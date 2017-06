«Эй, у тебя изо рта воняет!» Ругань и вандализм в финале Кубка Стэнли (видео)

«Нэшвилл» выиграл третий матч финала Кубка Стэнли, причем сделал так, что Сидни Кросби и Евгений Малкин ни разу не бросили по воротам.

А вот третий матч у «Питтсбурга» вообще не получился.

Причем гости открыли счет, когда молодой Джейк Гюнтцель очень здорово добил шайбу в ворота в первом периоде. Если «пингвины» вытащат этот финал, то новичок вполне может получить «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф. Гюнтцель лидирует среди лучших снайперов в Кубке Стэнли (13) и забивает в самые важные моменты.

Перед этой игрой защитник «Нэшвилла» Пи-Кей Суббан дал железное слово, повторив его несколько раз: «Хищники» обязательно победят «Питтсбург» в третьей встрече. Причем сделают это очень убедительно!»

Такой трюк в 1994 году сделал Марк Мессье, сумев поднять игроков «Рейнджерс» в штыковую атаку в серии с «Нью-Джерси». И теперь Суббан не оказался обманщиком. Наконец-то «Нэшвилл» смог воплотить в голы свое большое преимущество.

Главным героем стал другой защитник – швейцарец Роман Йоси, который во втором периоде набрал 3 (1+2) очка. Сначала Йоси отличился сам, потом отправил в контратаку своего партнера Годро, а за 23 секунды до перерыва нанес бросок от синей линии. Клюшка в этот момент переломилась пополам, но шайба долетела до пятачка, где ее вогнал в ворота Джеймс Нил.

Кстати, последний раз защитник набирал три очка в финале Кубка Стэнли в 2010 году – так отличился Данкан Кит из «Чикаго».

Очень удивили Сидни Кросби и Евгений Малкин. Игроки «Нэшвилла» взяли их в такой оборот, что две главные звезды «Питтсбурга» не смогли нанести за матч ни одного броска. Такого в истории НХЛ не случалось никогда!

И очень здорово сработала бригада большинства «Предаторз», реализовавшая две попытки из трех. А вот у «Питтсбурга» этот компонент барахлит – запороты все три попытки. Если же посчитать все три матча этого финала, то «пингвины» использовали лишь одну попытку из 13-ти в большинстве. Это крайне мало.

Еще интересно, что по ходу финала защитник «Нэшвилла» Пи-Кей Суббан залезает под кожу Сидни Кросби, стараясь вывести его из себя. Капитан «Питтсбурга» в одном из моментов, оказавшись с Суббаном лицом к лицу, бросил ему: «Отвали, у тебя изо рта воняет!»

Пи-Кей с удовольствием рассказал об этом прессе, потому что в этом тоже есть элемент залезания под кожу. И добавил: «Уж не знаю, почему Кросби так думает. Ничего не воняет! Я же использую освежающие пластинки».

И отдельная история – сумасшествие, которое творится в Нэшвилле. Этот город впервые принимал матч финала Кубка Стэнли. Народные гуляния, концерты перед ареной, аншлаг и жуткая проблема лишнего билетика.

А еще рядом со стадионом поставили старую машину, разукрашенную в цвета «Питтсбурга». И есть традиция – нужно на этот автомобиль залезть и раздолбать его молотком. Это ложится в идеологию «Smashville» (игра слов с Нэшвилл - размозжить). Так уже разбивали машины цветов «Чикаго», «Сент-Луиса» и «Анахайма».

