«Скажите, а Роналду вернется?» Что было после финала ЛЧ

Репортаж спецкора «Советского спорта» из смешанной зоны после матча «Реала» и «Ювентуса».

«РЕАЛ» ЗАСЛУЖИЛ ЭТУ ПОБЕДУ»

Смешанная зона на финале Лиги чемпионов – это не только скопление журналистов (а в Кардифф их приехало более 300), но и всяческих футбольных знаменитостей.

Вот легенда «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро в роскошном синем костюме и не менее роскошных белых кедах на платформе в компании телевизионщиков. Он хмур, что и понятно. Впрочем, дель Пьеро свою Лигу чемпионов в 1996 году выиграл, чего пока никак не удается нынешней команде.

Вот спешит к выходу Оливер Кан. Выглядит отлично, даже помолодел по сравнению с последними годами карьеры.

Вот в сторону банкетного зала для участников и почетных гостей прошел великий бомбардир «Реала» Рауль с женой. Тот вообще ни капли не изменился.

А вот в том же направлении двигается и экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. Бодр, подтянут, ухожен. Спустя пару минут шотландец вышел, а спустя минут десять вернулся в сопровождении Криштиану Роналду, с которым о чем-то улыбаясь переговаривался. Не иначе, вспоминали былые дни.

В толпе журналистов легкая паника: неужели ушел и общаться не будет? «Скажите, он же вернется?», - спрашивает всех вокруг девушка из Испании, чуть позже не отказавшая себе в удовольствии сделать селфи с Хамесом Родригесом.

Но нет, Роналду вернулся. Хотя ждать его пришлось долго – в Кардиффе к этому моменту уже было полпервого ночи. Португалец в натянутой на голову бейсболке с цифрой «12» (тут, думается, все понятно, такие же выдали и остальным футболистам «Реала») пообщался с одной группой телевизионщиков, потом с другой, и на пишущую прессу запала у него уже не хватило. Жаль. Та девушка да и все остальные ждали напрасно.

Из игроков «Ювентуса», которые прошли первыми, остановились поговорить с прессой только Пьянич и Буффон, хотя последнему после третьего проигранного финала Лиги чемпионов в карьере наверняка хотелось скрыться куда подальше. Он вздыхал, теребил рукой волосы, но говорил. Четко и громко.

«Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно быть на голову сильнее всех. Во втором тайме «Реал» показал свои силу и мощь, и его победа абсолютно заслуженная», - сказал Буффон.

«НАМ ВСЕМ НУЖНО ХОРОШО ОТДОХНУТЬ»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, идя на пресс-конференцию, вступил в перепалку с группой итальянских журналистов, не удержавшихся от вопроса «Как же так?» Ответная речь Аллегри была страстной, а выражение лица при этом ироничным. Тренер часто повторял слово respectо – то есть «уважение».

Посмешил публику полузащитник «Реала» Иско. Он не стал заморачиваться и нацепил цивильные рубашку и пиджак прямо поверх мешковатых спортивных штанов. Обут он был, разумеется, в кроссовки. На фоне Иско вратарь мадридцев Кейлор Навас – самый, пожалуй, негламурный игрок «королевского клуба» - смотрелся настоящим денди.

Разумеется, пользовался вниманием публики и проведший из-за травм довольно скомканный сезон Бэйл. Благо, он единственный согласился говорить по-английски.

- Было здорово вернуться в Кардифф, нас тут отлично встретили, - сказал валлиец Бэйл, огромный рекламный щит с которым украшает одну из башен стадиона «Миллениум». - Как я себя чувствую? Я в порядке, у меня было время восстановиться, залечить все болячки. Теперь всем нам нужно хорошенько отдохнуть после сезона.

Разумеется, спросили Бэйла и о возможной смене клуба – вот уже второе межсезонье вокруг его фигуры ходит множество слухов. К привычному уже якобы имеющему место интересу «МЮ» добавились «Милан» и «Барселона».

- Я в Мадриде уже четыре года. У меня действующий контракт с «Реалом». Я и моя семья счастливы тут, - ответил Бэйл, хотя странно было бы ждать чего-то иного, тем более в такой вечер.