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Александр Мостовой: В финале «Ювентус» – «Реал» все решили звезды

Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Мостовой: В финале «Ювентус» – «Реал» все решили звезды

Экс-игрок испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился своим впечатлением от финала главного европейского турнира старого света.

- Результат для вас ожидаемый?

- Результат абсолютно неожиданный. Первый тайм был ровный по всем параметрам: владение мячом, удары в створ и, собственно, счет –все это говорило само за себя.

Что произошло с «Ювентусом» после перерыва – для меня необъяснимо.

- Перед матчем говорили, что оборона «Ювентуса» превосходит «Реал» - четыре пропущенных мяча говорят об обратном. Почему оборона сыграла так неуверенно?

- Оборона у них сильная, никто с этим не спорит. Но я бы здесь не делал акцент на оборону «Ювентуса». Мне кажется, в целом команда растворилась и не смогла себя показать. После третьего гола лично мне стало все уже ясно.

- Можно ли утверждать, что «Юве» оказался психологически не готов к игре?

- Согласен, я говорил об этом еще до игры. «Реал» - опытный боец по числу сыгранных финалов, и они себя чувствовали спокойнее в этом смысле. А от «Ювентуса» ожидали большего. Может быть, это давление тоже сыграло свою роль.

Ну и конечно, надо отметить роль звезд в команде. Будем говорить откровенно – у «Реала» их больше гораздо. Роналду оказался два раза в нужном месте и в нужное время.

- Кто главные творцы этой победы у «Реала», на ваш взгляд?

- Для меня это три человека: Иско, Модрич и Роналду. Иско вообще провел блистательный матч, и тут можно поспорить, кто принес больший вклад в победу: он или Роналду. Ну по крайней мере знак равенства между ними в этой игре можно смело ставить. Передачи Модрича были шедевральны.

- Все хвалили оборону «Ювентуса», а лучшими защитниками выступили именно игроки «Реала» …

- У Мадрида есть Варан и Серхио Рамос. Оба знают, как играть против того же Игуаина, которого, кстати, вообще не было видно на поле. По-моему, это худший игрок матча у «Ювентуса».

- Можно ли назвать эту победу и это поражение – тренерскими?

- Не думаю. В этой игре тренеры вообще не при чем. Все сделали футболисты сами. Зидан – это вообще тот тренер, который в принципе ничего не делает. Он просто не мешает команде играть. Он присутствовал на поле, потому что формально у команды должен быть главный тренер. А так лично его вклада в эту победу я не вижу.

Зидан мне напоминает Дель Боске, который спокойно работал и не мешал другим. Игроки про него говорили: «Классный мужик!». Величие Зидана помимо всего прочего в том, что он и в футбол играл на высшем уровне.

- Насколько высока вина Буффона в пропущенных голах?

- Его вины нет. Там было два небольших рикошета. Сколько раз уже «Ювентус» в финале, и они не могут выиграть? Беда, что сказать.

- Вы сами болели за «Реал»?

- Естественно! Хотя мне импонирует «Барселона», я заранее говорил, что буду болеть за «Реал».

- Сколько еще, на ваш взгляд, мадридцы будут держать эту планку?

- Думаю, в следующем году «Реал» захочет еще раз выиграть Лигу Чемпионов. Три раза для них - не проблема. Зависит от того, в какой форме будет Криштиану Роналду.


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