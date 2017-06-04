В Питере - не пить! И не есть. Главред продолжает худеть. Часть 5

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко продолжает борьбу с лишним весом. Пребывание несколько дней в Санкт-Петербурге несло ему много искушений: сытная столовая для журналистов, яства на губернаторском приеме и малоподвижный образ жизни. Как наш испытуемый преодолевал все эти препятствия – в его очередном отчете.

Три дня провел в Питере. Надеюсь, вы читали наши отчеты с ПМЭФ. На стенде кипела жизнь, было по-настоящему жарко. А вот выйдешь поздним вечером в город – и встречает тебя традиционный Питер: ветрено, промозгло, сыро.

Нашагиваешь по Невскому проспекту от станции метро «Площадь Восстания» до Дворцовой, а потом обратно свою ежедневную норму в 15 тысяч шагов, поглядывая на умные гаджет от Garmin, чтобы не забывать о взятых перед своим здоровьем обязательствах, а зайти-то никуда пропустить стаканчик нельзя – тренер Дмитрий Асташов строго-настрого запрещал пить.

Все торговые точки Питера увешаны вот такими футболками.





Кружечки и сувенирные маечки с разводными мостами теперь добавились еще этим вариантом c туристически привлекательной цитатой. Словно даже продавцы сувенирных лавок участвуют в операции по массовому троллингу худеющих.

Сотрудница нашей редакции Ольга Филиппова, впрочем, уверяет, что тренер Дмитрий – человек чересчур строгий:

- Я бы, например, бокальчик вина выпила. Ничего страшного не случится. Просто алкоголь аппетит улучшает и провоцирует потребление лишнего. Но стресс-то чуть-чуть можно снимать.

Послушав Ольгу, отправился на губернаторский прием в Манеже. Кормили разными вкусными канапешками, наливали щедро. Коллега Игорь настаивал на необходимости взять бокал в руки и выпить со всеми за успешное завершение форума. Пригубил шампанского – и не захотелось. Организм, «соскочивший» с алкогольного рациона, пока что воспротивился возвращению к нему.

Про рацион в столовой на ПМЭФ много рассказывать не буду – времени посещать особо не хватало.

А вот субботний день, когда работа стенда «Советского спорта» уже потихонечку сворачивалась, принес две весьма яркие встречи. Во-первых, я наконец увиделся с владельцем компании «Салат-Пар», которая обязуется приучить меня к грамотному и сбалансированному питанию.

- Где увидимся? – спросил я. - Я живу в отеле на Невском, днем у меня интервью на Невском. Поэтому мне удобнее встретиться тоже где-то на Невском. Называйте точный адрес, я подойду.

- Давайте тогда в кафе… - И тут последовало название сети явно не здорового питания, балующей своих посетителей мучными изделиями.

- Это здоровое питание?

- Это удобное место, где можно поговорить.

На встречу мне привезли целую сумку еды. Обещают теперь регулярно – каждый понедельник, среду и пятницу (есть варианты с воскресеньем, вторником и четвергом) – привозить мне на работу (доставка есть и в Питере, и в Москве) коробочки с едой. Самое же сложное не в том, чтобы есть часто и по чуть-чуть, а в том, чтобы себе это все заранее приготовить и рассортировать. Посмотрим, получится ли так продержаться в течение всего нашего реалити-шоу, весь год, до следующего мая. Пробный рацион, кстати, оказался вкусным. Буду потихонечку рассказывать вам о вариантах меню, калориях и рационе.

Ну, а следующая встреча – в салоне косметики на Невском, 27 – была ничуть не менее познавательной и впечатляющей. Про косметику от Clarins я не раз уже упоминал. Теперь пришло, наконец, время посетить спа-салон Clarins Skin Spa. Место оказалось совершенно потрясающее.

Я искренне полагал, что в спа-салонах работают косметологи. Ольга с порога меня ошарашила:

- У Clarins не косметологов. Я спа-тренер, обучаю спа-терапевтов.

Звучала приятная расслабляющая музыка…

- Где бы вы ни находились, в каком бы уголке света ни были, в любом спа-салоне Clarins будет звучать именно такая музыка.

Стандарты есть стандарты.

Здесь, кстати, все круто: душевая кабина, разовое белье, тапочки, халаты. Не говорю уж об удобной кушетке.

Уровень квалификации Ольги оказался совершенно потрясающим. В течение часа она совершала специальную процедуру, способную помочь в похудании. Массаж рук, ног, всего тела. И, конечно, зоны живота.

Воспроизвести все, что Ольга мне говорила о том, каким именно образом массаж вызывает избавление от лишних килограммов, сейчас я точно не смогу. Но, вооруженный теперь кучей литературы (буклетов по теме у меня теперь целая сумка), обещаю изучить вопрос и рассказать читателям все подробности.