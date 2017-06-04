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«Эй, у тебя изо рта воняет!» Ругань и вандализм в финале Кубка Стэнли (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Эй, у тебя изо рта воняет!» Ругань и вандализм в финале Кубка Стэнли (видео)

«Нэшвилл» выиграл третий матч финала Кубка Стэнли, причем сделал так, что Сидни Кросби и Евгений Малкин ни разу не бросили по воротам.

А вот третий матч у «Питтсбурга» вообще не получился.

Причем гости открыли счет, когда молодой Джейк Гюнтцель очень здорово добил шайбу в ворота в первом периоде. Если «пингвины» вытащат этот финал, то новичок вполне может получить «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф. Гюнтцель лидирует среди лучших снайперов в Кубке Стэнли (13) и забивает в самые важные моменты.


Перед этой игрой защитник «Нэшвилла» Пи-Кей Суббан дал железное слово, повторив его несколько раз: «Хищники» обязательно победят «Питтсбург» в третьей встрече. Причем сделают это очень убедительно!»

Такой трюк в 1994 году сделал Марк Мессье, сумев поднять игроков «Рейнджерс» в штыковую атаку в серии с «Нью-Джерси». И теперь Суббан не оказался обманщиком. Наконец-то «Нэшвилл» смог воплотить в голы свое большое преимущество.


Главным героем стал другой защитник – швейцарец Роман Йоси, который во втором периоде набрал 3 (1+2) очка. Сначала Йоси отличился сам, потом отправил в контратаку своего партнера Годро, а за 23 секунды до перерыва нанес бросок от синей линии. Клюшка в этот момент переломилась пополам, но шайба долетела до пятачка, где ее вогнал в ворота Джеймс Нил.

Кстати, последний раз защитник набирал три очка в финале Кубка Стэнли в 2010 году – так отличился Данкан Кит из «Чикаго».

Очень удивили Сидни Кросби и Евгений Малкин. Игроки «Нэшвилла» взяли их в такой оборот, что две главные звезды «Питтсбурга» не смогли нанести за матч ни одного броска. Такого в истории НХЛ не случалось никогда!

И очень здорово сработала бригада большинства «Предаторз», реализовавшая две попытки из трех. А вот у «Питтсбурга» этот компонент барахлит – запороты все три попытки. Если же посчитать все три матча этого финала, то «пингвины» использовали лишь одну попытку из 13-ти в большинстве. Это крайне мало.

Еще интересно, что по ходу финала защитник «Нэшвилла» Пи-Кей Суббан залезает под кожу Сидни Кросби, стараясь вывести его из себя. Капитан «Питтсбурга» в одном из моментов, оказавшись с Суббаном лицом к лицу, бросил ему: «Отвали, у тебя изо рта воняет!»

Пи-Кей с удовольствием рассказал об этом прессе, потому что в этом тоже есть элемент залезания под кожу. И добавил: «Уж не знаю, почему Кросби так думает. Ничего не воняет! Я же использую освежающие пластинки».


И отдельная история – сумасшествие, которое творится в Нэшвилле. Этот город впервые принимал матч финала Кубка Стэнли. Народные гуляния, концерты перед ареной, аншлаг и жуткая проблема лишнего билетика.

А еще рядом со стадионом поставили старую машину, разукрашенную в цвета «Питтсбурга». И есть традиция – нужно на этот автомобиль залезть и раздолбать его молотком. Это ложится в идеологию «Smashville» (игра слов с Нэшвилл - размозжить). Так уже разбивали машины цветов «Чикаго», «Сент-Луиса» и «Анахайма».

А тут на авто забрался сам Илья Брызгалов – обладатель Кубка Стэнли-2007, теперь приглашенный эксперт сайта «Players Tribune». Он тоже с удовольствием начал бить по тачке – как бывший вратарь «Филадельфии», надругаться над «Питтсбургом» - святое дело.

И выложил фото в твиттер: «Мой первый законный акт вандализма».

Что же будет дальше? «Нэшвилл» вернул интригу в финал. Эти парни так просто не сдаются.

ТАБЛО

финал Кубка Стэнли

Нэшвилл – Питтсбург – 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)

Йоси, Годро, Нил, К.Смит, Экхольм – Гюнтцель

П: Малкин (0+0; -1, 2, 0, 15.53)

Счет в серии: 1-2 (3:5, 1:4, 5:1)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

Оставшиеся матчи финала Кубка Стэнли

5 и 11* июня – в Нэшвилле, 8 и 14* июня – в Питтсбурге

* Если потребуется – серия идет до четырех побед

Дата по американскому времени – нужно прибавлять сутки

БОМБАРДИРЫМАЛКИН Питтсбург – 26 (9+17) очков, Кросби Питтсбург – 23 (7+16), Гюнтцель Питтсбург – 20 (13+7), Кессел Питтсбург – 20 (7+13), Гетцлаф Анахайм – 19 (8+11), Карлссон Оттава – 18 (2+16)… КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 10 (5+5), ОВЕЧКИН Вашингтон – 8 (5+3), РАДУЛОВ Монреаль – 7 (2+5), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 6 (3+3), СЛЕПЫШЕВ Эдмонтон – 3 (3+0), ОРЛОВ Вашингтон – 3 (0+3).

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