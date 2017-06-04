«Скажите, а Роналду вернется?» Что было после финала ЛЧ
Репортаж спецкора «Советского спорта» из смешанной зоны после матча «Реала» и «Ювентуса».
«РЕАЛ» ЗАСЛУЖИЛ ЭТУ ПОБЕДУ»
Смешанная зона на финале Лиги чемпионов – это не только скопление журналистов (а в Кардифф их приехало более 300), но и всяческих футбольных знаменитостей.
Вот легенда «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро в роскошном синем костюме и не менее роскошных белых кедах на платформе в компании телевизионщиков. Он хмур, что и понятно. Впрочем, дель Пьеро свою Лигу чемпионов в 1996 году выиграл, чего пока никак не удается нынешней команде.
Вот спешит к выходу Оливер Кан. Выглядит отлично, даже помолодел по сравнению с последними годами карьеры.
Вот в сторону банкетного зала для участников и почетных гостей прошел великий бомбардир «Реала» Рауль с женой. Тот вообще ни капли не изменился.
А вот в том же направлении двигается и экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. Бодр, подтянут, ухожен. Спустя пару минут шотландец вышел, а спустя минут десять вернулся в сопровождении Криштиану Роналду, с которым о чем-то улыбаясь переговаривался. Не иначе, вспоминали былые дни.
В толпе журналистов легкая паника: неужели ушел и общаться не будет? «Скажите, он же вернется?», - спрашивает всех вокруг девушка из Испании, чуть позже не отказавшая себе в удовольствии сделать селфи с Хамесом Родригесом.
Но нет, Роналду вернулся. Хотя ждать его пришлось долго – в Кардиффе к этому моменту уже было полпервого ночи. Португалец в натянутой на голову бейсболке с цифрой «12» (тут, думается, все понятно, такие же выдали и остальным футболистам «Реала») пообщался с одной группой телевизионщиков, потом с другой, и на пишущую прессу запала у него уже не хватило. Жаль. Та девушка да и все остальные ждали напрасно.
Из игроков «Ювентуса», которые прошли первыми, остановились поговорить с прессой только Пьянич и Буффон, хотя последнему после третьего проигранного финала Лиги чемпионов в карьере наверняка хотелось скрыться куда подальше. Он вздыхал, теребил рукой волосы, но говорил. Четко и громко.
«Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно быть на голову сильнее всех. Во втором тайме «Реал» показал свои силу и мощь, и его победа абсолютно заслуженная», - сказал Буффон.
«НАМ ВСЕМ НУЖНО ХОРОШО ОТДОХНУТЬ»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, идя на пресс-конференцию, вступил в перепалку с группой итальянских журналистов, не удержавшихся от вопроса «Как же так?» Ответная речь Аллегри была страстной, а выражение лица при этом ироничным. Тренер часто повторял слово respectо – то есть «уважение».
Посмешил публику полузащитник «Реала» Иско. Он не стал заморачиваться и нацепил цивильные рубашку и пиджак прямо поверх мешковатых спортивных штанов. Обут он был, разумеется, в кроссовки. На фоне Иско вратарь мадридцев Кейлор Навас – самый, пожалуй, негламурный игрок «королевского клуба» - смотрелся настоящим денди.
Разумеется, пользовался вниманием публики и проведший из-за травм довольно скомканный сезон Бэйл. Благо, он единственный согласился говорить по-английски.
- Было здорово вернуться в Кардифф, нас тут отлично встретили, - сказал валлиец Бэйл, огромный рекламный щит с которым украшает одну из башен стадиона «Миллениум». - Как я себя чувствую? Я в порядке, у меня было время восстановиться, залечить все болячки. Теперь всем нам нужно хорошенько отдохнуть после сезона.
Разумеется, спросили Бэйла и о возможной смене клуба – вот уже второе межсезонье вокруг его фигуры ходит множество слухов. К привычному уже якобы имеющему место интересу «МЮ» добавились «Милан» и «Барселона».
- Я в Мадриде уже четыре года. У меня действующий контракт с «Реалом». Я и моя семья счастливы тут, - ответил Бэйл, хотя странно было бы ждать чего-то иного, тем более в такой вечер.
Матч
Голы
Роналду 20 (0:1). Манджукич 27 (1:1). Каземиро 61 (1:2). Роналду 64 (1:3). Асенсио 90 (1:4).
Состав
Ювентус: Буффон, Алекс, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Бардзальи (Куадрадо, 67, , 83), Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич
Реал: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Иско (Асенсио, 82), Кроос (Мората, 89), Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема (Бэйл, 77)
Предупреждения:
Дибала, 12; Пьянич, 66; Алекс, 70; Куадрадо, 72 - Рамос, 31; Карвахаль, 42; Кроос, 53
Удаления:
Куадрадо, 83 - нет
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция