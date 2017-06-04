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Борис Майоров: Не надо Овечкину геройствовать и совершать демарши в НХЛ

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Борис Майоров: Не надо Овечкину геройствовать и совершать демарши в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров считает, что форварду Александру Овечкину не стоит ссориться с НХЛ из-за участия в ОИ-2018.

На днях руководство НХЛ еще раз подтвердило, что не отпустит ни одного своего игрока на Олимпиаду в Корее.

- Что в этой ситуации делать капитану «Вашингтона» Александру Овечкину, ранее заявившему что он обязательно сыграет за сборную России на Зимних играх-2018?
- Я думаю, что Овечкину не надо геройствовать в этой ситуации, - отвечает Борис Майоров. - Все-таки в первую очередь он профессиональный спортсмен и на сегодня выступает в НХЛ. Поэтому должен соблюдать правила своей лиги.

Думаю, что все к этому и придет. Ведь наверняка НХЛ применит какие-то карательные санкции против игроков, которые решат самовольно отправиться на Олимпиаду. Причем, они могут ударить не только по самому хоккеисту, но и по его клубу. И я не верю, что Александр пойдет наперекор жесткому решению лиги.

- Но многие российские фанаты могут осудить его за то, что он «сдаст назад».
- Нашим болельщикам осуждать за это Овечкина не стоит. Он и так своими заявлениями немало сделал, чтобы повлиять на переговоры между НХЛ и МОК.

- Вас не беспокоит отъезд в НХЛ целого ряда перспективных игроков? Причем все они решили сделать это перед олимпийским сезоном, зная, что отъезд за океан ставит крест на их участии в Играх.
- Только не надо думать, что это как-то связано с Олимпиадой. Никакого злого умысла со стороны тех, кто сейчас подписывает контракты и уезжает, конечно, нет. Это простое совпадение.

Хотя для сборной это, конечно, несчастье – то, что люди решили уйти в НХЛ именно в олимпийском сезоне. Но одно дело, когда туда едет игрок созревший и талантливый. Тут я поднимаю руки и ничего не могу сделать. Ну как было удержать в свое время Малкина или Овечкина?

При этом я не понимаю игроков, которые себя в КХЛ еще как следует не зарекомендовали, а уже в НХЛ рвутся. Ведь им там уготована жизнь в АХЛ, где они будут выступать за фарм-клуб с редкими вызовами в основу.

- Сможет ли в НХЛ закрепиться один из лидеров СКА Вадим Шипачев?
- Трудно сказать. Есть специалисты, которые считают, что манера игры Шипачева заокеанской лиге не подходит. Но я знаю примеры, когда там успешно приживались куда более «мягкие» игроки. И даже становились членами Зала Славы НХЛ. Причем, во времена, когда хоккей там был куда более жестким. Эти люди не являлись твердыми бойцами на площадке. Но благодаря креативному мышлению, умению создавать опасные моменты, смогли себя проявить.

Сейчас хоккей в НХЛ стал гораздо мягче. Там же тронуть никого нельзя – сразу удалят! Наши игроки сталкиваются за океаном с совсем другими проблемами. Надо переходить на более высокие скорости, мгновенно принимать решение на площадке. И делать это на более ограниченном пространстве.

- На днях контракт с «Флоридой» подписал форвард ЦСКА Максим Мамин.
- Еще раз повторю, жаль, что игроки покидают КХЛ в олимпийский год. Но что тому же Мамину об этом думать? Вряд ли у него были перспективы пробиться в олимпийскую сборную России. Поэтому и принимаются предложения ехать в далеко не самый лучший клуб НХЛ. А для того же Шипачева это последний шанс попробовать себя на заокеанском уровне. Так что тут игроков осуждать не за что.

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