Без венгерского арбитра, вместе со всей бригадой сошедшего с ума в четвертьфинале - триумф был бы не полон. И Кашшаи вызвал бы не меньше эмоций (и оваций), чем Серхио Рамос. Защитник «Реала», выиграв очередную Лигу чемпионов, проиграл нечто более важное - репутацию. Теперь нет ничего предосудительного в том, чтобы предложить ему играть в юбке. И уж точно теперь у него нет ни одного шанса рассказывать миру про симуляции Жерара Пике. То есть рассказывать можно, но кто это будет слушать? Пчелы против меда? Симулянт против симулянта?

Отвратительный эпизод с участием Рамоса в очередной раз показывает, насколько современный футбол ушел вдаль от своего прародителя. Насколько бесполезны разговоры о сохранении «духа игры». Нет больше никакого духа. Есть стремление превзойти соперника любой ценой, в том числе с помощью лжи и симуляции. И если этим не гнушается Криштиано Роналдо, чем хуже Рамос?

Надеюсь, когда-нибудь им станет стыдно за то, что они творят на футбольном поле, превращая когда-то брутальную игру в разновидность балета. Впрочем, они понимают, для какой целевой аудитории работают. Ее больше интересуют бриолин, машины, наряды. Собственно процесс игры ушел куда-то далеко, и больше не связан с образом. Великие игроки ведут себя как откровенные шулеры. Грустно.

Джанлуиджи Буффон не должен быть расстроен, проиграв очередной финал. Он этого не заслужил. Но его команда была слабее. Она пыталась искать счастье в классическом футболе, против команды, которая давно стала явлением мультимедийным. Которой прощают практически все (например, явную игру рукой Роналдо в стенке), которая готова идти на все ради победы, и которая совсем забыла, как выглядел «Реал» середины прошлого века. В грязных бутсах, без бриолина, симуляций, и прочих «атрибутов современности». Но с кучей тех же самых Кубков. Чуть менее сомнительных.